Гапликова допросят (Блиц от 10 февраля)

Бывший глава Коми Сергей Гапликов выступит 22 февраля в Сыктывкарском суде по делу о коррупции.

Напомним, на судебном заседании 31 января политтехнолог Виталий Галяев сделал предположение, что Гапликов мог быть причастен к схеме, которую вменяют бывшему руководителю администрации главы Коми Михаилу Порядину. Допрос пройдет посредством видео-конференц-связи. По мнению Галяева, без участия руководителя республики Монди СЛПК не выделил бы благотворительному фонду «Патриот» 200 млн руб., которые планировалось направить на выборы.

Прокурор республики «отправился» за священником

Вслед за главой местной епархии епископом Питиримом в санкционный список попал и прокурор Коми Николай Егоров.

На днях МИД Великобритании обновил список россиян, на которых распространяются западные санкции. В него попали 15 физических и юридических лиц. Из известных людей туда включен и уполномоченный по защите предпринимателей при президенте России Борис Титов.

По 200 тысяч – на каждого

В среднем у каждого жителя Коми на банковских вкладах хранится по 205 тысяч рублей.

По данным РИА Рейтинг, Коми занимает 22 место среди всех регионов страны по объемам вкладов населения. Лидирует в рейтинге Москва – здесь объем вкладов на душу населения составляет более одного миллиона рублей. На второй позиции Санкт-Петербург – почти 553 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает Ненецкий автономный округ – 506 тыс. рублей. Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республиках Ингушетия (13,6 тыс. рублей) и Чечня (17 тыс. рублей).

Отслужил – получил баллы

Службу в армии по призыву с этого года начнут учитывать при поступлении в вузы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Об изменениях в закон «Об образовании в РФ». Им предлагается отнести прохождение военной службы по призыву к особым достижениям граждан, за которые они могут получить дополнительные баллы при поступлении в университет или техникум. Этой льготой можно будет воспользоваться уже со следующего учебного года.

Новая схема мошенничества

Злоумышленники предлагают узнать о гарантированной соцвыплате с помощью QR-кода.

QR-коды наносят на стены домов, в подъездах и на остановках. Когда человек сканирует этот код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена некая выплата. Под предлогом ее оформления у человека запрашивают личные и финансовые сведения. Эта информация нужна мошенникам для хищения денег с карты.

А Чукотка-то протрезвела!

Коми остается в тройке регионов-лидеров по потреблению водки на душу населения.

Потребление водки в России выросло в прошлом году на 4% и составило 5,2 л. Этот показатель растет на фоне общего увеличения продаж этого напитка почти на 6% – до 7,3 млн декалитров, сообщают «Известия». Больше всего водки пьют в Сахалинской области – 11,8 л. Далее Магаданская обл. – 11 л, Коми – 10,4 л, Карелия – 9,8 л, Ненецкий автономный округ – 9,2 л. Из пятерки лидеров в этом году по загадочным причинам выпал еще один северный регион – Чукотка.

Может, в Инте не дают взяток?

В 2022 году в Коми зарегистрировано 60 фактов дачи и получения взяток.

Об этом рассказал на коллегии 7 февраля прокурор РК Николай Егоров. Коррупционными остаются сферы жилищно-коммунального хозяйства, государственного и муниципального заказа. Прокурорам Инты, Вуктыла, Корткеросского, Троицко-Печорского, Усть-Вымского, Усть-Куломского, Удорского, Сысольского, Прилузского и Ижемского районов поручено усилить работу. На территории этих муниципалитетов в течение нескольких лет коррупционные преступления либо не выявляются, либо носят единичный характер.

К старикам приходят за деньги

В 2022 году 180 одиноких пожилых жителей республики получили помощь на дому.

Республиканский закон о патронате дает возможность гражданам, которые остались без помощи со стороны близких родственников, получать необходимый уход дома, а не в профильном интернате. Для тех, кто принимает на себя обязанности по уходу, установлено ежемесячное вознаграждение. Базовый размер вознаграждения составляет от 9 тысяч рублей до 11,7 тысячи рублей (плюс «северные» и «районные») за каждого нетрудоспособного гражданина. За прошлый год расходы республиканского бюджета на эти цели составили почти 24 млн рублей.

Служил Гаврила… трактористом

Минтруд обновил перечень профессий для прохождения призывниками альтернативной службы.

В обновленный перечень вошли 150 профессий, в том числе дояр, пекарь, дорожный рабочий, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесари ряда работ, стропальщик, токарь, тракторист-машинист сельхозпроизводства, электрогазосварщик, специалист по защите информации, химик, врач-судмедэксперт, зубной техник, хореограф и др. Исключены из перечня семь рабочих профессий и 15 должностей служащих: гардеробщик, курьер, почтальон, агрохимик, артист, врач-лаборант, концертмейстер, микробиолог, экспедитор и т.д.

Банка икры – в отместку

71-летняя пенсионерка украла банку красной икры, чтобы наказать сотрудников магазина.

24 января этого года женщина украла в одном из сетевых магазинов банку красной икры общей стоимостью 375 рублей. В суде вину признала и заявила, что хищение совершила специально, поскольку в этом магазине «постоянно не совпадают ценники на товар». Мировой судья вынес постановление о привлечении пенсионерки к административной ответственности и назначил ей административный штраф в размере тысячи рублей.

Школярам добавят уроков

С 2023 года в школах появятся еще два новых предмета.

Это основы духовно-нравственной культуры народов России, которые будут преподаваться ученикам 5-9-х классов, и начальная военная подготовка, которой займутся школьники 10-11-х. Как сообщил 8 февраля глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во время встречи с учителями физики, в информатику скоро может быть включен также раздел по фейкам.