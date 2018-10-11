Фискалы взялись за дачников

Избежать уплаты взносов садоводам и огородникам больше не удастся.

С 1 января следующего года вступает в силу федеральный закон № 217-ФЗ, который регулирует отношения внутри садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и вносит несколько принципиальных новшеств. В частности, теперь платить членские взносы должны все владельцы земельных участков в конкретном садовом товариществе. Кроме того, теперь будет только два вида взносов — ежегодные членские и целевые. Вступительные взносы упраздняются. Все платежи должны будут вестись в безналичной форме.

Еще одно новшество: с нового года дом на садовом участке можно будет построить только с разрешения муниципальных властей. Закон определяет, что теперь существуют два типа земель — садовые и огороднические. На садовых землях построить жилой дом можно, а на огороднических — нет.

Кроме того, с 1 января 2019 года владельцы жилых домов, расположенных на землях садоводческих товариществ, смогут в них прописаться. Правда, введено четкое ограничение, какой именно дом можно построить: в нем не должно быть больше трех этажей, его высота не должна превышать 20 метров, и он не должен быть разделен на отдельные объекты недвижимости — квартиры.