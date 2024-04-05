По официальной статистике, половина авиакатастроф происходит по вине экипажа. 22% случаев связано с отказом техники. 12% – с погодными условиями.

Самые опасные моменты – это взлет и посадка. В авиации главное – чтоб их количество совпадало. И только 5% катастроф происходит во время крейсерского полета воздушного судна. Поэтому при взлете многие пассажиры молятся Богу, а после посадки горячо аплодируют экипажу…

Кровавая заря

В 20-е годы над коми пармой изредка появлялись не самолеты, а воздушные шары. Первым из них в 1926 году был шар-аэростат, который вылетел из Москвы и приземлился в сыктывкарском поселке Нювчим, в 30 км от Усть-Сысольска. Расстояние в тысячу километров летательный аппарат покрыл за 17 часов 39 минут.

Но заря воздухоплавания оказалась кровавой, аэростаты часто падали. Одна из таких катастроф случилась 1 мая 1927 года в уральских лесах. Неделю спустя коми охотники Иван Мезенцев и Александр Мартюшев нашли в тайге уцелевших членов экипажа и переправили их на лодке в Троицко-Печорск.

За штурвалом – зэки

Гражданская авиация в Коми начиналась с авиаотрядов, которые были приписаны к системе ГУЛАГа. Первый рейсовый самолет К-5 прилетел в Усть-Цильму из Архангельска (600 км). Затем авиаторы освоили линию Вишера – Нарьян-Мар и Воркута – Котлас.

Метеослужбы в то время практически не существовало, тем не менее пилоты летали при любой погоде, рискуя жизнью. Они были людьми подневольными, заключенными Ухтпечлага. Лагерные вертухаи не жалели летчиков, экипажи гробились один за другим.

13 апреля 1934 года при посадке на лед реки Ижмы разбился «Юнкерс-20», который пилотировал начальник авиабазы Лев Ковалевский. Вместе с ним погиб и бортмеханик Алексей Поплавский.

22 марта 1935 года в том же районе потерпел крушение «Юнкерс-13». Жертвами крушения стали два летчика и два пассажира.

В 1936 году недалеко от ижемской деревни Картаель жесткую посадку совершил самолет под управлением Евгения Гриневича. Авиаинженер Павел Маркус получил смертельные травмы.

Столкнулись с горой

Лагерные борты, нередко летавшие даже в слепую пургу, продолжали падать и после Великой Отечественной. Так, 27 декабря 1948 года на Полярном Урале врезался в гору военно-транспортный Ли-2. На борту находились семь членов экипажа. Фронтовики-орденоносцы, прошедшие войну, они погибли в мирное время. Командиром воздушного судна был Николай Майков, а вторым пилотом – его жена Мария Погорелова. После этого рейса (из Салехарда в поселок Мыс Каменный) экипаж собирался в отпуск, но их планы перечеркнула смерть.

Разбившийся Ли-2 искали почти месяц. В поисках участвовали железнодорожники, геологи, оленеводы. Место катастрофы обнаружил ненецкий оленевод Викула Хатанзейский. Семерых погибших с воинскими почестями похоронили 1 января 1949 года в интинском поселке Абезь.

«Иду на грозу»

20 июля 1960 года потерпел крушение авиалайнер Ил-14, следовавший по маршруту Ленинград – Сыктывкар. На борту было 19 пассажиров и четыре члена экипажа. По пути

Ил-14 совершил промежуточную посадку в Череповце. В 10.30 борт взял курс на столицу Коми.

В 12.20 экипаж связался с диспетчером Сыктывкарского аэропорта, но тот не предупредил, что погода в зоне полета внезапно ухудшилась. Всего за 20 минут до расчетного времени прибытия в Сыктывкар авиалайнер попал в плотный грозовой фронт. Под ударами молний и воздушного шторма самолет начал разваливаться, затем камнем рухнул на землю и загорелся. Лишь спустя 11 дней в лесу были обнаружены обломки фюзеляжа и обгоревшие трупы.

Крутое пике

Еще одна авиационная катастрофа в Коми тоже произошла с самолетом Ил-14, который считался тогда основным на внутрисоюзных маршрутах. За годы его эксплуатации (с конца 50-х до начала «нулевых») разбились 97 Ил-14, погибли 1029 человек. Среди частых причин – отказ одного из двух поршневых двигателей этой машины.

16 февраля 1966 года Ил-14 выполнял рейс Воркута – Сыктывкар. На борту было 8 членов экипажа и 18 пассажиров. Среди них первый секретарь Коми обкома ВЛКСМ Петр Ерахов и заведующий отделом обкома КПСС Александр Пешкин. Последний, кстати, и уговорил Ерахова вместе съездить в Воркуту. Обратный билет для них был забронирован на 16 февраля на утренний рейс (тоже на Ил-14), но к нему Ерахов и Пешкин опоздали, поэтому полетели дневным.

Через час после взлета из Воркуты один из двигателей загорелся, а потом и вовсе отвалился. Самолет попал в крутое пике и врезался в болото в 40 км от Печоры. Погибли все 26 человек.

Огненный самолет

А самая ужасная катастрофа в истории гражданской авиации Коми случилась 2 июля 1986 года. Причем в трагедии рейса 2306 (Воркута – Сыктывкар – Москва) до сих пор остается немало загадок.

На борту Ту-134 находилось 86 пассажиров, в том числе 19 детей. Большинство из них – воркутинцы, которые вместе с семьями отправились на летний отдых. Еще пятеро, включая двух граждан Болгарии, работавших в Коми на лесозаготовках, сели в самолет уже в Сыктывкаре. Плюс шесть членов экипажа: командир воздушного судна Владимир Дубровский, второй пилот Дмитрий Кулешов, штурман Александр Дмитриев, бортмеханик Садырбек Шамырканов, бортпроводники Евгений Казаков и Валентина Кучаева. Итого 92 человека.

2 июля погода была довольно мерзкая (моросил дождь, на улице – всего +4оС), но вполне летная. После дозаправки, техосмотра и подсадки сыктывкарских пассажиров (счастливых – на транзитном борту оказалось пять свободных мест) «тушка» начала роковой полет. В 10.05, через пять минут после взлета, в кабине пилотов сработала сигнализация «Дым в заднем багажнике». Бортмеханик сбегал в багажное отделение и доложил командиру, что все очень серьезно. КВС ему не сразу поверил и сам прошел в хвостовую часть, чтобы убедиться. После чего приказал бортмеханику и второму пилоту тушить пожар. Они наугад разрядили два огнетушителя. Но это не помогло.

Лишь в 10.17 командир доложил диспетчеру о ЧП на борту. Самолет стал быстро снижаться с разворотом в сторону аэропорта. До сих пор эксперты спорят, мог ли Владимир Дубровский дотянуть до ВВП (взлетно-посадочной полосы). Но салон стремительно наполнялся дымом, пассажиры начали задыхаться, и КВС решился на аварийную посадку. Еще девять минут ушло на поиск безлесного участка, однако в условиях плохой видимости Ту-134 столкнулся с верхушками деревьев. От первого же удара погиб штурман Дмитриев. Самолету срезало крылья, остался лишь фюзеляж, который промчался по болотным кочкам 145 метров и развалился на три части. После чего вспыхнули баки авиатоплива.

Жертвами катастрофы стали 52 пассажира, в том числе 7 детей, а также штурман и бортмеханик. Большинство из них задохнулось или сгорело при пожаре. Каким-то чудом в этом аду сумели спастись 38 человек, но многие из них получили тяжелые травмы.

И хотя аварийная посадка произошла всего в 75 км от Сыктывкара, недалеко от села Визинга, вертолет со спасателями прибыл только через три часа, а эвакуация выживших началась спустя семь часов.

Среди обломков самолета нашли бензопилу «Дружба». Ее взяли с собой на борт болгарские лесорубы. Однако версия о том, что она была заправлена бензином, который затем вспыхнул, не подтвердилась. Какое именно горючее вещество стало причиной пожара (багаж в то время не досматривали), так и осталось тайной.

«Однажды в полете мотор отказал»

Утром 19 октября 1992 года разбился Ан-28, выполнявший рейс Усть-Нем – Сыктывкар. При наборе высоты один из пассажиров, инженер Усть-Немского леспромхоза Валерий Дроздов, воскликнул: «У левого двигателя лопасти не крутятся!». Об этом позже рассказала «Трибуне» Татьяна Ау – единственная, кто выжил в той катастрофе. Остальные 13 пассажиров и два летчика погибли.

По идее, Ан-28 мог бы лететь и на одном двигателе, но из-за недостающей высоты произошло «сваливание на крыло», и машина рухнула в лес недалеко от поселка Югыдъяг.

Лопасти вместо крыльев

Что мы знаем о жертвах «вертушек»?

В открытом доступе нет точных данных о том, сколько людей в СССР и в России погибло при крушении вертолетов.

Вертолетные аварии, с точки зрения статистики, считаются «мелкими» инцидентами. Ведь в каждом отдельном случае число жертв гораздо меньше, нежели при катастрофах с авиалайнерами. Однако «вертушки» и разбиваются гораздо чаще, чем самолеты. А с учетом интенсивной эксплуатации винтокрылых машин, особенно в советский период, счет идет на многие сотни погибших авиаторов и пассажиров.

По самым грубым подсчетам, начиная с 50-х годов, на территории Коми разбилось полтора десятка вертолетов. Самой известной (благодаря СМИ) стала трагедия с вертолетом

Ми-8. Он рухнул в Вуктыльском районе, в предгорьях Урала, 21 марта 2007 года. Тогда погибли пять членов экипажа и один пассажир.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.