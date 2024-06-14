Флаг вам в руки! Почему вместо креста на нем появился триколор?

Исполнилось 30 лет со дня утверждения государственной символики Республики Коми. 6 июня 1994 года Верховный Совет РК принял законы о государственных гербе, флаге и гимне республики.

Курица – не птица

В первые годы Коми автономия существовала без герба и флага. Автономной области они по статусу не положены. Лишь в 1937 году, когда была принята первая Конституция Коми АССР, у нее появились свои герб и флаг. Первый герб Коми по сути был тем же самым гербом РСФСР с добавлением слов «Коми АССР» и переведенным на коми язык призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

В 1978 году в верхней части герба появилась пятиконечная звезда, а в 1990-м название республики утратило одну букву, но надпись «Коми ССР» просуществовала на нем недолго. Когда в 1992 году социалистическая советская республика стала просто Республикой Коми, то возникла необходимость в новом гербе.

Был объявлен конкурс, в котором участвовало множество проектов как известных художников, так и любителей. Жители Коми присылали свои варианты герба: больше всего было медведей, причем и бурых, и белых. А из Воркуты поступил эскиз медведя, держащего в лапе уголь. В финальный тур вышли проекты Владимира Пунегова – с глухарем, Владимира Сердитова – с головой медведя, Анатолия Семичастного и Александра Лыткина – с медведем.

В одном из вариантов на гербе был изображен глухарь, однако по настоянию народных депутатов этот символ не прошел. Ведь по весне эта птица теряет слух, к тому же относится к семейству куриных. Кстати, глухарь потом все-таки «прилетел» в местную геральдику – его изображение использовала авторская группа при разработке герба Сосногорска, утвержденного в 2003 году.

Три головы – хорошо, одна – лучше?

На рассмотрение конкурсной комиссии при Верховном Совете республики предстали около ста вариантов герба.

В итоге Верховный Совет РК утвердил герб скульптора Анатолия Неверова. Художник взял за основу фигурку хищной птицы на красном геральдическом щите. На ее груди – лик женщины в обрамлении шести лосиных голов. В композиции «птица – человек – лось» пернатый хищник является образом власти, лик женщины – это солнечная богиня, матерь мира Зарни Ань. Лось – символ силы и красоты.

В изначальном варианте у птицы было три головы. Две боковые символизировали законодательную и исполнительную ветви власти. Но так как у российского «гербового» орла голов только две, нашу птичку пришлось частично «обезглавить» – убрать с рисунка две головы.

Разбудили медведя

Самый же первый герб в Коми крае появился осенью 1780 года. Тогда небольшое зырянское поселение в устье Сысолы именным указом Екатерины II получило статус уездного города и стало называться Усть-Сысольском. Городу нужен был герб. Его автором стал герольдмейстер департамента Герольдии при Сенате Александр Волков. Гербовой щит Усть-Сысольска делился на две части. В верхней располагался герб Вологодского наместничества, в которое входила столица зырянского края. Это изображение руки, выходящей из облака и держащей золотую державу и серебряный меч. В нижней части был изображен медведь, спящий в берлоге, так как «таковаго рода зверей в окрестностях сего города находится довольно». Этот герб верой и правдой служил полтора века – до переименования Усть-Сысольска в Сыктывкар в 1930 году.

Долгое время после этого столичного герба не было, и только в преддверии 200-летнего юбилея столицы Коми медведь «вернулся». Причем это уже был разбуженный советской индустриализацией лесной хищник. Вологодская рука из облака сгинула в прошлое. За основу нового герба взяли проект художника Валентина Полякова. Медведь, вышедший из берлоги, символизировал преображенный лесной край. Щит был разделен на три поля, окрашенные в цвета флага РСФСР. Кроме того, были изображены три ели. Верхнее дерево окружало зубчатое колесо, а два нижних привольно росли на голубом поле.

Новый герб был утвержден в 1978 году, спустя четыре года после смерти Полякова, и прослужил до 1993 года, когда был утвержден проект герба, предложенный Анатолием Неверовым. Сегодня используется именно этот герб, вновь утвержденный в 2005 году. Медведь на нем снова залез в берлогу. На гербе исчезли елки, зато появились элементы коми традиционного орнамента.

От утки до крокодила

Помимо главного государственного, есть еще гербы республик, районов, городов, сел и даже деревень. В Коми утверждены семь гербов городов и одиннадцать гербов районов. На сегодня официальный герб отсутствует только у одного района – Койгородского. Хотя на сайте муниципалитета он изображен: в верхней части пересеченного щита – герб Республики Коми, в нижней – на зеленом поле собор и волнистая река. Еще три города – Вуктыл, Микунь и Емва – имеют не гербы, а эмблемы.

В середине прошлого века в республике возникли города Ухта, Воркута, Печора, Инта, Сосногорск и Микунь. Лишь в 1970-1980-х они начали обзаводиться гербами. Первой герб получила Воркута – в 1971 году. Автор герба заполярного города

изобразил скачущего оленя на фоне стилизованного копра и угольного террикона.

В гербах городов и районов республики так или иначе отразились культурные традиции. В частности, золотая утка-чож с распростертыми крыльями и древней тамгой на груди на гербе Корткеросского района напоминает о сотворении мира в коми мифологии.

Серебряная лисица с красным языком на удорском гербе ведет свою историю от большой печати Ивана Грозного. Княжеская шапка в гербе Княжпогостского района напоминает историю села, основанного вымскими князьями, которые правили Пермью Вычегодской с 1451 по 1502 годы.

В начале нынешнего века в Воркуте, Инте и Ухте были проведены конкурсы проектов на изменение гербов. Ухтинский герб был создан в 1979 году и не вполне соответствовал геральдическим требованиям. Поэтому в 2008 году был объявлен конкурс на новый проект герба. В финальном голосовании победил проект с изображением му кутыся. Это древний мифологический зверь – хозяин «нижнего мира» (в переводе с коми языка – землю держащий). Его прообразом послужило изображение на археологической находке – бронзовой бляхе VI-VIII веков, найденной на реке Ухте. Это было изображение человеколося с рыбой над головой и странным крокодилом под ногами. На гербе голова этого крокодила поднята немного вверх с улыбкой, в знак доброго расположения к миру людей. Такой оригинальный вариант герба предложил художник Владимир Маслов. И хотя геральдисты одобрили мифологического му кутыся, общественность и Совет города выступили против древнего крокодила, поэтому герб остался прежним.

Синий, зеленый, белый

Свой флаг в республике был утвержден одновременно с гербом – 6 июня 1994 года. Вариантов флага также предлагали несколько. Причем на большей их части фигурировал крест.

Но утвердили похожий на российский триколор вариант Владимира Сердитова. Три цвета флага несут символическое значение. Синий цвет – это небесное начало, величие и бескрайность северных просторов. Зеленая полоса – символ изобилия – обозначает лесные богатства республики. Белая полоса воплощает белизну и чистоту снега, суровую красоту Севера.

Песня про сокола

Гимн у республики был создан на основе песни Виктора Савина «Варыш поз», официально у него оказалось аж пять авторов. Музыку написал Виктор Савин, аранжировал ее Михаил Герцман. Слова Виктора Савина также «аранжировали»: на коми языке – Владимир Тимин, на русском – Александра Шергина и Александр Суворов.

Государственный гимн Республики Коми берет начало в общественном движении «Коми войтыр» в начале 1990-х годов. Писатели республики предложили гимном своей организации выбрать стихотворение Савина «Варыш поз» («Соколиное гнездо»). Виктор Савин сам написал к ним торжественную музыку. На протяжении 12 лет гимн Коми исполнялся без слов. И лишь 22 июня 2006 года были утверждены поэтический текст и новая музыкальная редакция.

Его слушают стоя

В России гимн появился при Павле I и начинался строчкой «Коль славен наш Господь в Сионе».

Но уже сын Павла I Александр I после победы над Наполеоном сменил гимн – позаимствовал его у англичан – «Боже, храни короля». В 1833 году его музыку и текст переписали, и появился гимн «Боже, царя храни». С 1917 по 1943 годы гимном страны был «Интернационал». И только в 1944 году прозвучал новый гимн на музыку Александра Александрова и слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. В 2000 году текст гимна снова изменили.

Истоки ________________________________________________________________

Пермский звериный стиль

Хищная птица на гербе республики и медведь на сыктывкарском гербе – «родственники». Оба символа имеют многовековую историю и ведут свое начало от древних фигурок уральского звериного стиля.

Приуральские мастера в течение многих веков изготавливали причудливые фигурки богов – своеобразные иллюстрации к своей мифологии. Равным образом пермский звериный стиль могут приписать себе коми, коми-пермяки, удмурты, ханты и манси. Найденные предметы этого стиля насчитываются тысячами.

Кстати _______________________________________________________________

Орлиный стяг

Первое из сохранившихся до наших дней изображение российского герба с двуглавым орлом датируется 1497 годом.

Оказывается, вплоть до конца семнадцатого века Россия обходилась без флага. И только в 1668 году царь Алексей Михайлович (отец Петра I) приказал изготовить первое в России «гербовое» знамя с размещенной на светлом поле символикой царства. При Петре I появился красный флаг, который сменился бело-сине-красным флагом с двуглавым орлом посередине.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.