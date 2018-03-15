Фирма, выигравшая тендер, решила сэкономить на вывозе мусора

Сообщения о пожаре в поселке Боровом в спасательную службу Ухты поступали неоднократно. Накануне женского праздника многие водители, проезжавшие мимо поселка, видели густые клубы дыма.

Ситуацией заинтересовались журналисты ухтинской газеты «Городские ведомости», куда позвонили местные жители. Они рассказали о том, что заезжие строители разбирают старые бараки, находящиеся рядом с жилыми домами, и прямо тут же сжигают строительный мусор.

Прибыв на место, журналисты увидели дымящиеся пепелища, рядом с которыми были сложены штабеля бруса, зато мусора не было. Как оказалось, его-то как раз и сжигали рабочие, разбиравшие деревянные строения.

Ничего страшного?

Глава поселковой администрации Николай Бачкис пояснил, что три старых барака уже давно представляли пожарную опасность для окружающих строений, особенно в летнее время. Сносить их планировали давно, но на это не было средств. И вот когда они появились, был проведен тендер, который выиграла ухтинская компания ООО «Партнер-Союз».

Причем к работе по сносу старых строений руководство фирмы подошло творчески: все пригодное после разборки было решено пустить в дело. К примеру, уцелевший брус или пиломатериалы выставить на продажу, а то, что продаже не подлежит — сжечь. Как говорится, дешево и сердито! К тому же решался вопрос утилизации мусора: не надо тратиться на его вывоз.

Понятно, что такой метод борьбы с мусором очень не понравился местным жителям, которые стали звонить в инстанции, жаловаться на опасность пожара. Но тут возобладал авторитет главы администрации, который в прошлом сам служил в пожарной части. Ничего страшного в сжигании древесных остатков в центре поселка он не увидел.

Боровой задыхается

Журналистам удалось установить, что строители-разборщики и в самом деле сэкономили на своем ноу-хау по сжиганию мусора на месте разборки. Талоны на вывоз мусора компания в ухтинском «Спецавтодоре» не приобретала. Между тем деньги на эти цели в смете работ заложены и идут из федерального бюджета.

Кроме того, в контракте, который выиграла фирма «Партнер-Союз», четко указано, что «подрядная организация обязана обеспечить соблюдение техники безопасности на объекте, а также осуществить уборку и содержание, включая вывоз мусора». Приезжие, похоже, просто плюнули на эти условия, понадеявшись на то, что пожар на заснеженной улице не возникнет.

Но вот как оценили действия заезжих гостей и местного начальства местные жители.

Людмила Иванова, пенсионерка:

— Подрядчики вместо того, чтобы вывозить, по вечерам поджигают строительный мусор, который воняет на весь поселок. А люди? Люди все стерпят…

Леонид Кораблев, эколог:

— О вреде сжигания мусора для здоровья говорить можно долго. Только что значат разговоры для людей, которые здесь не живут? Получается, как в знаменитой басне: «а Васька слушает, да ест!».

Мария Петровна, пенсионерка:

— Руководители подрядной организации вместо того, чтобы заключить договор на вывоз строительных отходов с мусороуборочной компанией, дали приказ работникам сжигать все, что горит. А жители Борового пусть задыхаются от запаха гари! Куда смотрит руководство администрации Ухты, пожарные службы и

контролирующие органы?

Редакция «Городских ведомостей» направила запросы в прокуратуру Ухты и руководителю муниципалитета Магомеду Османову с просьбой разобраться в законности действий ООО «Партнер-Союз».

Ольга ВЕТРОВА,

специально для «Трибуны».