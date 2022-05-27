«Финансовая паутина» опутала всю коммунальную сферу республики

Коммунальщики Коми живут как в песне: «То взлет, то посадка». Сначала до небес взлетают тарифы на тепло, электричество, воду. А через некоторое время следуют и посадки. Руководители фирм периодически отправляются за решетку, но на смену им приходят другие, не менее рисковые.

В статье «Коми криминальные технологии» («Трибуна» от 22 апреля с.г.) рассказывалось, что недавно под арест угодили руководители сразу трех акционерных обществ: «Коми коммунальные технологии», «Коми тепловая компания» и «Бункерная компания». Им инкриминируют различные махинации, в том числе и завышение цен на продукцию.

А «отцом-основателем» преступных схем в сфере ЖКХ региона можно по праву считать Константина Ромаданова, экс-заместителя губернатора Коми. С его ведома тогдашний глава тарифной службы Илья Перваков занимался манипуляциями в пользу фирм, близких к г-ну Ромаданову, что было доказано в судебном процессе по «делу Гайзера».

Прошло время, оба фигуранта давно на свободе, а г-н Перваков теперь стал важной персоной в «мусорном бизнесе». Однако ситуация с тарифами в ЖКХ по-прежнему остается мутной, что создает простор для коррупции и возможную почву для будущих уголовных дел.

«Следите за руками»

За тепло и свет в республике «отвечают» две замечательные фирмы. Но если первая из них – АО «Коми тепловая компания» (КТК) – оказывает населению реальные услуги по тепло- и водоснабжению, то вторая – АО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК) – занимается в основном сбором денег с населения. И как выясняется, не только «по профилю», то есть за электричество, но почему-то еще и за тепло, и даже за мусор.

Поскольку КТК является ресурсоснабжающей организацией, ее деятельность регулируется государством. Согласно Жилищному кодексу, такая организация имеет право привлекать для получения платежей с населения посредника – платежного агента или банковского платежного агента.

Для этих целей КТК заключила агентский договор с КЭСК, что не противоречит закону.

Так что пока все правильно. Но, как говорится, «следите за руками»: дальше много интересного…

«Секретный» договор

Если вы платите за услугу, то вправе узнать – за что именно. Это святое право любого потребителя. Однако, когда мы запросили копию агентского договора между АО «КТК» и АО «КЭСК», нам было категорически отказано.

Письмом от 12 мая с.г. КТК нас проинформировала, что в рамках заключенного договора осуществляется оформление квитанций, доставка их потребителям и сбор платежей с населения за услуги по теплу, водоснабжению и водоотведению. АО «КЭСК» получает на свой расчетный счет в банке денежные средства в безналичной форме. В свою очередь агент по указанию принципала перечисляет их «третьим лицам» – контрагентам.

А вот это уже противоречит закону (№ 103-ФЗ и ст. 855 ГК РФ). Кроме того, сама возможность перечисления собранных с населения денег неким «третьим лицам» (контрагентам) создает непрозрачную финансовую схему. При желании по этому каналу можно «увести» денежные средства куда угодно (например, уйти от налогообложения или от погашения долгов кредиторам).

«Третьи» – лишние

Деловое сотрудничество КЭСКа с тепловиками одной только фирмой КТК не ограничивается, что можно видеть и на примере Ухты.

В Ухте поставщиком тепла и горячей воды многоквартирным домам является ПАО «Т Плюс». Ухтинский городской суд, рассматривая дело № 2-1464/2020, установил: ПАО «Т Плюс» осуществляет услуги отопления и горячего водоснабжения. Такие же обстоятельства установил и Арбитражный суд РК (дело № А29-10807/2019). ПАО «Т Плюс», являясь поставщиком тепла, поручил по агентскому договору АО «КЭСК» получать платежи от населения вопреки требованиям законодательства.

Таким образом, «главный тепловик Ухты» также использует агента в качестве получателя денежных средств от населения и для перечисления их «третьим лицам».

Если узок круг, то можно расширить?

Закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ определил, что перевод денежных средств в любой форме может производить ограниченный круг: операторы, которыми являются банки, а также банковские платежные агенты. Организации Почты России оказывают услуги почтового перевода денежных средств (закон № 176-ФЗ). Платежные агенты оказывают услуги по приему наличных денежных средств от физических лиц (закон № 103-ФЗ).

Однако АО «КЭСК» не является ни банковским платежным агентом, ни организацией Почты России.

Как уже сообщала «Трибуна», Арбитражные суды аж трех инстанций по делу № А29-32/2021 признали, что АО «КЭСК» не является платежным агентом и не вправе принимать платежи от населения за коммунальные услуги.

Деньги за мусор

Другое неожиданное, на первый взгляд, поприще, на котором КЭСК тоже выступает в качестве агента, – «мусорные» услуги. Между тем еще 11 февраля 2022 года прокуратура Республики Коми вынесла представление ООО «Региональный оператор Севера», АО «КЭСК» о нарушениях при осуществлении деятельности по приему денежных средств от населения. А в марте с.г. указанные нарушения признаны руководством этих АО обоснованными.

А какие, собственно, услуги, согласно агентскому договору, КЭСК оказывает Региональному оператору?

Первая – формирование, печать и доставка населению платежных квитанций (что законом не возбраняется). За это договором для агента предусмотрено вознаграждение – 6,76 руб. (без НДС) за каждый финансово-лицевой счет.

Вторая услуга – сбор денежных средств с населения, то есть прием денег как на специальный банковский счет, так и на расчетный счет КЭСК – через операционные кассы банков и Почту России. За это договором предусмотрено агентское вознаграждение в размере 2% (без НДС) от общей суммы собранных денег. А поскольку, как уже выше сказано, КЭСК не признан платежным агентом, то это вознаграждение является незаконным.

Тем не менее, АО «КЭСК» продолжает собирать платежи и осуществлять банковские операции, не имея на то лицензии. Следует напомнить, что незаконная банковская деятельность преследуется статьей 172 Уголовного кодекса РФ.

«А Васька слушает, да ест»

Надзорные и правоохранительные органы по истечении трех месяцев со дня признания представления прокуратурой республики не принимают меры по искоренению нарушений законодательства о национальной платежной системе со стороны Регионального оператора и АО «КЭСК». Так, зам. начальника ОМВД России и по Ухте 26.04.2022 г. направил нам постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении указанных лиц.

В свою очередь прокуратура Коми письмом проинформировала нас о том, что реальное устранение нарушений закона, отраженных в представлениях, находится на контроле прокуратуры республики, поскольку между Региональным оператором, АО «КЭСК» и АО «Почта России» разрабатывается новое трехстороннее соглашение (якобы для исполнения АО «КЭСК» функций платежного агента).

Как известно, любые договоры (сделки), составленные с нарушением закона, если это установлено правоохранительными органами и доказано в судебных инстанциях, признаются ничтожными с момента их заключения. А дальше начинаются правовые последствия. Например, определяется ущерб. И если он есть, то следуют материальные или даже уголовные санкции. Но в любом случае действие такого договора немедленно прекращается.

Вот почему позиция стражей закона в данной истории выглядит, мягко говоря, странно. Тем более, в наше суровое время, когда и за гораздо меньшие «шалости» можно угодить «под статью».

Без чекистов не разобраться

Как уже сказано, заложенная в агентском договоре возможность перевода денег «за мусор» на счета «третьих лиц» противоречит Гражданскому кодексу, так как позволяет избежать своевременной оплаты с подрядчиками. Если долгов у организации нет, такая возможность остается гипотетической, хотя в любом случае это незаконно.

Весьма настораживает тот факт, что, согласно бухгалтерскому отчету за 2020 год, Региональный оператор задолжал операторам по транспортировке ТКО и другим подрядчикам 591 млн руб. при годовой выручке за услуги по обращению с ТКО 1537 млн руб. Невольно вспоминаются крылатые слова: «Где деньги, Зин?».

Кстати, вызывает удивление, что на заседании правления Комитета по тарифам РК 20 декабря прошлого года присутствовал тот самый «ранее судимый» Илья Перваков, который успешно защитил интересы Регионального оператора – на второе полугодие 2023 года рост тарифа составил 1,72 раза!

У нас остается одна

надежда – на УФСБ России по РК, куда мы намерены обратиться. Хотелось бы верить, что чекисты разберутся с «финансовой паутиной», опутавшей не только обращение с твердыми коммунальными отходами, но и теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, оказываемые Региональным оператором, Коми тепловой компанией и ПАО «Т Плюс».

«Казус Иванова»

Почему ухтинец не платит «за мусор»?

Один из авторов этой статьи – Владимир Иванов – сообщил «Трибуне», что уже много лет, с начала «мусорной реформы», он отказывается оплачивать услуги за ТКО по квитанциям, которые выставляет КЭСК.

– Я не против оплаты самой услуги. Но квитанции от энергосбытовой компании считаю незаконными, – рассказал Владимир Миронович. – Мне регулярно грозят судебным иском по взысканию задолженности. Но в суд при этом почему-то не обращаются. Вероятно, понимают, что судебный процесс они проиграют.

Владимир ИВАНОВ, член КСУ г. Ухты;

Александр ЧУПРОВ, депутат Совета

Усть-Цилемского района.