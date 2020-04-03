Гапликов, до свиданья!

Вчера, 2 апреля, Сергей Гапликов сообщил, что «принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми». В тот же день в отставку ушел и его «сосед» – губернатор Архангельской области Игорь Орлов (на фото справа).



С. Гапликов возглавил регион в конце 2015 года после ареста предыдущего губернатора и его команды. В 2016 году победил на выборах, получив 62% голосов избирателей.

По мнению ряда экспертов, тот факт, что Коми и Архангельский губернаторы ушли в отставку в один день, не случаен. Тем более на фоне ситуации, связанной с эпидемией коронавируса (в обоих регионах — крайне тревожная динамика).

Еще осенью прошлого года Игорь Орлов и Сергей Гапликов считались «кандидатами на вылет». По уровню доверия к власти и Поморье, и Коми были аутсайдерами всероссийского рейтинга. Уже тогда аналитики предсказывали, что ни тот, ни другой не будут участвовать в следующих губернаторских выборах.

Рейтинг господина Орлова в первую очередь подкосили «мусорные» протесты вокруг полигона в Шиесе. Гапликов на эту тему попросту отмалчивался, что тоже не прибавляло ему веса в глазах общественности. Однако главная его ошибка состояла в другом: за четыре с лишним года «московский назначенец» так и не смог выстроить нормальных отношений с региональной элитой.

Поначалу С. Гапликов энергично взялся за дело и сумел добиться определенных успехов, в частности «реанимировал» программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор подготовил амбициозный план по «возрождению Коми», однако многие его пункты остались на бумаге, как и другие масштабные проекты, анонсированные властями региона.

Впрочем итоги четырехлетнего правления Гапликова требуют подробного анализа, а пока ограничимся последними новостями.

Ждите профессора

Вечером 2 апреля стало известно, что Президент РФ своим указом уже назначил временно исполняющим обязанности главы Архангельской области руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Врио главы НАО стал Юрий Бездудный.

Руководить Республикой Коми временно до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми, будет Владимир Уйба. По профессии врач-гигиенист, эпидемиолог.

Из краткой биографической справки известно, что ему 61 год, он доктор медицинских наук, профессор. Родился в Омске, выпускник Свердловского мединститута (который закончили также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и «наш» министр Дмитрий Березин).

С 2004 по 2020 годы Владимир Викторович руководил Федеральным медико-биологическим агентством. С января 2020 исполнял обязанности заместителя Министра здравоохранения РФ.

В. Уйба Заслуженный врач РФ, Заслуженный врач Чеченской Республики, Заслуженный врач Республики Ингушетия, Заслуженный врач Республики Южная Осетия.

Автор ряда монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья, которые способствуют дальнейшему развитию системы здравоохранения. Женат, воспитывает пятерых детей.

Экс-губернатор поблагодарил жителей региона

– Спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность, – сказал Сергей Гапликов в своем обращении к жителям региона.

–Не буду скрывать, работа в республике никогда для меня не была простой. Но она всегда была честной. И в первую очередь я требовал от себя полной самоотдачи и постоянного повышения профессионализма в отстаивании интересов Коми края. Я благодарен каждому, с кем мы вместе, бок о бок, трудились все эти годы. Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения. Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона.

Уважаемые жители Республики Коми, мира и добра вам! Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Виктор СЕМЕНОВ.