Гапликов, до свиданья!

Апрель 3, 2020 - Лента

Вчера, 2 апреля, Сергей Гапликов сообщил, что «принял решение сложить с себя полномочия главы Республики Коми». В тот же день в отставку ушел и его «сосед» – губернатор Архангельской области Игорь Орлов (на фото справа).


С. Гапликов возглавил регион в конце 2015 года после ареста предыдущего губернатора и его команды. В 2016 году победил на выборах, получив 62% голосов избирателей.

По мнению ряда экспертов, тот факт, что Коми и Архангельский губернаторы ушли в отставку в один день, не случаен. Тем более на фоне ситуации, связанной с эпидемией коронавируса (в обоих регионах — крайне тревожная динамика).
Еще осенью прошлого года Игорь Орлов и Сергей Гапликов считались «кандидатами на вылет». По уровню доверия к власти и Поморье, и Коми были аутсайдерами всероссийского рейтинга. Уже тогда аналитики предсказывали, что ни тот, ни другой не будут участвовать в следующих губернаторских выборах.
Рейтинг господина Орлова в первую очередь подкосили «мусорные» протесты вокруг полигона в Шиесе. Гапликов на эту тему попросту отмалчивался, что тоже не прибавляло ему веса в глазах общественности. Однако главная его ошибка состояла в другом: за четыре с лишним года «московский назначенец» так и не смог выстроить нормальных отношений с региональной элитой.
Поначалу С. Гапликов энергично взялся за дело и сумел добиться определенных успехов, в частности «реанимировал» программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор подготовил амбициозный план по «возрождению Коми», однако многие его пункты остались на бумаге, как и другие масштабные проекты, анонсированные властями региона.
Впрочем итоги четырехлетнего правления Гапликова требуют подробного анализа, а пока ограничимся последними новостями.

Ждите профессора

Вечером 2 апреля стало известно, что Президент РФ своим указом уже назначил временно исполняющим обязанности главы Архангельской области руководителя Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского. Врио главы НАО стал Юрий Бездудный.

Владимир Уйба — эпидемиолог, доктор медицинских наук назначен врио главы.

Руководить Республикой Коми временно до вступления в должность лица, избранного главой Республики Коми, будет Владимир Уйба. По профессии врач-гигиенист, эпидемиолог.
Из краткой биографической справки известно, что ему 61 год, он доктор медицинских наук, профессор. Родился в Омске, выпускник Свердловского мединститута (который закончили также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и «наш» министр Дмитрий Березин).
С 2004 по 2020 годы Владимир Викторович руководил Федеральным медико-биологическим агентством. С января 2020 исполнял обязанности заместителя Министра здравоохранения РФ.
В. Уйба Заслуженный врач РФ, Заслуженный врач Чеченской Республики, Заслуженный врач Республики Ингушетия, Заслуженный врач Республики Южная Осетия.
Автор ряда монографий и научных трудов по проблемам общественного здоровья, которые способствуют дальнейшему развитию системы здравоохранения. Женат, воспитывает пятерых детей.

Экс-губернатор поблагодарил жителей региона

– Спасибо вам за годы совместной работы, за вашу прямоту и требовательность, – сказал Сергей Гапликов в своем обращении к жителям региона.
–Не буду скрывать, работа в республике никогда для меня не была простой. Но она всегда была честной. И в первую очередь я требовал от себя полной самоотдачи и постоянного повышения профессионализма в отстаивании интересов Коми края. Я благодарен каждому, с кем мы вместе, бок о бок, трудились все эти годы. Многие из наших планов были реализованы, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения. Так совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с непростыми временами в нашей жизни. Я уверен, что вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и надежным фундаментом для последующей борьбы с возникшими проблемами, которую будет проводить новое руководство региона.
Уважаемые жители Республики Коми, мира и добра вам! Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!

Виктор СЕМЕНОВ.

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