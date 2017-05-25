Французы побывали в «коми Париже»

Путешественники из Франции во главе с журналистом Жераром Пинге в ходе транссибирского автопробега посетили столицу Коми.

За два дня пребывания в Сыктывкаре участники авторалли посетили музей Раисы Сметаниной, побывали в Национальной библиотеке РК. Для них была организована прогулка по историческим местам города. В Доме дружбы народов РК иноземцев познакомили с традиционной культурой коми-ижемцев, гости отведали айбарч (строганину) и рыбу печорского засола.

«Сыктывкар» — трудное слово

— Французский путешественник и журналист Жерар Пинге, автор книги «Транссибирское путешествие в одиночестве» уже третий раз совершает путешествие до Владивостока, — сообщила журналистам его русская жена Кира. — Он объездил почти весь мир. А мы с Жераром встретились 20 лет назад, во время его очередного путешествия, тогда я работала проводницей на поезде. Через год после знакомства я переехала во Францию. С тех пор помогаю мужу организовывать путешествия.

— На этот раз в команде 16 человек, возраст от 30 до 77 лет. Восемь человек едут на микроавтобусе, семеро на двух «внедорожниках» и один отважился на мотоцикле. Рассчитываем в дороге пробыть 115 дней, из них 90 — в России, — рассказала Кира Пинге. — Из Йошкар-Олы мы специально заехали в Сыктывкар. Посетить столицу Коми нам посоветовала ваша землячка Надежда Фуасси — руководитель ассоциации «Франко-русский мир». Кстати, мы очень долго учились произносить слово «Сыктывкар»…

Ижемцы — как шаманы

— Нас удивило, что в центре Сыктывкара установлена модель Эйфелевой башни, а 200 лет назад здесь жили сто пленных французов, — говорит участница тура Юта. — Место, где их когда-то поселили, называют теперь «коми Парижем». Коми унаследовали у французов еще и танец Шен, который до сих пор здесь танцуют.

— Я в России уже бывала не раз, — продолжает Юта. — А в этот раз меня восхитила богатая культура коми, гостеприимство, национальная кухня. Особое впечатление произвели ижемцы. Оказывается, они, как шаманы, встречают восход солнца, чтут традиции, отмечают праздники предков. На встрече с ижемцами нас «виртуально перемещали» на праздник «Луд».

Юта говорит на четырех языках, в том числе свободно на русском. По ее словам, русский изучила 45 лет назад, когда была еще студенткой. Родилась она в Мюнхене, там же окончила Институт иностранных языков. Замуж вышла за француза, они воспитали двух дочерей и семьей проживают в Тулузе.

— Тулуза — центр авиации. 20 лет я отработала на заводе компании «Аэробус». В качестве менеджера занималась поставкой навигационных систем.

По словам Юты, выйдя на пенсию, она теперь вместе с мужем путешествует по всему миру. Супруги могут себе это позволить: пенсия у Юты, если перевести на наши деньги, — 65 тысяч рублей, у мужа — 180 тысяч.

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S. Мсье Пинге передал в дар Национальной библиотеке учебную и художественную литературу на французском языке. В ответ приглашающая сторона подарила путешественникам книгу «Удивительная Республика Коми». А гостеприимным хозяевам руководитель группы обещал через год еще раз приехать, «увидеть коми Париж» и «накрыть поляну» на 100 человек с традиционной французской кухней.