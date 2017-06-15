Фигурант уголовных дел и громких скандалов стал адвокатом

Бывший сенатор от Коми, экс-фигурант «дела Гайзера» Евгений Самойлов стал членом адвокатской палаты Ленинградской области, сообщает сайт «7х7».

В адвокатской палате уточнили, что Самойлов получил статус 4 апреля 2017 года. С получением статуса адвоката его обладатель становится спецсубъектом, и любые следственные действия в отношении него возможны только с санкции руководства Следственного Комитета.

Напомним, что Самойлов был арестован в сентябре 2015 года. Однако в начале 2017 года уголовное дело в его отношении было прекращено.

Официально сообщалось, что, мол, Е. Самойлов добровольно покинул преступное сообщество еще в 2013 году. К тому же бизнесмен дал показания против бывшего руководства республики и активно сотрудничал со следствием.

Услуги, оказанные господином Самойловым следствию, были оценены: бизнесмена выпустили на свободу. Из подозреваемого он чудесным образом превратился в свидетеля. А возможно даже – и в потерпевшего? Не исключено, что на будущем судебном процессе по «делу Гайзера» г-н Самойлов предстанет невинной жертвой своих вчерашних подельников.

Жителям Коми, особенно интинцам, Самойлов запомнился целым рядом громких скандалов, о которых писала в том числе и «Трибуна».

С ним связана история с перепродажами акций и банкротством «Интаугля». Именно он с ИК «Таврический» связал финансовыми кандалами Инту с Минобороны РФ: продукция с одобрения тогдашнего начальства, как сообщала «Новая газета», продавалась по завышенным ценам для военных городков. «НГ» делала вывод о том, что «получаемые от поставок интинского угля миллиарды могли уходить на обналичку и скупку обанкротившихся предприятий в интересах семьи Самойловых».