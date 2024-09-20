Гладко будет без бумаги? В благородном деле цифровизации Коми можно угадать «бурятский след»

На прошлой неделе губернатор напророчил мощный цифровой вектор развития экономики на ближайшие годы. В планах возведение 15 дата-центров, а это – многомиллиардные инвестиции, престижные рабочие места, рост налоговых поступлений. Но если снять «розовые очки», то можно усомниться в появлении и в Коми хотя бы одного дата-центра.

Не сторговались…

Роль ЦОДов (центров обработки данных) в современной жизни стремительно растет. Поэтому прав Владимир Уйба, когда пафосно заявляет о том, что настоящее и будущее за цифровизацией. Но пока что весомых поводов разделить оптимизм по поводу перехода экономики Коми на новый технологический уклад нет.

Еще в июне прошлого года губернатор официально объявил, что первый в Коми дата-центр будет обустроен в Печоре к концу 2024 года. В реализацию проекта известная российская компания «Битривер Рус» намеревалась вложить 15 миллиардов рублей. Но прошел год, а стройка даже не начиналась. Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Антон Виноградов в июле объяснил депутатам Госсовета РК, что все договоренности в силе, но потенциальный инвестор якобы не может сторговаться по цене за электроэнергию с Печорской ГРЭС.

Дата-центры потребляют огромные объемы электрической энергии (почти как небольшие города), поэтому цена имеет принципиальное значение. Теперь выясняется, что на дешевую электроэнергию от Печорской ГРЭС рассчитывать пока не приходится. Назывался приемлемый тариф для будущего дата-центра – в районе трех рублей за киловатт, то есть в два раза дешевле, чем сейчас для населения. И вообще, если посмотреть на официальные данные, то в Коми электроэнергия совсем недешевая. В Северо-Западном федеральном округе мы входим в тройку лидеров по цене за киловатт, впереди нас только Архангельская область и Ненецкий автономный округ.

Загадка «чертовой дюжины»

Теперь о печорском проекте чиновники если и вспоминают, то лишь вскользь. Зато пафоса еще больше прибавилось! Если год назад В. Уйба заявлял о строительстве семи дата-центров, то на прошлой неделе прозвучала уже другая цифра – 15! Теперь речь уже идет о 35 млрд рублей в виде инвестиций. Правда, неясно, чьи это деньги. Речь, вероятно, идет о частных инвесторах, а не о государственных средствах. И почему эту частную бизнес-инициативу власти Коми ставят себе в заслугу, тоже непонятно.

Место Печоры в официальных сообщениях теперь заняли поселок Синдор Княжпогостского района и город районного подчинения Микунь (Усть-Вымский район). Эти населенные пункты были выбраны не случайно – там находятся электрические подстанции. (Где планируется разместить остальные 13 дата-центров, не сообщается).

Реализацией проектов займется ООО «УК ЭНЕРГОРЕСУРС-К». Директор этой компании Александр Истомин подписал с Владимиром Уйбой соответствующее соглашение: «Это масштабный проект, направленный на развитие цифровых технологий на территории республики», – заявил Владимир Уйба.

«Невидимые миру» энергоресурсы

Что известно об этой «ОООшке»? Она была зарегистрирована совсем недавно – 3 сентября этого года. Надо полагать, что аккурат – под подписание соглашения об инвестициях. Уставный капитал – 50 тысяч рублей, в графе среднесписочная численность организации стоит прочерк.

Что касается господина Истомина, то, согласно официальным данным, круг его интересов широк – от производства бытовых электрических приборов и управления недвижимым имуществом до оптовой торговли соками и минеральной водой. Что любопытно, уже 9 сентября этого года Александр Истомин стал генеральным директором еще одной компании – ООО «К-Энерго» (уставный капитал 100 тысяч рублей). У этой фирмы, как и у ООО «УК ЭНЕРГОРЕСУРС-К», согласно документам, находящимся в едином государственном реестре юридических лиц, одинаковые задачи: «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».

Если не брать во внимание новоиспеченные в сентябре фирмы, то предпринимательская деятельность Александра Истомина раньше была связана в основном с Бурятией. Оттуда в Коми приехал и главный по инвестициям в команде Владимира Уйбы Антон Виноградов (в правительстве Бурятии он также отвечал за инвестиции).

Другое совпадение: там же, в Бурятии, уже несколько лет компания «Битривер Рус» также пытается запустить дата-центр. Сроки его ввода в эксплуатацию из года в год переносятся.

Если взглянуть на довольно скромную предпринимательскую историю Александра Истомина, он не тянет на главного инвестора проекта по возведению сети дата-центров. Возможно, за ним кто-то стоит. В интернете называется фамилия крупного российского бизнесмена, который решил вложиться в перспективное коммерческое направление. Ведь те же дата-центры можно рассматривать и в качестве выгодной коммерческой недвижимости, на которую сегодня есть большой спрос. Большой интерес к дата-центрам проявляют Газпром, Сбербанк, Северсталь, крупные торговые сети.

Гавань для бизнеса

Помимо якобы «дешевой электроэнергии» у Коми реально есть плюсы для размещения дата-центров. Во-первых, холодный климат. Что позволит дата-центрам экономить на кондиционерах: слишком много тепловой энергии выделяется оборудованием. Второе важное преимущество, которое совсем неожиданно таковым стало – это то, что наш регион находится в глубине страны, а значит, здесь «тихая гавань». По этой причине крупные игроки на рынке обустройства дата-центров все чаще выбирают территории для ведения бизнеса «за Уралом».

Отметив плюсы, рассмотрим и трудности, которые никак не обойти. Владимир Уйба постоянно подчеркивает, что дата-центры – это новые рабочие места. В случае с Печорой речь шла о 300 высокооплачиваемых вакансиях. В Микуни и Синдоре вроде как будет в два раза меньше. Но главное, что местным жителям от новой работы не будет ни холодно, ни жарко – на нее их просто не возьмут. Нет среди них программистов высокой квалификации, дата-инженеров, физиков и математиков. Если кого и трудоустроят, то только в качестве подсобных рабочих, в столовую, да и охранники везде нужны.

Здесь вам не Казань

В той же Казани дата-инженеры с небольшим опытом ежемесячно зарабатывают от 180 до 250 тысяч рублей. Но переманить их в Коми вряд ли удастся. Хороший специалист – это товар штучный, как профессиональный футболист, который смотрит не только на размер предлагаемого заработка, но и на то, в каких условиях будет жить его семья. А условия жизни в Казани гораздо лучше, чем в Коми. Поэтому у нас не хватает даже учителей и врачей, не говоря уж о классных «айтишниках».

Впрочем, до набора персонала еще далеко. Для начала надо будет решать проблемы с оборудованием для дата-центров. Ведь зависимость от иностранных технологий никуда не делась, а импортозамещение еще толком не налажено. Могут возникнуть сложности и с получением разного рода разрешений: в чем-чем, а российская бюрократия по части согласований сильна, тут ее родная стихия…

Это легко сказать – 35 миллиардов рублей в виде инвестиций в обустройство дата-центров в Коми. Но они же не лежат в заветной кубышке. Скорее всего, речь может идти о банковских кредитах, а они от месяца к месяцу становятся все дороже и дороже (недавно Центробанк объявил о рекордной ставке рефинансирования). Да и бизнесмены нынче слишком далеко не заглядывают, им прибыль нужна «сегодня и сразу».

Вообще, «деньги любят тишину». А о будущих грандиозных проектах любят рассуждать разве что высокопоставленные чиновники. Им-то что, они же ни за что не отвечают, не несут ответственности за конечный результат.

С тех пор, как г-н Уйба начал «рулить» Коми, прошло четыре с половиной года. Но у губернатора до сих пор нет масштабного производственного объекта, который он мог бы записать себе в актив. Речь идет лишь о неких прожектах, далеких планах. Причем они постоянно меняются. А в самой же республике, увы, никаких перемен.

Для чего они нужны?

Вкратце о том, что такое дата-центр или центр обработки данных.

Это специализированный объект для размещения серверного и сетевого оборудования и последующего подключения к интернету. Его мощные компьютеры хранят, обрабатывают и распространяют информацию по глобальной сети, обеспечивают цифровизацию госуслуг и бизнес-процессов. ЦОДы имеют многоуровневые системы безопасности, серверы защищены как от внутренних, так и от внешних угроз (пожар, незаконное проникновение и так далее).

Сергей МОРОХИН.