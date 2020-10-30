Ныне Вячеслав Гайзер отбывает 11-летний срок в ИК № 6 строгого режима города Бежецк Тверской области. Экс-губернатор работает в тепличном хозяйстве колонии – выращивает огурцы, помидоры, зелень. По словам Гайзера, такая работа ему нравится. «По крайней мере, тут все понятно и знакомо», – говорит он. А в начале зимы Вячеслав Михайлович собирается в Сыктывкар для участия в судебном процессе.

Недавно Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по новому делу экс-главы Коми – о махинациях с земельными участками. Дело передано в производство председателя Сыктывкарского городского суда Надежды Сарвилиной. Рассмотрение дела ориентировочно начнется в начале декабря. Обвиняемый будет этапирован из Тверской области в СИЗО № 1 в Сыктывкаре.

По версии следствия, в январе 2013 года глава региона превысил свои должностные полномочия. Он совершил действия в интересах гендиректора ООО «Деловой Альянс» Александра Ольшевского, который впоследствии приобрел на выгодных для себя условиях землю под строительство многоквартирного жилого дома. Поскольку земля находилась в муниципальной собственности, Гайзер дал незаконное распоряжение мэру Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить фирме земельные участки без проведения торгов под предлогом выделения их для целей, не связанных со строительством. Мэр, находясь в зависимости от главы региона, выделил шесть земельных участков «Деловому Альянсу». Рыночная стоимость участков составляла 11 млн 466 тыс. рублей, а «Деловой Альянс» получил их в собственность за 2 млн 682 тыс. рублей. Тем самым, считает следствие, муниципалитету был причинен ущерб на сумму свыше 8 млн руб.

Интересно, что инициатором нового судебного процесса стал по сути… сам экс-глава Коми. Адвокат Дарья Евменина, защищающая Вячеслава Гайзера, заявила, что ее подзащитный ответил категорическим отказом на предложение следствия прекратить дело за истечением срока давности и намерен отстаивать свою невиновность в суде. По мнению адвоката, следственные действия активизировались из-за новой волны давления на бывших фигурантов так называемого «дела Гайзера».