Физрук обещал заплатить (Криминал от 24 июня)

В одной из сельских школ Коми арестовали учителя физкультуры.

Как полагает следствие, он пытался купить у школьников их интимные фотографии. Дети обманывали его и слали снимки из интернета. Но однажды физрук от созерцания перешел к активным действиям. Позвал в свою каморку и начал приставать к одному из шестиклассников. Мальчик вырвался и рассказал родителям. Те подали заявление в полицию. Выяснилось, что мужчина вел со школьниками откровенные переписки и даже обещал заплатить за откровенные фото. По предварительной оценке, от развратных действий физрука пострадали, как минимум, шесть человек.

Усинский педофил

Мужчина неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении дочери сожительницы.

31-летний злоумышленник неоднократно пользовался тем, что девочка в силу возраста и психического развития не способна была понимать характер и значение совершаемых в отношении нее преступлений и оказывать сопротивление. Приговором Усинского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Однорукого рыбака нашли мертвым

Тело пропавшего мужчины обнаружили в Сысольском районе.

Напомним, 42-летний инвалид из села Палауз отправился на рыбалку еще 18 апреля. Когда в назначенное время мужчина домой не вернулся, родственники забили тревогу, вызвали спасателей. Те обнаружили следы пребывания рыбака за рекой, вверх по течению у небольшой, но глубокой промоины. С помощью гидрокостюма и досок спасатели подобрались к полынье, но тела там не нашли. После спада воды в Сысоле тело утонувшего обнаружили местные жители на берегу в кустарнике.

Попался с поличным

Воркутинец пытался украсть 15 тонн черного металла с шахты.

В полицию Воркуты поступило сообщение от сотрудника частного охранного предприятия о совершаемой краже. Прибывшие на место полицейские задержали ночного гостя с поличным. Воришкой оказался 40-летний мужчина. Стоимость 15 тонн черного металла, которые он планировал вывезти на своем грузовом автомобиле «Урал», оценили в 50 тыс. рублей. Похищенное изъято. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Трагедия в Югыдъяге

42-летний муж избил супругу до смерти.

Супруги вместе распивали спиртные напитки, и между ними произошел конфликт. Мужчина нанес жене несколько ударов в голову, из-за чего она получила закрытую черепно-мозговую травму и через некоторое время скончалась на месте происшествия. В ходе расследования обвиняемый признал вину частично.