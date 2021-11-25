Где любовь – там и кровь (Криминал от 26 ноября)

29-летняя воркутинка зарезала своего возлюбленного кухонным ножом.

Трагедия произошла в квартире одного из домов по ул. Тиманской. Сначала молодые люди мирно выпивали вдвоем, но затем у них возникла ссора на почве ревности. Схватив нож, девушка дважды ударила парня в шею, после чего он скончался от потери крови. Ревнивица призналась в убийстве и теперь предстанет перед судом.

Штраф за три кедра

В Троицко-Печорском районе местного жителя признали виновным в незаконной рубке деревьев.

Инцидент произошел летом. Для того, чтобы собрать шишки, 44-летний мужчина спилил три кедра, которые росли в водоохранной зоне. Шишки он продал за тысячу рублей, а спиленные деревья оставил в лесу. Сумма ущерба лесному фонду составила 33 тысячи рублей. Злоумышленник признал свою вину и возместил причиненный ущерб. По суду его оштрафовали на 15 тысяч рублей и конфисковали бензопилу. Приговор не вступил в законную силу.

Забил до смерти

В Ухте в доме по ул. Совхозной 42-летний мужчина зверски избил свою сожительницу.

Пара и до этого часто выясняла отношения, а очередной домашний скандал закончился жутким побоищем. В ярости мужчина нанес беспомощной женщине удары всем, что подвернулось под руку, включая табурет. От полученных травм она скончалась. Расследование этого уголовного дела уже закончено, обвинительное заключение передано в суд.

Обокрал свою маму

В отделение полиции в Усинске обратилась 56-летняя женщина с заявлением о том, что у нее пропали 30 тысяч рублей. Вором оказался сын потерпевшей.

Отпрыск вытащил из сумки матери ее банковскую карту и снял деньги, которые потратил на покупку запасных частей для своего автомобиля. Свою вину он признал.

«Огнестрельный» багаж

На вокзале в Кирове задержан житель Коми, у которого изъяли патроны.

К сотрудникам Кировского линейного отдела МВД России на транспорте обратился работник службы транспортной безопасности вокзала, который при проверке багажа через интроскоп обнаружил в сумке у одного из пассажиров 25 охотничьих патронов. Хозяином сумки оказался ранее судимый 29-летний житель Коми. По словам задержанного, он якобы украл патроны из сумки своего соседа по купе. Возбуждено уголовное дело.

«Мужчина, деньги вперед!»

Ухтинская жрица любви оценила свои интим-услуги в 20 тысяч рублей, но обманула клиента.

В полицию Ухты обратился 36-летний местный житель. При заказе интимных услуг по интернету он чуть было не лишился крупной суммы. Незнакомка согласилась на свидание, но попросила перевести на ее счет 20 тысяч рублей, уверяя, что услугу нужно оплатить заранее. Но получив деньги, она заблокировала номер телефона клиента, а обманутый мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».