С 26 февраля по 8 марта Республиканский театр оперы и балета будет колесить по городам и районам республики.

Гастрольный маршрут включит в себя семь городов (Воркуту, Инту, Печору, Усинск, Ухту, Вуктыл и Сосногорск), а также села Ижма и Диюр. Восемь ведущих артистов оперной сцены представят зрителям концертную программу «Пусть миром правит любовь».

Понятно, что для зрителей «глубинки» это прекрасная возможность увидеть мастеров сцены в своем родном Доме культуры. Но не менее важны гастроли и для самого театра: расширить географию своей узнаваемости, познакомить со своим творчеством нового зрителя.

Гастрольные выезды, в том числе за пределы республики, необходимы артистам для их творческого роста, а кроме того, это показатель эффективности работы руководства театра. Если он сумел «продвинуть» свой коллектив, доказать, что постановки театра оригинальны, высокохудожественны и достойны быть представлены на федеральном уровне, значит, директор тоже не зря ест свой хлеб. Он отличный импресарио и эффективный менеджер.

В афишах не значится

Гастрольно-концертный план Министерства культуры России реализуется на всей территории страны и включает две масштабные федеральные программы: «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов). Увы, ни в одной программе на 2025 год Театра оперы и балета Республики Коми нет.

Это, мягко говоря, странно. Ведь «театр должен быть известным во всей России» – так директор Алексей Садовский заявил в первые же дни своего назначения на должность. Однако кроме устного заявления, конкретных дел не последовало. Напротив, за несколько месяцев своего руководства г-н Садовский умудрился испортить отношения с Росконцертом – организацией, которая занимается

«Большими гастролями».

В 2024 году ТОиБ был включен в программу «Больших гастролей» и должен был ехать в Ивановский музыкальный театр, а затем принимать его в Сыктывкаре. Про обменные гастроли договаривался еще бывший директор театра Дмитрий Степанов. Новый руководитель решил кардинально изменить достигнутые ранее договоренности, но лишь все испортил: Ивановский музыкальный театр там остался, а наш исключили.

Напомним, в конце прошлого театрального сезона министр культуры Коми Гульнара Идрисова вместе со своим протеже Садовским бодро отчитывались о поездках театра по центральной России. Действительно, наш театр выступил в нескольких городах. Однако это были гастроли с единственным балетом «КРИК» по роману А. Зиновьева «Иди на Голгофу» в постановке Андрея Меркурьева. Организатором этих гастролей, включая оплату понесенных расходов театра, выступила проектная команда Президентского Фонда культурных инициатив и привлеченный спонсор. На сегодняшний день этот спонсор не считает более возможным продолжать сотрудничество с нашим театром. Точнее, как было заявлено корреспонденту «Трибуны», «с его некомпетентным и не уважающим партнеров директором».

К сожалению, спектакль, получивший восторженные отзывы зрителей двух театральных столиц и крупных российских городов, в афише нашего театра больше не значится. А хореограф-постановщик Андрей Меркурьев был по сути выдавлен из театра.

Как нам стало известно, Театру оперы и балета Республики Коми в этом году отказали в гастрольных площадках в Ярославле и в Кирове. Наших артистов ждут только в соседнем Котласе.

Чьи же это фантазии?

Между тем приближается весна, а с ней и долгожданный для многих театралов фестиваль «Сыктывкарса тулыс». Продажа билетов уже началась.

Стартует фестиваль 4 апреля оперой Дж. Верди «Аида» в полуконцертном исполнении. Из премьер на афише только опера «Евгений Онегин», большинство остальных спектаклей идет на сцене театра уже много лет. Внимательные зрители, впрочем, углядели в фестивальной афише две «интриги». Во-первых, неожиданно дорогие билеты на балет «Баядерка» (3,5 тысячи рублей) тогда как на все остальные спектакли цена билета колеблется от 700 до 1200 рублей. Возможно, театр договаривается с кем-то из балетных звезд, однако имя еще не названо.

Вторая интрига связана с вечером балета под названием «Фантазии на тему «Кармен». Совсем недавно состоялась премьера балета «Кармен» в авторской трактовке Андрея Меркурьева. Если это его спектакль, то речь может идти о нарушении авторских прав. А если нет, то чьи это фантазии? Зритель вправе знать, что его ждет.

Лиля ВОВК.