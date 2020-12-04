В 2019 году в «Трибуне» была опубликована статья «Чиновники создали в Ухте уникальную систему ЖКХ…». В статье рассказывалось о том, как с легкой руки мэра Олега Казарцева, осужденного впоследствии за мошенничество, город был поделен на секторы, а находящиеся в нем дома условно прикреплены к наспех созданным управляющим компаниям. Самой крупной «управляшкой» оказалось ООО «Ухтажилфонд». Эта фирма взяла «под крыло» более четырехсот многоквартирных домов.

В той же статье указывалось, что из отчета ООО «Ухтажилфонд» на его сайте (открытая информация!) данная «управляшка» за отчетный период на 140 «управляемых» ею домах недовыполнила запланированных работ на 43 миллиона рублей.

Казалось бы, такие факты должны были привлечь внимание администрации города, Госжилинспекции, да и других надзорных органов – той же прокуратуры. Однако реакции не последовало.

…А караван идет

Не надеясь на помощь властей, жильцы нескольких многоквартирных домов стали сами искать выход. Так, собственники жилья МКД № 66 по ул. Интернациональной решили сменить управляющую компанию и перешли «под крыло» ООО «Март». Тем самым предоставив ее руководству разбираться с бывшим «опекуном». Новая управляющая компания обратилась в Арбитражный суд, который удовлетворил ее требования и взыскал с «Ухтажилфонда» 746 тыс. рублей.

Собственники помещений МКД 41 по проспекту Ленина пошли по другому пути: они образовали ТСЖ. Задолженность «управляшки» на момент «расставания» с подопечными составила более миллиона рублей. Добровольно вернуть полученные с жильцов деньги «Ухтажилфонд» отказался, и тогда они пошли в Арбитражный суд. Тот взыскал с «Ухтажилфонда» долг, госпошлину и судебные издержки.

Пока еще не все собственники решились на судебные тяжбы, но это, видимо, впереди. В настоящее время бой с еще одной «управляшкой» из той же «системы ЖКХ» – ООО «Ремонт и «Услуги» – в судах ведут собственники 12-квартирного дома 6А по ул. Первомайской. Здесь на общем собрании был принят размер платы, но руководитель «управляшки» Д. Гитченко самовольно добавил 5 рублей за квадратный метр к установленному собранием тарифу. После долгих разбирательств Верховный суд РК признал действия господина Д. Гитченко незаконными. В настоящее время владельцы квартир спорного дома готовят материал по взысканию полученных денежных средств в судебном порядке.

Лиха беда начало

Недавно в Ухте состоялось заседание депутатской комиссии по вопросам ЖКХ. На ней рассматривался вопрос о прекращении обслуживания 18 домов «Ухтажилфондом». Представитель фирмы заявил, что причиной отказа являются убытки в размере 6 млн рублей.

Мы заглянули в бухгалтерский баланс «Ухтажилфонда» за 2019 год. Валовая прибыль за содержание и ремонт общего имущества МКД составила 37,7 млн руб. Возможно, в текущем году дела у компании пошли хуже, но разбираться в финансовом положении компании – это прерогатива налоговых органов.

Нам сообщили, что руководитель «Стройжилтехнадзора» Р. Шашев поддержал инициативу и исключил указанные дома из Реестра. Теперь десятки МКД в Ухте брошены на произвол судьбы, никто им не оказывает никаких услуг, даже по ликвидации аварий.

Комиссия решила запросить от Управления ЖКХ варианты решения проблемы и представить график возможного отказа от управления других домов. А управляющим компаниям предложили не сразу бросать дома и оказывать хотя бы аварийное обслуживание…

Закон нарушен

По мнению Координационного совета управдомов Ухты, тот факт, что «Ухтажилфонд» и другие компании намерены «кинуть» обслуживаемые ими дома – это прямое нарушение закона. По нашему мнению, в силу части 3 статьи 200 ЖК РФ лицензиат (в данном случае «Ухтажилфонд») в случае исключения сведений о МКД из Реестра лицензий должен исполнять обязанности по управлению до дня возникновения обязательств по управлению таким домом у новой управляющей организации, выбранной общим собранием собственников помещений – в соответствии с частью 7 статьи 162 настоящего Кодекса.

Мы считаем, что действиями «Ухтажилфонда» нарушены законные интересы и права собственников помещений брошенных им домов. Надеемся, что прокуратура Ухты проведет проверку и даст правовую оценку действиям указанной управляющей компании, а также даст поручение налоговым органам о проведении внеочередной проверки ее деятельности на предмет достоверности представленной бухгалтерской отчетности. Ну, а слуги народа города сделают выводы и займутся наконец наведением порядка в «уникальной системе ЖКХ Ухты»…

Владимир ИВАНОВ.

Анатолий ПОЛЬКИН.