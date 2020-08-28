Недавно Контрольно-счетная палата (КСП) завершила проверку использования средств республиканского бюджета, выделенных АО «Комиавтотранс» за четыре года – с января 2016-го по февраль 2020 года.

Это сладкое слово «лизинг»…

Установлено, что на приобретение автобусов на газомоторном топливе для пассажирских перевозок из бюджета республики акционерному обществу было выделено 35 млн рублей в виде взносов в уставный капитал. Эти деньги были израсходованы руководством «Комиавтотранса» на оплату платежей по договорам лизинга, заключенным с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»).

На основании договоров в пользование на пять лет с последующим выкупом были получены 60 автобусов марки НЕФАЗ. Стоимость автобусов в результате заключения договоров лизинга увеличилась на 95,7 млн рублей по сравнению с ценой их приобретения у поставщика. Общая сумма лизинговых платежей в пользу ПАО «ГТЛК» за весь срок действия договоров составит 435,6 млн рублей.

В отсутствие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров (лицензия получена только в октябре 2019 года) Общество передало все автобусы в сублизинг дочерней компании – ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие № 1». При этом руководством «Комиавтотранса» изначально не были оценены финансовые последствия совершаемых сделок и возможность выполнения обязательств сторонами. В результате на 29 февраля 2020 года задолженность АО «Комиавтотранс» по договорам лизинга составила 13,8 млн рублей, а долг ООО «САТП № 1» достиг 84,5 млн рублей (почти годовой объем платежей).

Нехватка средств для погашения лизинговых платежей восполнялась путем привлечения займов, а также за счет средств бюджета республиканского и бюджета Сыктывкара в размере 84,4 млн рублей. Без учета этой компенсации деятельность ООО «САТП № 1» в 2019 году была убыточна.

В результате к марту 2020 года «Комиавтотранс» покрыл расходы ООО «САТП № 1» более чем на 70 млн рублей, при этом обременив себя дополнительными расходами в виде процентов за пользование займами, неустоек за несвоевременную уплату лизинговых платежей, госпошлины, процентов за отсрочку платежей, а также проблемами по возврату займов кредиторам.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен КСП в адрес врио главы Коми и Госсовета РК. Соответствующие материалы и информация о выявленных нарушениях направлены в правоохранительные органы…

Ни билета, ни привета

Кто виноват в столь плачевных результатах деятельности государственной компании? Этот вопрос «Трибуна» задала председателю республиканской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Ивану Урсу.

— Причина одна — некомпетентность органов власти, — считает лидер рескома профсоюза. — В первую очередь ответственность лежит на собственнике — Минимуществе региона, допустившем практическое банкротство предприятия, затем — на Минпроме как кураторе пассажирских перевозок, а затем уже — на руководителях в лице генерального директора «Комиавтотранса» Павле Лапине и, конечно же, на руководителе «САТП № 1» Дмитрии Чепурнове. Последний, кстати, получил предприятие под управление в довольно устойчивом экономическом состоянии. Нельзя оставить в стороне и руководителей города и республики, с благословения которых выделялись деньги из бюджетов.

Правление нашего профсоюза неоднократно предлагало провести реорганизацию отношений «Комиавтотранса» со своими «дочками», однако не встречало понимания и желания менять систему сбора наличных денег с регулярных перевозок.

Все проблемы пассажирского автопредприятия в настоящее время возникают из-за нежелания решать вопрос прозрачности системы сбора выручки «с линий». И пока не будут убраны из системы нечистые на руку люди, порядка не будет. Неоднократный анализ того, какие деньги «крутятся» в системе пассажирских перевозок республики, проводившийся в том числе и органами МВД, показывает, что это порядка трех миллиардов рублей. Их должно хватать и на обслуживание кредитов, и на развитие предприятия. Только собираются они «колхозным» способом. Зачастую в автобусе на капоте возле водителя лежит коробка, куда пассажиры бросают деньги за проезд, не получая билет. Деньги уходят мимо кассы предприятия.

— Нехватка средств привела к тому, что возникли проблемы с оплатой лизинговых автобусов, появились просрочки, — продолжает Иван Урсу. — В результате «сработал» один из пунктов договора с ПАО «ГТЛК», который изменил стоимость контрактов лизинга, автобусы жутко подорожали. Теперь, надо полагать, перевозчик будет искать, как покрыть возникший разрыв в оплате, закрыть финансовую «дыру», которая, по подсчетам КСП, превысила 90 миллионов рублей. Если перевести это на кошельки пассажиров, то теперь купленные когда-то 60 автобусов обойдутся им на 90 миллионов рублей дороже, чем были приобретены по договору лизинга.

Естественно, граждане республики должны знать «своих героев», они имеют право спросить с тех, кто это допустил. И привлечь их к ответу, невзирая на должности.

Анатолий ПОЛЬКИН.