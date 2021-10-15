Как уже сообщала «Трибуна», на минувшей неделе вынесен приговор бывшему главе регионального МВД. Экс-министра внутренних дел Виктора Половникова признали виновным в получении взятки в размере 14 миллионов рублей. За это он лишился генеральских погон и получил 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

На днях в Сыктывкарский городской суд поступила апелляционная жалоба адвоката Андрея Батырева на этот приговор. Адвокат добивается полного оправдания своего подзащитного: «По результатам судебного рассмотрения данного уголовного дела считаю, что вина Виктора Половникова в инкриминируемых ему деяниях не доказана».

«Если кратко, то уголовное дело расследовано ненадлежащим образом, проигнорирован факт мошенничества в отношении Ситникова со стороны Шабаева и Мартиросян, незаконно прекращено в отношении них уголовное дело [первоначально их действия были квалифицированы как посредничество в передаче взятки]. Прямых доказательств виновности Половникова в получении взятки и наличия самой взятки, наличия денежных средств в уголовном деле нет», – заявил адвокат корреспонденту ТАСС.

Кроме того, сторона защиты акцентирует внимание на недавнее заявление Маргариты Мартиросян, которая, по данным следствия, была посредником в передаче взятки. «Посредник, который существовал между нами, присвоил данные денежные средства. Вот я предполагаю, что все-таки они осели у Шабаева», – сказала Мартиросян съемочной группе «Вести. Дежурная часть», которая вышла в эфир 9 октября.

Версия обвинения

Напомним, как развивались события. Как следует из материалов уголовного дела, с октября 2016 года руководитель строительной компании «Деловой альянс» Сергей Ситников содержался под стражей в связи с обвинением в особо крупных присвоении и мошенничестве, совершенных в составе организованной группы.

В июне 2017 года защищать Ситникова взялась московский адвокат Маргарита Мартиросян, у которой в знакомых оказался генерал-лейтенант полиции в отставке Фаяз Шабаев, который находился с министром внутренних дел по Коми Половниковым в дружеских отношениях (они даже вместе учились). Мартиросян предложила использовать это знакомство для помощи ее подзащитному Ситникову путем дачи взятки Половникову. Шабаев согласился. В прошлом занимавший высокий пост генерал-лейтенант Шабаев имел солидную репутацию в определенных кругах по решению сложных вопросов.

Прилетев из Москвы в Сыктывкар, Шабаев встретился с Половниковым. В ходе беседы они говорили о деле Ситникова. Шабаев предложил Половникову за мзду оказать содействие Ситникову. Для этого бизнесмену нужно было изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, а также исключить из обвинения квалифицирующий признак «преступление в составе организованной преступной группы».

«Цена свободы» – 29 миллионов?

Содержать Ситникова в камере уже было без надобности: следствие по его делу завершилось, вину он признал и обязался возместить ущерб. Генерал поручил подчиненным проверить все факты, после чего дал разрешение на освобождение Ситникова из-под стражи под подписку о невыезде.

Как говорится в пояснительной записке адвоката Батырева, имеющейся в деле, следствием установлено, что 5 июля 2017 года Ситников вышел на свободу, а вскоре он передал Мартиросян 10 миллионов рублей – это был первый транш. В дальнейшем он передал ей еще 19 миллионов рублей. Всего же 29 миллионов рублей.

По данным адвоката Андрея Батырева, все это было оговорено заранее, и Ситников обещанные деньги несколькими траншами перевел на счета Мартиросян. По ее утверждениям, все суммы она передала Шабаеву.

Однако у бизнесмена возникли проблемы со сбором необходимых сумм, в результате ему сообщили, что высокопоставленные чины из МВД не желают ждать, а потому ему опять грозит тюрьма. И тогда Ситников (это было уже в 2019 году) написал явку с повинной. В результате возникло уголовное дело, в котором Мартиросян и Шабаев стали фигурировать как посредники в передаче денег высокопоставленным чинам из МВД республики. (Фамилия Половникова в 2019 г. в деле еще не фигурировала).

И вот тогда, по мнению А. Батырева, бывший генерал-лейтенант Шабаев указал на «коррупционера» Половникова, которому якобы и были переданы 14,5 миллиона рублей. После чего министра арестовали.

Линия защиты

Судя по всему, прямых улик против г-на Половникова нет. Вполне возможно, что он мог оказать своему приятелю «дружескую услугу». Тем более что изменение меры пресечения Ситникову на период судебного процесса закону не противоречило. При этом нет прямых доказательств, что за это генерал МВД решил получить многомиллионную взятку.

Обвинение строится в основном на показаниях г-на Шабаева и его подельницы, г-жи Мартиросян. Причем и следствие, и суд не ставят их свидетельства под сомнение, несмотря на то, что они в этом деле заинтересованные лица. Ведь именно дача показаний против Половникова позволила самому Ф. Шабаеву избежать уголовного преследования.

По мнению адвоката г-на Половникова, все обстоятельства этой истории нуждаются в дополнительном расследовании.

Анатолий ПОЛЬКИН.