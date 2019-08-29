Фирма, ставшая единственным в Коми «мусорным» оператором, не в состоянии рассчитываться с подрядчиками

Сегодня, 30 августа, в Новгородском арбитражном суде должно состояться рассмотрение кассационной жалобы ООО «Экопром» на решение арбитражных судов Коми и 2-го арбитражного суда Кирова по поводу конкурса по выбору регионального оператора.



Напомним, что конкурс был проведен в июне 2018 года. По мнению экспертов, власти сделали все, чтобы победителем стала скромная фирма ООО «Ухтажилфонд». Хотя, по мнению конкурента, «Экопром» предлагал Коми более выгодные условия, а главное – относительно низкий «мусорный» тариф для населения. «Экопромовцы» продолжают оспаривать итоги конкурса.

Как мы уже сообщали, недавно проблемы «мусорной реформы» обсуждались на площадке Общественной палаты. Предприниматели и представители ведомств попытались выработать хоть какой-то алгоритм действий. Однако выхода из тупика пока не видно.

Мусор в тумане

Казалось бы, закоперщиком обсуждения должно стать региональное МинЖКХ — ведомство, на которое возложено проведение реформы. Однако ее представитель А. Тюрнина заняла странную позицию: по сути она выступила оппонентом регоператора, который пытался оправдаться в провале реформы.

В выступлении замминистра все свелось к отсутствию денег. Так, на закупку контейнеров на год выделено всего 11 миллионов рублей, а нужно порядка 50. На обустройство площадок для контейнеров еще 90 млн руб. Где взять эти деньги? Вопрос повис в воздухе.

Заместитель министра заявила, что до сих пор не известен объем собираемого мусора, отсутствует весовой контроль на полигонах, без чего невозможно определить масштабы работы в перспективе. Правда, она отметила, что какая-то все же ведется, когда она будет закончена — неизвестно. Но без этого невозможно внести изменения в территориальную схему вывоза мусора, определить рациональные транспортные потоки. А схему надо менять, как и тарифы на вывоз мусора.

1 августа прокурор республики на коллегии ведомства назвал единый тариф на обращение с отходами в Коми завышенным. Ведомство потребовало от губернатора устранить нарушение.

Кто ответит за козла?

Много копий при обсуждении было сломано по поводу контейнеров и обуст-

ройства площадок. Их сейчас покупают и регоператор, и муниципалитеты, в бюджетах которых на эти цели не заложено денег.

Между тем еще в мае на медиафоруме ОНФ в Сочи Владимир Путин заявил, что полномочия по содержанию контейнерных площадок возложены на регионального оператора! Однако, как заявил в кулуарах представитель «Ухтажилфонда», в законе этого нет, а потому нет и средств. В итоге региональный оператор оказался в роли козла отпущения, поскольку средств у него не хватает.

Как заявил на этом форуме руководитель управления регоператора Дмитрий Кондратенков, ему на данный момент нечем рассчитываться с подрядчиками, занимающимися вывозом мусора на местах. Долг перед ними уже достиг многих миллионов рублей…

Тень банкротства

Эксперт ОНФ А. Медведевас считает, что ответственность за неподготовленную реформу несет в первую очередь МинЖКХ, а не региональный оператор. Регоператор должен был приступить к работе строго по территориальной схеме, с уже подготовленными полигонами, контейнерными площадками и весовым контролем. Между тем территориальная схема по обращению с ТКО, которая должна меняться ежегодно, пока неприкосновенна. Да и кто ее будет менять? Опять нанимать фирму со стороны за большие деньги?

По мнению эксперта, при таком положении дел региональному оператору уже в ближайшее время грозит банкротство. И тогда придется проводить новый конкурс.

Анатолий ПОЛЬКИН.