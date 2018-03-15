Фирма, выигравшая тендер, решила сэкономить на вывозе мусора

Март 15, 2018 - Актуально

Сообщения о пожаре в поселке Боровом в спасательную службу Ухты поступали неоднократно. Накануне женского праздника многие водители, проезжавшие мимо поселка, видели густые клубы дыма.
Ситуацией заинтересовались журналисты ухтинской газеты «Городские ведомости», куда позвонили местные жители. Они рассказали о том, что заезжие строители разбирают старые бараки, находящиеся рядом с жилыми домами, и прямо тут же сжигают строительный мусор.
Прибыв на место, журналисты увидели дымящиеся пепелища, рядом с которыми были сложены штабеля бруса, зато мусора не было. Как оказалось, его-то как раз и сжигали рабочие, разбиравшие деревянные строения.

Развалив старые дома, работники фирмы начали сжигать мусор.

Ничего страшного?

Глава поселковой администрации Николай Бачкис пояснил, что три старых барака уже давно представляли пожарную опасность для окружающих строений, особенно в летнее время. Сносить их планировали давно, но на это не было средств. И вот когда они появились, был проведен тендер, который выиграла ухтинская компания ООО «Партнер-Союз».
Причем к работе по сносу старых строений руководство фирмы подошло творчески: все пригодное после разборки было решено пустить в дело. К примеру, уцелевший брус или пиломатериалы выставить на продажу, а то, что продаже не подлежит — сжечь. Как говорится, дешево и сердито! К тому же решался вопрос утилизации мусора: не надо тратиться на его вывоз.
Понятно, что такой метод борьбы с мусором очень не понравился местным жителям, которые стали звонить в инстанции, жаловаться на опасность пожара. Но тут возобладал авторитет главы администрации, который в прошлом сам служил в пожарной части. Ничего страшного в сжигании древесных остатков в центре поселка он не увидел.

Боровой задыхается

Журналистам удалось установить, что строители-разборщики и в самом деле сэкономили на своем ноу-хау по сжиганию мусора на месте разборки. Талоны на вывоз мусора компания в ухтинском «Спецавтодоре» не приобретала. Между тем деньги на эти цели в смете работ заложены и идут из федерального бюджета.
Кроме того, в контракте, который выиграла фирма «Партнер-Союз», четко указано, что «подрядная организация обязана обеспечить соблюдение техники безопасности на объекте, а также осуществить уборку и содержание, включая вывоз мусора». Приезжие, похоже, просто плюнули на эти условия, понадеявшись на то, что пожар на заснеженной улице не возникнет.
Но вот как оценили действия заезжих гостей и местного начальства местные жители.
Людмила Иванова, пенсионерка:
— Подрядчики вместо того, чтобы вывозить, по вечерам поджигают строительный мусор, который воняет на весь поселок. А люди? Люди все стерпят…
Леонид Кораблев, эколог:
— О вреде сжигания мусора для здоровья говорить можно долго. Только что значат разговоры для людей, которые здесь не живут? Получается, как в знаменитой басне: «а Васька слушает, да ест!».
Мария Петровна, пенсионерка:
— Руководители подрядной организации вместо того, чтобы заключить договор на вывоз строительных отходов с мусороуборочной компанией, дали приказ работникам сжигать все, что горит. А жители Борового пусть задыхаются от запаха гари! Куда смотрит руководство администрации Ухты, пожарные службы и
контролирующие органы?
Редакция «Городских ведомостей» направила запросы в прокуратуру Ухты и руководителю муниципалитета Магомеду Османову с просьбой разобраться в законности действий ООО «Партнер-Союз».

Ольга ВЕТРОВА,
специально для «Трибуны».

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