Фискалы не дремлют

В очередных уведомлениях на уплату налога на имущество и землю жители республики увидят неприятные изменения. Налог на имущество вырастет в этом году на 10 процентов от прошлогодней суммы начислений.

Закон, предусматривающий новый порядок расчета, был подписан главой государства в начале текущего месяца, сообщили в республиканском управлении Федеральной налоговой службы. Причем увеличение налога на 10% будет продолжаться каждый год до тех пор, пока расчет не достигнет максимума.