Где ж вы, куры зеленецкие? Тушки убитых птиц будут массово сжигать в Эжвинском районе

Несмотря на бодрые заявления чиновников Минсельхоза Коми о том, что «все под контролем», ситуация на птицефабрике пошла по худшему сценарию. «Зеленецкую» закрыли на карантин, производство остановлено, а полки фирменных магазинов в считанные часы опустели.



11 октября губернатор Владимир Уйба подписал указ о введении карантина по птичьему гриппу на отдельных территориях Сыктывдинского района и Сыктывкара. Очаг заражения – территория АО «Птицефабрика Зеленецкая», что находится близ сыктывдинского села Зеленец. Согласно указу, «угрожаемая зона» определена в радиусе 5 км от очага эпизоотии, «наблюдаемая зона» – в радиусе 10 км.

Уже утром 9 октября в сети магазинов птицефабрики началось изъятие всей куриной продукции. А через два дня предприятие объявило о прекращении производства курятины. При этом указывалось, что реализация яиц не приостановлена, так как их производит обособленное предприятие, которое находится в Выльгорте. Запрет не касается и свинины, производимой агрохолдингом (в свинокомплексе «Зеленецкой» – 37 тысяч свиней).

Ни пуха, ни пера

Лечить зараженных вирусом бройлеров бесполезно, нецелесообразно и слишком дорого. Поэтому все оставшееся поголовье (700 тысяч) «пустят под нож», а тушки сожгут на территории бывшей Эжвинской птицефабрики. Жителей района уже призвали не пугаться дыма и неприятного запаха.

Недавно в соцсетях появилось объявление о том, что все желающие могут бесплатно получить удобрения в виде компоста. Однако Россельхознадзор тут же предупредил: если речь идет о курином помете, то вывозить его с территории птицефабрики категорически воспрещается.

Карантин – это надолго

Под запретом не только помет, но даже пух и перья, снятые с зараженных птиц. Запрет распространяется на птиц, а также инкубационные яйца. Запретительные меры распространяются на всю 5-километровую зону.

После скандальной приватизации АО «Птицефабрика Зеленецкая» (что стало одним из эпизодов «дела Гайзера-Зарубина») агрохолдинг вернулся в республиканскую собственность. Единственным владельцем АО сейчас является комитет по имуществу и земельным отношениям Коми.

В прошлом году выручка компании составляла 4,9 млрд руб., чистая прибыль – 278 млн руб. Теперь о прибыли придется надолго забыть, рухнет и выручка, ведь карантинные мероприятия продлятся не один месяц.

«Зеленецкая» – самая северная птицефабрика – не единственное «куриное предприятие», закрытое из-за птичьего гриппа. Так, в августе этого года по той же причине под Уфой закрыли птицефабрику «Башкирская» – как минимум, на полгода.

А недавно та же участь постигла и птицефабрику в Череповецком районе Вологодской области. По оптимистическим прогнозам, ее откроют лишь весной следующего года. Если, конечно, к тому времени предприятие не разорится.

Закрытие производства – это не только огромные убытки, но и потеря рынков сбыта. До сих пор «Зеленецкая» производила 60 тысяч тонн мяса в сутки. Долю агрохолдинга на «мясном рынке» юга Коми эксперты оценивают в 60-70 процентов.

Курятина считается не только диетическим, но и самым дешевым мясным продуктом. Понятно, что резкое сокращение производства ударит по кошелькам потребителей. Тем более что и конкуренты из других регионов могут поднять цены на свою продукцию.

Что же касается сотни работников самой птицефабрики, то пока руководство обещает их не увольнять при частичном сокращении зарплаты.

Виктор СЕМЕНОВ.