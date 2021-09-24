Облезлый фасад главного офиса «Единой России» в Сыктывкаре – это своего рода символ деградации партии власти.

Похоже, что обветшал не только фасад, но и старые партийные вывески. «Паровоз» партийного списка Владимир Уйба шел на выборы под довольно убогим и скучным лозунгом «Ответственность за результат». Ничего нового, а уж тем более креативного, местные партфункционеры предложить так и не смогли.

За полтора года, что Уйба возглавляет регион, результат его деятельности известен. Этот пожилой человек оказался слабым губернатором. Он так ничего и не сумел толком организовать: ни борьбу с ковидом, ни административное обеспечение выборов, ни даже юбилейные торжества по случаю 100-летия Коми. Что же касается ответственности, то это будут решать не жители республики, а «кураторы» Уйбы в кремлевской администрации.

Стоит ли после этого удивляться, что на выборах в Госдуму РФ партия власти в Коми потерпела сокрушительное поражение? Оно особо чувствительным оказалось по Сыктывкарскому одномандатному избирательному округу № 18, где победу одержал представитель КПРФ Олег Михайлов.

Сухие цифры

По партийным территориальным спискам первое место в Коми взяла все-таки «Единая Россия» – 74839 голосов (29,44 процента), далее КПРФ – 68314 (26,88 процента). Остальные партии выглядели статистами. Что, впрочем, проявилось не только в цифрах, но и в их низкой активности в выборном процессе.

Сыктывкарский одномандатный избирательный округ: Олег Михайлов (КПРФ) набрал 81407 голосов (32,36 процента), Ольга Савастьянова («Единая Россия») – 67531 голос (26,84 процента).

Всего в выборах приняла участие 251 тысяча избирателей (39,18 процента). Явка по сравнению с прошлогодними выборами главы и республиканского парламента возросла на 9 процентов.

Третьи с конца

Кто-то скажет, что, мол, картина не такая уж и мрачная: «ЕР» в Коми все же первая по партийным спискам. Но показатель у местных «единороссов» весьма скромный: третий с конца среди российских регионов.

Еще ниже популярность «Едра» зафиксирована только в Ненецком автономном округе – 27,9 процента и Хабаровском крае – 24,3 процента. Больше всего партию власти ожидаемо поддержали в Чечне – 96,6 процента, Тыве – 90,6 и Ингушетии – 85,2.

Загадка Магомедова

По партийным спискам Коми отделение «ЕР» провалилось еще задолго до старта выборной кампании. В Москве решили на этот раз создать партийную территориальную группу только в границах Коми. На прошлых думских выборах Коми и Кировская область были объединены, что значительно повышало шансы избраться представителю «ЕР», поскольку требовалось набрать порядка 160 тысяч голосов. Кстати, Ольга Савастьянова как раз пять лет назад прошла в Госдуму по партсписку.

На этот раз те же 160 тысяч голосов как-то надо было получить только за счет избирателей Коми, что выглядит просто фантастикой, учитывая низкую явку в последние годы и малочисленность региона. На что же рассчитывали кандидаты? Если говорить о главе Коми Владимире Уйбе, возглавившем партийный список «ЕР», то есть подозрения, что это была инициатива Кремля. А вот что касается второго списочника – бизнесмена из Воркуты Руслана Магомедова, то это загадка. Интересно, что ему там наплели о его шансах политтехнологи?

Более того, все прекрасно понимали, что для победы Ольги Савастьяновой требовалась «сушка» явки, поскольку административный ресурс у нынешней власти не безграничен в отличие от времен правления в Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, команды которых могли обеспечить любую явку и показать нужный результат.

Шанс Комоцкого

А вот территориальная нарезка у КПРФ оказалась гораздо интереснее. Коми была объединена с Карелией, Архангельской и Мурманской областями. Под первым номером в списке коммунистов шел главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий (Олег Михайлов был вторым).

Учитывая приведенные выше показатели КПРФ в Коми, набрать нужные 160 тысяч голосов территориальной группе было вполне по силам. Пока официальных данных нет, но шансы Бориса Комоцкого пройти в новый состав Госдумы неплохие. Если это произойдет, то интересы Коми в федеральном парламенте будут представлять сразу два «красных» депутата!

Остались без навара

Год назад на выборах депутатов в республиканский парламент осуществлялась массовая скупка голосов избирателей, что в конечном итоге повлияло на состав депутатского корпуса в Коми.

Оппозиция прекрасно понимала, что прошлогодние «шалости» со скупкой голосов – это лишь репетиция перед выборами в Госдуму РФ. Потому велась соответствующая разъяснительная работа.

И вдруг произошло нечто неожиданное. Многие попросту отказывались от продажи своего голоса. То ли сумма 500 рублей показалась весьма скромной, то ли действительно было желание проголосовать так, как совесть подсказывает. Но на сей раз скупщики голосов остались без навара.

Дело Рубана

Нынешние выборы оказались вполне честными и прозрачными. Что для Коми с ее коррупционными скандалами на всю страну весьма неплохо. Ходят разговоры, что руководитель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев, который и обеспечил ту самую честность и прозрачность, вполне может сделать политическую карьеру не только в Коми, но и в Москве.

Но если говорить о качественном изменении всего выборного процесса, то надо отметить кандидата в депутаты Госдумы от «Коммунистов России» Ивана Рубана. Он хоть и показал весьма скромный результат – 6,73 процента голосов, но именно благодаря его настойчивости и мужеству были наказаны фальсификаторы на довыборах в Госсовет Коми в 2018 году. Благодаря этому все увидели, что безнаказанно воровать голоса избирателей просто так не получится.

Что касается результатов нынешних выборов, то, скорее всего, «Единая Россия» сделает какие-то кадровые изменения в Коми. Общие по стране итоги голосования показывают, что она по-прежнему занимает уверенные позиции, контролируя, как и прежде, федеральный парламент.

Сергей МОРОХИН.

Фото flashnord.