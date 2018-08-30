Функционера с позором изгнали из партийных рядов

Карьера Александра Жданова была стремительной — от рядового члена «Молодой гвардии» «Единой России» (МГЕР) до лидера Коми регионального отделения. Красноречивый и энергичный, он, что называется, умел себя подать, убедительно выступал на партийных собраниях.

Даешь молодежь!

В декабре 2016 г. А. Жданов, который в течение нескольких месяцев исполнял обязанности руководителя региональной молодежной организации «ЕР», сделал доклад на отчетно-выборной конференции. Свою работу он оценил без ложной скромности: до этого, по его словам, «МГЕР в Коми существовала лишь формально. Теперь же создан костяк из ребят, готовых работать. Это люди, нацеленные на результат, на большие победы».

Узнав о «больших победах», участники конференции избрали Жданова лидером молодежного крыла «ЕР». Избавившись от приставки «и.о.», Александр

обещал и дальше «вовлекать молодежь».

На самом деле «молодогвардейцев» в Коми совсем немного. Точных цифр никто не называет, но речь идет всего о нескольких десятках «штыков». И за то время, когда Жданов рулил организацией, она практически не росла.

Зато Александр Васильевич охотно «светился» на различных форумах федерального и даже международного уровней. Ездил в Москву и Питер, в Крым и на Кавказ, участвовал в работе молодежного лагеря в Пекине. Чему немало способствовал его новый статус — Уполномоченного «Молодой гвардии» по Республике Коми.

В мае этого года Жданов даже был приглашен на инаугурацию Президента. Это, так сказать, стало апофеозом его карьеры. Ведь в Кремль кого попало не пустят…

Увидев «живьем» самого Путина, Александр Васильевич вдохновился на новые, столь же полезные обществу дела. Вернувшись в Сыктывкар, он с пафосом заявил: «Молодая гвардия» для нас – не просто работа или общественная деятельность. МГЕР — это образ жизни, в котором мы стремимся быть максимально полезными стране, людям и организации».

Таким здесь не место

Между тем у старших партийных товарищей к лидеру «молодежки» появились серьезные претензии. Вместо конкретной работы в Коми он предпочитал вращаться в «высших сферах». Зато в Сыктывкаре его больше видели в ресторане «Авалон», нежели в «первичках». Любил он пошиковать и во время поездок по стране, как говорится, пустить пыль в глаза. Его даже считали солидным и успешным бизнесменом. Для поддержания «имиджа» были нужны деньги. А их нужно было где-то брать.

Настоящим громом средь ясного дня стало обращение в «Единую Россию» сыктывкарки, рассказавшей о неприглядном поведении молодежного лидера. Оказалось, что Александр Жданов взял большой кредит, попросив свою знакомую заложить квартиру, пообещав вернуть деньги с процентами. Якобы на развитие бизнеса. А через пару месяцев перестал обслуживать обязательства перед банком. И банк через суд стал требовать возврата денег. Дошло до того, что у женщины просто отобрали квартиру. Надо сказать, что в политсовете даже не поверили сообщению: речь шла как бы о другом человеке.

Сначала с Александром поговорили, но тот заявил, что это недоразумение, и дело вроде бы было решено. Но ситуация стала развиваться дальше: на почве переживаний с женщиной-поручительницей случился инсульт, после чего Жданов был призван к ответу. Парторганизация назначила рабочую группу, которая провела проверку сложившейся ситуации. Факты подтвердились. Жданов пообещал исправиться, ему дали на это время. Однако должник даже не стал общаться с кредиторшей, ссылаясь на свою крайнюю занятость. При этом он продолжал вояжировать по стране. Параллельно он развелся с женой, переведя все активы на нее, в результате с него стало просто нечего брать.

В это время в региональную парторганизацию поступила жалоба от предпринимателя, который сообщил, что Александр Жданов занял и у него крупную сумму денег, но отдавать не собирается. Более того, он даже заявил своему кредитору, что сделать с ним тот ничего не сможет: он недосягаем. Проверка подтвердила и это заявление. А женщина-кредитор, лишившаяся квартиры, предоставила переписку с Ждановым, в которой тот просто по-хамски заявлял, что он ей «не по зубам», поскольку за ним стоят «большие» люди. Президиум регионального политсовета после изучения всех обстоятельств принял решение об исключении из своих рядов Александра Жданова.

«В «Единой России» нет места людям, дискредитирующим партию», — заявили «Трибуне» в региональной организации «ЕР».

P.S. Корреспондент «Трибуны» связался с Александром Ждановым, который сейчас находится в Москве и даже работает. Правда, кем и связано ли это с бизнесом, он отвечать отказался. По его словам, в партии он восстанавливаться пока не планирует, угрызений совести не испытывает и, вообще, считает, что произошедшее с ним исключение из рядов партии — придирки и происки.

Анатолий ПОЛЬКИН.