Где тут можно постоять? Столичные депутаты изменили норматив по обустройству автомобильных парковок

Автомобили на дворовых газонах никого не удивляют. Но куда им деваться, если в столице уже давно не хватает мест для парковки?

На октябрьской сессии депутаты обсуждали новый местный градостроительный стандарт, касающийся парковок. Принято решение: должно быть одно машино-место на 80 квадратных метров жилых помещений.

Прямо на сессии выяснилось, что прежние схемы по определению размера парковочных мест были весьма мутными и запутанными. За счет каких-то повышающих и понижающих коэффициентов, в которых далеко не каждый специалист разберется, число парковочных мест при желании можно было свести к минимуму, причем на законных основаниях. Теперь ситуация должна измениться. Правда, это касается только новостроек.

Строители недовольны

Хотя обсуждение актуальной темы могло пойти и в другом направлении, то есть в интересах строительного лобби. Лидер «единороссов» в столичном горсовете Сергей Кулаков, он же руководитель строительной фирмы ООО «КС-Альфа», осторожно предложил перенести решение вопроса по метражу парковок на декабрь, чтобы руководители строительных компаний могли провести еще один раунд переговоров в Минстрое Коми. Они считают, что норму надо поднять в два раза: одно машино-место не на 80 квадратных метров жилых помещений, а на 160, то есть на 4-5 скромных по метражу квартир! Мол, сегодня строительный сектор и так работает в тяжелых условиях, а тут еще дополнительная финансовая нагрузка.

Нагрузка действительно будет заметная, поскольку в перспективе в центре Сыктывкара и в Эжвинском районе намечена масштабная застройка. Планируется снос целых кварталов, состоящих из «деревяшек». Появятся десятки многоквартирных домов (это по планам, которые впервые были озвучены еще во время правления экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) желательно для строительных организаций с минимальной социальной инфраструктурой и, конечно же, с минимумом парковочных мест. Чем меньше их будет, тем меньше расходов на строительство и выше прибыль коммерсантов. Тут как раз все понятно.

Но позицию Сергея Кулакова и всего строительного бизнеса никто из депутатов открыто не поддержал. Может, они находились под впечатлением выступления депутата из фракции КПРФ Виктора Вишневецкого? Хотя Виктор ничего особого не рассказал, а лишь сообщил, что как раз накануне проведения сессии он поздно вечером осмотрел некоторые столичные парковки, расположенные в крупных жилых массивах. Действительно людям негде парковаться, приходится искать места в соседних дворах. Особенно сложно будет зимой: «рабочие окраины» плохо очищаются от снега, следовательно, мест, где можно оставить на ночь автомобиль, будет еще меньше.

Ждали четыре года

Вспомнили на сессии и самый густонаселенный столичный микрорайон «Орбита» (здесь проживает более 65 тысяч человек), который уже давно страдает от автомобильных пробок и дефицита парковочных мест. Хотя вроде никто и не виноват в этом, так как строительные работы велись в соответствии с действующими на тот момент нормативами (принятыми еще в советские времена, когда автомобиль считался роскошью). Они уже давно устарели, но их никто не отменял.

Однако те же советские нормативы не допускали точечной застройки. Немыслимо было представить, чтобы вместо поликлиники и культурно-спортивного комплекса будут построены портящие цельный облик «Орбиты» многоэтажные «человейники» с минимальным количеством парковочных мест.

Кстати, эти «человейники» могли бы так и остаться на бумаге, если бы столичные власти раньше приняли новые нормативы по парковкам – ведь на региональном уровне их утвердили еще в 2020 году. Если ждали столько лет, значит, это было кому-то выгодно?

Исторический прецедент

На этом октябрьском заседании столичного Совета депутатов произошло историческое событие, не имеющее прецедента: народные избранники прокатили вариант решения, который предложил лидер фракции «единороссов». Напомним, что «единороссы» и лояльные им представители из других партий могут принять любое решение, поскольку их в Совете подавляющее большинство. Но ведь не приняли, не поддержали своего лидера!

А все очень просто: обсуждаемый вопрос касался не только рядовых граждан, но и самих депутатов. Их тоже нервируют автомобильные пробки и проблемы с парковкой.

В итоге здравый смысл возобладал. Новая градостроительная норма по парковкам была принята 12-ю голосами при двух воздержавшихся. Против выступили только 10 депутатов. Чтобы их позиция была услышана, требовался другой расклад при голосовании: не менее половины депутатов (то есть 16 депутатов из 30) должны были выступить на стороне строительного лобби.

Сергей МОРОХИН.