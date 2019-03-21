«Фильм ужасов» под Ухтой: продолжение следует?

8 февраля с.г. «Трибуна» опубликовала статью «Свальный грех под Ухтой: общественники проникли на «секретный» полигон, увидев там картину, достойную фильма ужасов». На эту публикацию отреагировали прокуратура и другие надзорные органы.

Вкратце напомним суть. Активисты Координационного совета управдомов надели лыжи и отправились на территорию Ухтинского мусорного полигона, который по сути представляет собой огромную зловонную свалку. Увиденное шокировало не только авторов репортажа, но и читателей – статья мигом разлетелась по соцсетям.

Выше крыши

Для ответа на заданные в публикации вопросы Минприроды Коми обратилось в Росприроднадзор, а тот, в свою очередь, к одному из авторов статьи – Валерию Торлопову: о каких конкретно нарушениях при эксплуатации полигона МКП «Ухтаспецавтодор» им известно?

Инженер-технолог лесной промышленности по образованию, эколог по призванию, экс-депутат Госсовета Валерий Торлопов в ответе указал десяток нарушений, отметив также, что никакого раздельного сбора мусора на свалке не ведется. А кроме всего прочего сюда вывозятся отходы 1-3 классов опасности, в том числе ртутьсодержащие лампы и отработанные батарейки.

Кстати, о проблемах утилизации мусора на полигонах говорил недавно и президент страны: «Без тщательного прямого общественного контроля здесь не обойтись, потому что здесь злоупотреблений может быть выше крыши».

Полна «коробочка»

В прошедший понедельник редакция получила письмо из прокуратуры республики, которое мы публикуем с небольшими сокращениями.

«По результатам изучения сведений, изложенных в публикации «Свальный грех под Ухтой» о нарушениях законодательства в части организации и вывоза твердых коммунальных отходов на полигон, сообщаем следующее. Полигон является собственностью МО ГО «Ухта», он передан в хозяйственное ведение МКП «Ухтаспецавтодор». По информации данного МКП, полигон состоит из шести карт для размещения ТКО. В настоящее время I-IV карты полигона заполнены, V карта заполнена на 99%, VI — на 95%. Полигон заполнится в ближайший год. С учетом изложенного МКП «Ухтаспецавтодор» готовится документация на выполнение предпроектных работ по увеличению вместимости полигона.

В силу Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО владельцы объектов обязаны оборудовать их средствами измерения массы отходов. Проверкой установлено, что весовое оборудование для измерения массы поступающих отходов отсутствует. В то же время установлено, что МКП «Ухтаспецавтодор» организовано проведение конкурсных процедур по их покупке, меры прокурорского реагирования в указанной части не принимались.

В январе-феврале 2019 года прокуратурой Ухты в ходе проверки установлено, что на территории муниципалитета раздельное накопление ТКО не организовано, контейнеры по видам отходов отсутствуют, вывоз несортированных отходов производится на полигон с Ухтинского, Сосногорского, Троицко-Печорского, Ижемского, Усть-Цилемского и частично Княжпогостского районов. По изложенным фактам начальнику управления регионального оператора по обращению с отходами ООО «Ухтажилфонд» внесено представление.

Ухтинским городским судом на администрацию МО ГО «Ухта» 1 января 2018 года возложены обязанности разработки проекта и осуществления рекультивации земель под закрытыми полигонами ТКО в поселках Боровой, Седъю, Кэмдин, Водный и ряде других населенных пунктов. Срок исполнения решения суда — сентябрь 2019 года.

Проверка соответствия полигона санитарно-эпидемиологическим требованиям запланирована прокуратурой Ухты в бесснежный период (на май-июнь) 2019 года».

Приказ Генерального

Когда материал готовился к печати, стало известно, что Генеральный прокурор России Юрий Чайка приказал руководителям надзорного органа в регионах незамедлительно проверить законность взимания платы за вывоз твердых бытовых отходов. Это связано с появившейся информацией о том, что россияне в двукратном размере оплачивают вывоз мусора.

В проверке, как следует из материалов Генпрокуратуры, примут участие не только прокуроры, но и представители общественных экспертных сообществ. По результатам проверки будут приняты меры по устранению нарушений закона и проведен перерасчет размера платы.

Анатолий ПОЛЬКИН.