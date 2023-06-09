В конце марта с.г. Александр Гайворонский неожиданно покинул должность генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта». В СМИ появилась информация, что он станет руководителем ООО «Газпром Тех». При этом, как заявил тогда сам Гайворонский, останется депутатом Госсовета Коми. Однако уже 5 июня Александр Викторович написал заявление о сложении депутатских полномочий.

С фирмой «Газпром Тех» у А. Гайворонского, видимо, тоже «не срослось». И сейчас 48-летний «газовый генерал», еще недавно самый влиятельный в Ухте человек, оказался в непривычной для себя роли безработного. 17 мая, сдав служебную квартиру преемнику на посту гендиректора, Гайворонский вместе с семьей уехал из республики – вернулся в свою родную Свердловскую область.

«Слишком независимый»

Александр Гайворонский в течение девяти лет успешно руководил крупнейшим предприятием с годовым бюджетом 240 миллиардов рублей (для сравнения: доходная часть бюджета Республики Коми – 95 млрд руб.).

Возможно, именно концентрация «газовых денег» на территориях производственной деятельности давно раздражала Желтый дом. Вообще, у регионалов всегда есть соблазн залезть в чужую копилку для латания собственных финансовых дыр. Например, под видом спонсорской помощи. Наглядный тому пример – скандальная история с фондом «Патриот», которая завершилась громкими уголовными делами.

Александр Гайворонский, по оценкам его коллег, умел считать деньги, не лез в сомнительные проекты, даже если его настойчиво уговаривали представители власти. Такую же неуступчивость он проявлял и в качестве депутата Госсовета.

Так, Гайворонский был, пожалуй, единственным депутатом, кто задал неприятные для власти вопросы по поводу выделения более 160 миллионов рублей Региональному оператору в качестве покрытия выпадающих доходов. Его позиция: сначала отработайте территориальную схему, наведите порядок с площадками и мусорными контейнерами, а потом заикайтесь о деньгах.

Трудно сказать, когда стали портиться отношения между Уйбой и Гайворонским, но напряжение нарастало. По мнению некоторых экспертов, губернатор в какой-то момент посчитал, что гендиректор чересчур независим, влиятелен и превращается в самостоятельную политическую фигуру, вокруг которой может сформироваться региональная фронда. То есть все представители местной элиты, недовольные работой Уйбы на посту главы Коми. Следует отметить, что эти опасения не беспочвенны – недовольных становится все больше.

Но противоречия между «газовым генералом» и губернатором долгое время не выносились на публику. Если не считать отдельных нападок на Гайворонского со стороны провластных СМИ и телеграм-каналов.

В марте Александр Викторович выступил с годовым отчетом об успешной деятельности предприятия, а всего через несколько дней получил предложение возглавить ООО «Газпром Тех» – маленькую фирму (с уставным капиталом в 10 тысяч рублей). Эта газпромовская «дочка» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 24 марта с.г., то есть, видимо, специально «под уход» Гайворонского – в качестве утешительного бонуса за его отставку.

Однако Гайворонский так и не подписал новый трудовой контракт. И хотя на официальном сайте «Газпром Теха» до сих пор обозначена его фамилия, ухтинский «генерал» не работал там ни одного дня.

Вот так, «оттрубив» 26 лет в системе Газпрома и достойно пройдя весь трудовой путь, начиная с рядового рабочего до «генерала», Александр Гайворонский в одночасье стал безработным. На его место был незамедлительно назначен преемник – Андрей Баранов, главный инженер – заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Школа Газпрома

Гайворонский, человек, из рядовой советской семьи, сделавший блестящую карьеру безо всяких связей и «крыши», не привык сдаваться. Тем более, когда после случившегося на него в соцсетях (явно по команде «заинтересованных лиц») обрушили лавину самых невероятных слухов.

Я разговаривала с Александром Викторовичем по телефону в минувший вторник, поздним вечером, когда семья в диванном настроении уже отдыхала. Он ответил на все сплетни таким образом: «Нет ни одного факта или документа, способного подтвердить, что я завязан с каким-то бизнесом или бизнесами в Коми, я всегда зарабатывал достаточно в Газпроме на достойную жизнь своей семьи. Что касается моих якобы губернаторских амбиций… Да, мне в течение последних лет поступали предложения от некоторых групп или лиц о выдвижении на пост главы РК. Но это – не про меня. Я, скорее, делатель, чем деятель. Всем, чего я достиг в жизни, я обязан школе Газпрома».

В апреле Александр Гайворонский, публично заявивший о своем желании остаться в Коми и работать на благо республики, предложил Владимиру Уйбе рассмотреть свою кандидатуру на вакантную тогда должность председателя правительства Коми. Финал этой истории теперь известен. Глава, так и не сумевший за три года на своем посту сформировать работоспособную команду, и на этот раз предпочел пригласить в правительство Коми очередного «варяга». А вот наша республика потеряла опытного хозяйственного руководителя.

Отрицательная селекция

Как говаривал в свое время писатель Виктор Шкловский, в России надо жить долго, чтобы понять, почему богатейшая страна постоянно наступает на одни и те же грабли. Одна из очевидных причин, ставшая уже притчей во языцех, отрицательная селекция руководящих кадров, и особенно – во власти. Поэтому так мало людей, способных принимать решения и отвечать за свои слова.

На мой взгляд, последним настоящим «мужиком» во власти в Коми был Иван Павлович Морозов. В Ухте – Александр Иванович Зерюнов. Работая в те годы журналистом, я неоднократно была свидетелем, как гнобили отважного председателя Ухтинского горисполкома за «своевольные действия» по сносу в городе ветхих бараков. Как смел нарушить субординацию, почему не доложил, не согласовал, не покланялся, не «соблюл»?! Сколько выговоров по партийной линии, сколько «втыков» от разного рода «органов» было в его коллекции руководителя! И всего лишь 56 лет жизни… В этом году ему было бы 80. Сколько после Зерюнова сменилось в Ухте мэров – не сосчитать. Кого из них есть чем вспомнить по-доброму – вопрос риторический.

Полагаю, подобная параллель в нынешней ситуации вполне уместна. Не стану пересказывать, какой след оставил в Ухте Александр Гайворонский.

Соцсети буквально заполнили слова благодарности и поддержки за поистине огромные (невиданные в эпоху глобального воровства) преобразования города, у истоков которых стоял крупный хозяйственный руководитель и депутат. Иные могут сказать: при чем тут «генерал», это же просто деньги Газпрома. И будут неправы. Сколько примеров мы знаем, когда огромные средства были пущены на ветер или попросту разворованы. Припомните хотя бы историю с санаторием в Серегово. К любым деньгам нужно приложить толковую голову, грамотно рассчитанные цели, высокую ответственность и честность.

Тамара ПРОСУЖИХ.