Где хочу, там и сижу… Механизм нашей власти бывает похож на совмещенный санузел

Конституционный суд Коми своим решением оставил за главой Коми право возглавлять региональное правительство.



В предыдущем номере «Трибуны» была подробно изложена суть запроса и позиция депутатов Госсовета Коми Олега Михайлова, Екатерины Дьячковой (фракция КПРФ) и Галины Нагаевой (ЛДПР), которые попросили Конституционный суд внести ясность в вопрос: может ли глава республики одновременно возглавлять еще и правительство региона?

Напомним, что экс-глава Коми Сергей Гапликов занимал два ключевых поста (причем это было его личное решение). При его предшественнике Вячеславе Гайзере был «самостоятельный» председатель правительства Владимир Тукмаков, который проходил процедуру утверждения через региональный парламент.

В то же время в Конституции Коми четко прописано, что глава региона выведен за пределы правительства (он в него не входит), а председатель правительства назначается на должность с согласия Госсовета Коми.

Хозяин – барин

Тем не менее, Конституционный суд не усмотрел каких-либо несоответствий конституционным нормам в механизме исполнительной власти. Было отмечено, что руководитель региона ежегодно отчитывается перед парламентариями о деятельности правительства, заместители председателя правительства утверждаются в парламенте.

То есть избранный в сентябре этого года руководитель региона сам решит – занимать ему одну должность или сразу две. Напомним, что такого «единоначалия» нет даже на федеральном уровне, Президент РФ вносит в парламент для утверждения кандидатуру премьер-министра.

Когда в 1994 году принималась Конституция Коми, ее разработчики вряд ли предполагали, что четко прописанные положения о формировании органов власти со временем будут иметь совершенно другой смысл. Ведь если бы четверть века назад не исключалась сама возможность совмещения должностей главы и председателя правительства, то в Основном Законе без проблем можно было бы этот момент закрепить.

И сколько еще в Конституции Коми таких «удобных» положений, которые можно по-разному трактовать в зависимости от прихоти руководителя региона? И какова в таком случае ценность такого документа?

Ни сдержек, ни противовесов

Юрист Андрей Никулин так прокомментировал судебный вердикт:

— Дело по запросу депутатов Дьячковой, Михайлова и Нагаевой – это, пожалуй, первый со времен создания Конституционного суда Коми спор о компетенции между ветвями власти, спор о разделении властей, системе сдержек и противовесов.

И что особенно печально, в этом деле Конституционный суд не смог подняться на ту высоту гражданской зрелости, которую от него ждали. Если почитать текст постановления, то видно, что доводы заявителей изложены в нем неполно, неточно и примитивно, но даже в таком виде не опровергнуты судом. Суд в мотивировке ограничился лишь перечислением норм федерального законодательства, не запрещающих совмещение должности председателя правительства региона и должности главы региона, как высшего должностного лица, полностью проигнорировав прямые нормы Конституции Коми, исключающие такое совмещение. Иными словами, Конституция республики была отодвинута на второй план, притом что федеральный законодатель, формулируя лишь общие принципы, оставляет выбор модели власти за субъектом Федерации.

Сергей МОРОХИН.