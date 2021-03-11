Гапликов определился (Блиц от 12 марта)

Экс-глава Коми возглавил предприятие, созданное госкорпорацией «Ростех» и Crocus.

Новое предприятие называется ООО «Техсити Девелопмент». У группы Крокус – 51%, у «Ростеха» – 49% акций. Компания зарегистрирована на этой неделе в Москве, по адресу «Ростеха». В качестве основного вида деятельности указаны инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование и управление проектами строительства.

Ромаданов не выйдет по УДО

Адвокат Константина Ромаданова отозвал ходатайство о досрочном освобождении клиента.

Алексей Алешкин, защищающий бывшего зампреда правительства Коми, осужденного за получение взятки и отмывание преступных доходов, опроверг информацию, что экс-чиновник якобы вышел на свободу. Ходатайства, поступившие от подсудимого и его адвоката в Себежский районный суд Псковской области 8 февраля, были отозваны, все документы были возвращены заявителям. (Как поясняют сведущие люди, отзыв ходатайства об УДО возможен, если фигурант совершил нарушение в колонии, где отбывает наказание, либо требуется сбор дополнительных документов.)

На уровень инфляции

С 1 апреля изменится размер соцпенсий.

Средний размер социальных пенсий составит 10 183 рубля, сообщает «Российская Газета». Индексация составит 3,4% и затронет 3,9 млн граждан – получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Напомним, социальные пенсии получают граждане, которые по разным обстоятельствам не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.

Инфекционке – быть

В Сыктывкаре возобновили строительство инфекционной больницы.

Работы на объекте в Сыктывкаре были приостановлены в октябре 2020 года из-за замечаний к работе подрядчика. Как сообщает Минстрой Коми, нарушения устранены в феврале 2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с контрактом запланирован на 31 марта 2022 года.

Экологи придут на помощь

Заключено соглашение с ППК «РЭО» по развитию отрасли обращения с ТКО.

Заместитель председателя правительства РК Игорь Булатов подписал соглашение с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым по развитию отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в Коми. ППК «РЭО» окажет правительству республики необходимую экспертную и методологическую поддержку по сопровождению «мусорной реформы».

Признаны лидерами

Стали известны лучшие спортсмены февраля в Коми.

Конкурсная комиссия Минспорта подвела итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца» за февраль. По представленным документам им стала Алина Игнатова – победитель первенства мира среди юниоров по спортивному ориентированию. В номинации «Лучший спортсмен месяца среди спортсменов с инвалидностью» сильнейшим комиссия признала сразу двух кандидатов: Ирину Губер и Даниила Андреева, победивших на чемпионате по лыжным гонкам.

Мамы и дети ждут денег

Несознательные родители задолжали по алиментам более 2,3 млрд рублей.

Замруководителя республиканской службы судебных приставов Максим Орлов привел некоторые цифры по итогам работы ведомства за год. Так, по задолженности по алиментам в пользу детей взыскано более 230 млн рублей. Правда, недоплатили алиментов жители Коми намного больше – 2 млрд 347 млн рублей. «Такой долг – не вина судебных приставов. Алименты не взыскиваются, потому что родители-должники ведут асоциальный образ жизни», — пояснил Максим Орлов.

Ждать не придется

Дневной экспресс Сыктывкар–Усинск будет курсировать ежедневно.

Для обеспечения перевозок пассажиров в связи с увеличением спроса на поездки скорый поезд № 54/53 Сыктывкар – Усинск будет курсировать ежедневно. Отправление из Сыктывкара начнется с 29 апреля, из Усинска – с 30 апреля. В настоящее время из-за небольшого пассажиропотока поезд совершает рейсы через день.

«Знак ГТО на груди у него…»

75 тысяч жителей Коми сдали нормы комплекса «Готов к труду и обороне».

Комплекс «ГТО» был утвержден 90 лет назад – 11 марта 1931 года. В 2013 году он был возрожден и сейчас активно возвращается в жизнь. Сегодня к комплексу присоединились уже 15 миллионов россиян. Коми – один из ведущих регионов по внедрению ГТО, республика держит десятое место в общенациональном рейтинге и является лидером Северо-Западного федерального округа.

Если хочешь – уколись

Записаться на прививку от COVID-19 можно в центрах «Мои документы».

Запись на вакцинацию от COVID-19 идет через портал госуслуг. Если у человека уже есть подтвержденная учетная запись и он умеет работать с порталом, то записаться можно самостоятельно. Если подтвержденной записи нет или возникают какие-то сложности, то можно обратиться в МФЦ. Здесь есть компьютеры свободного доступа и сотрудники, готовые прийти на помощь. Срок обработки заявки составляет 10 календарных дней.

В Печоре подорожает проезд

Тарифы на пассажирские перевозки в районе не менялись с 2014 года.

За это время подорожало топливо, смазочные материалы, запчасти, появилась необходимость пересмотра зарплат водителей и кондукторов. Уровни тарифов, установленные семь лет назад, были проиндексированы и теперь составят 18 руб. за 1 поездку в городском сообщении (прирост в 3 рубля) и 3,44 руб. за километр пробега в пригородном сообщении (прирост в 68 копеек).

Чтобы не случилось беды

В Инте на Приполярном Урале выставлен пост спасателей.

10 марта в Интинском районе на базе «Желанное» выставлен пост Комитета ГО и ЧС. Работа организована в соответствии с соглашением между «СПАС-Коми» и национальным парком «Югыд ва». Задача спасателей – оказание помощи туристским группам и выполнение поисково-спасательных работ, связанных со спасением людей во время массового нахождения туристов в горах.

На улицах станет спокойнее

В Микуни появились «умные камеры».

В городе появились видеокамеры, которые помогают заботиться о безопасности горожан. На данный момент круглосуточный видеомониторинг ведется на территории городского парка, площади перед Домом культуры, детской площадки и памятника «Фронт и тыл». Все данные с камер обрабатываются и передаются в пункты мониторинга. В случае чрезвычайного происшествия это позволит оперативно идентифицировать правонарушителей, и таким образом обеспечить безопасность и комфорт горожан, а также защитить городское имущество от вандалов.