Где твоя могилка, Дружок? Если мы любили своих домашних животных, то и хоронить их надо по-человечески

Расставание с питомцами всегда проходит крайне болезненно. В том числе и потому, что сразу встает вопрос: где похоронить своего преданного друга? Проблема с погребением животных актуальна по всей России, ведь официально разрешенных кладбищ на сегодня лишь два: одно находится в подмосковных Люберцах, второе – в Екатеринбурге. Зато несанкционированные места захоронения животных имеются в каждом городе.

Естественно, есть такие стихийные кладбища и в Коми. В Сыктывкаре, например, их не менее трех: в лесном массиве за базой «Динамо», недалеко от городского кладбища по ул. Димитрова и в местечке Кэччойяг. (Последнее появилось недавно и находится прямо на повороте к детскому оздоровительному лагерю «Орленок».)

Площадь таких захоронений довольно большая. Могилки расположены хаотично, но выглядят практически так же, как и у людей: с оградками, надгробиями и фотографиями. Заботливые хозяева усопших питомцев оставляют на могилках корм, воду, игрушки…

Мертвые сраму не имут

Время от времени тема мест захоронения животных обсуждается в нашей стране, но лишь на уровне СМИ и муниципалитетов. Дальше дело не идет. Между тем, как посчитали эксперты, кошки или собаки есть в 55 миллионах домохозяйств. А век домашних питомцев короток – 10-15 лет.

Поскольку специально отведенных мест для этого нет, горожане хоронят своих домашних любимцев там, где считают удобным: на дачных участках или в лесу. Однако несанкционированные захоронения – это, во-первых, административное правонарушение, за которое положен штраф. А во-вторых – нарушение санитарных норм и порядка обращения «с биологическими отходами», которое также чревато штрафом.

Но есть и такие жестокосердные хозяева, которые могут выбросить своего питомца на свалку, причем еще живого. Просто потому, что он заболел или состарился.

Сыктывкарцы наверняка помнят случай со стариком-лабрадором, которого нашли с пробитой головой в мусорном контейнере. Поскольку окровавленный пес еще подавал признаки жизни, сердобольные прохожие вытащили его из зловонного бака, подлечили, выходили. Кстати, Лавруша (так его назвали добрые люди) до сих пор жив-здоров. А вот его бывшие владельцы сильно испортили себе «карму». Хотя по земному закону (жестокое обращение с животными) они наказаны не были.

Коммунальщики говорят, что часто находят в мусорных баках коробки и пакеты с мертвыми кошками, черепахами, хомяками… Объясняют это тем, что многие просто не знают об услуге кремации, которую оказывают и частные, и государственные ветклиники. А для кого-то эта услуга (1500-2000 рублей) кажется слишком дорогой.

«Они уходят по радуге»

Несколько сыктывкарцев по просьбе «Трибуны» поделились своими историями.

У Татьяны Д. жили шиншиллы. Сначала была Кеша, которая прожила у нее долго, пока не начались какие-то проблемы с почками. Потом появился Нори.

– Очень шебутной мальчик, сообразительный и любопытный. Периодически пытался куда-то убежать (иногда успешно), погрыз мне кучу вещей. Но был очень общительный и очень меня любил. На руки всегда шел, различал друзей и просто новых людей в доме. Когда на горизонте у меня появлялся ухажер, Норик его оценивал и всячески вредничал. Мол, я тут только один такой самец, остальные – прочь. В какой-то момент я заметила, что «мыш» схуднул. Забеспокоилась, отвезла к ветеринару. Врач сказал, что у мышака проблемы с зубами. У грызунов такое бывает – появляются «крючки», из-за которых животным сложно становится есть. Зубы у грызунов растут всю жизнь, поэтому они должны что-то жевать твердое и стачивать таким образом зубы.

Договорились с ветеринаром, привезла Норика в клинику, ему сделали наркоз, удалили крючки. Казалось бы, все отлично. Мышик стал потихоньку от наркоза просыпаться, я повезла его домой. Но дома Норик так и не очнулся. Оказалось, что у него была аллергия на наркоз. Я рыдала несколько дней. Очень тяжело мне смерть Норика далась. Очень любила я этого шерстяного.

Хоронила и Норика, и Кешика в красивых подарочных коробках. Постелила туда полотенечки, чтобы мягко было. Ну, и трупы заворачивала тоже в полотенце или простынку небольшую. Отвозила в Соколовку, хоронила между деревьями на пригорке. Красиво, тихо, никто не ездит. Считаю, что мои животные заслужили покой, чтобы никто не шарился возле них и не тыкал пальцем. Могилки копала поглубже, чтобы дикие животные не разрыли могилу или чтобы по весне, когда снег сойдет, не всплыло ничего. Иногда приезжаю на это место. К тем, кто меня точно искренне любил… А вообще, я – за крематории! И для зверей, и для людей.

У Елены С. десять лет жила собака Тинка. Однажды женщина поехала за грибами и взяла ее с собой. Для лайки это была редкая радость, и она в эйфории носилась по лесу. А потом неожиданно выскочила на трассу и… попала под пролетавшую мимо иномарку. Водитель даже не остановился, а Тинка, когда Елена подбежала к ней, успела еще шевельнуть хвостом: прости, мол, хозяйка… Похоронили ее там же, в лесополосе. Повесили рядом на дерево поводок. А через месяц взяли из приюта другую собаку. Выбрали по фото – она почти точная копия Тинки. Елена уже сейчас с тревогой думает, где будет хоронить Шери, когда… «Естественно, должно быть место, куда я смогу прийти и поговорить с ней, потому что Шери для нас – член семьи», – говорит она.

Инга Поповская, художница, волонтер приюта «Друг»:

– С одной стороны, кладбища животных с могилками и даже крестами – это дико. Мне понятны чувства людей, но с точки зрения православия – это недопустимо. Не надо делать оградки, ставить кресты, приносить искусственные цветочки. Животные не относятся к «верующим». Если хотите как-то обозначить могилку, то только тем, что быстро сгнивает естественным путем. Без фанатизма и той атрибутики, что относится к человеческим могилам.Я сама хороню своих собак, но никому не скажу где. Закапываю в землю и навещаю, и сижу подолгу… Приютских собак работники отвозят на кремацию в Выльгорт. Кремировать домашних – не знаю. Это деньги. Не будут бабушки своих котов сжигать, да еще и за деньги.

Сергей С.:

– Раньше мы жили в деревне, и, конечно, в доме всегда были кошки, а во дворе собака. Приходило время, и наши питомцы, что называется, уходили по радуге. Потерю всегда переживали тяжело, особенно дети долго плакали. Говорят, собаки и кошки – это ангелы, посланные людям с небес. Уверен, так оно и есть, они согревают наши сердца своей бескорыстной дружбой и доверием. Конечно, кладбище домашних животных сегодня может восприниматься как что-то неестественное, но, думаю, что оно нужно. Так было бы правильно.

Урны с прахом и маленькие гробы

Традиции захоронения праха домашних животных берут свое начало еще в Древнем Египте. Именно там впервые появились гробницы и кладбища священных животных.

В наши дни в западных странах кладбище для домашних питомцев – обычное явление. Первый погост для животных появился во Франции еще в 1899 году и расположен на левом берегу Сены. Известно, что за это время здесь захоронено более 40 тысяч животных, включая собак, кошек, обезьян, лошадей, кроликов, хомяков, мышей, птиц и даже рыб. К концу 19-го века аристократам в Великобритании разрешили хоронить своих любимцев на окраине Гайд-Парка. В Германии сегодня порядка 150 кладбищ для животных. Похороны усопших питомцев почти ничем не отличаются от человеческих. Можно похоронить животное в гробу или забрать пепел в урне после кремации. Можно распорядиться захоронить урну с пеплом питомца рядом со своим собственным.

Традициями уважительного отношения к почившим домашним животным славится и Япония. В одном только Токио есть семь специализированных кладбищ, которые можно увидеть у подножий буддийских храмов. Украшенные лотосами урны с прахом животных стоят там в нишах, а рядом с ними – мисочки с водой и кормом, любимые игрушки. А чтобы из памяти не ушел образ усопшего друга, возле урны – его фотография…

В Москве недавно начали продавать гробы для кошек. Через интернет можно заказать их в двух вариантах – черном и белом. Гробы сделаны из фанеры и покрыты маслом с добавлением воска. На крышке выжжен рисунок кота с крыльями. Госрасценки на кремацию – около тысячи рублей. У частников – намного дороже.

Закопать или сжечь?

За санкционированные кладбища для домашних питомцев выступают и врачи ветеринарных клиник. Животных в городе много, в крайних случаях, когда они тяжело больны и нет возможности облегчить их муки, приходится усыплять. Некоторые владельцы отдают питомцев на кремацию, но многие решают проблему по-своему. С точки зрения морали, желание хозяев похоронить именно тело любимца можно понять. Но если смотреть на вопрос через призму экологии, то, пожалуй, кремация – лучшее решение.

Как бы там ни было, необходимость в кладбище (колумбарии) домашних животных существует, и хорошо бы руководителям ритуальных служб, депутатам, представителям санитарно-эпидемиологической службы, зоозащитникам собраться наконец вместе и решить этот вопрос. В идеале нужен небольшой участок земли, где люди могли бы вспомнить своих любимых питомцев.

Лиля ВОВК.

Фото Дениса Чайкина.