5 ноября на внеочередной сессии Госсовета Коми Владимир Уйба внес на рассмотрение Государственного Совета республики несколько ключевых фигур в составе кабмина.



Те же кандидатуры были озвучены губернатором и накануне предыдущей сессии 20 октября. Однако тогда назначение не состоялось: глава Коми срочно вылетел в Усинский район, где случился нефтеразлив. Чем г-н Уйба мог помочь нефтяникам, сказать трудно, но решение кадрового вопроса было отложено.

4 ноября, когда документы из администрации главы Коми вновь поступили в Госсовет на рассмотрение, депутаты заметили единственную, но важную поправку. 37-летнего Игоря Булатова, которого три недели назад губернатор предлагал на должность председателя правительства, теперь «понизили» – до первого вице-премьера.

Выступая на сессии 5 ноября, В. Уйба сказал: «Понимая всю ответственность и сложность социально-экономического положения, я счел необходимым взять управление правительством на себя». «Задачи, которые стоят перед нами, решаются через консолидацию, – подчеркнул В. Уйба, намекая на поддержку депутатов. – В республику надо привлекать инвестиции, а для этого нужна команда молодых, ресурсных и амбициозных руководителей на всех уровнях».

В итоге депутаты поддержали все предложения главы Коми. Игорь Булатов стал первым вице-премьером. (За него проголосовали 20 парламентариев из 26 присутствующих, 4 – против). Галина Рубцова утверждена в должности вице-премьера и министра финансов РК (она получила все 26 голосов и аплодисменты в придачу). Сергей Мамонов и Валерий Козлов сохранили свои должности постоянных представителей Республики Коми при Президенте РФ и в СЗФО соответственно. Экс-мэр Игорь Гурьев стал председателем Контрольно-счетной палаты РК. Ирина Бахтина, которую ранее В. Уйба видел в должности первого заместителя премьер-министра, заняла пост вице-премьера, курирующего инновационный блок, а также малый и средний бизнес.

Огласили весь список

Напомним, что ранее Желтый дом объявил и о других назначениях. Теперь правительство региона выглядит так:

— глава кабмина, он же губернатор – Владимир Уйба.

— первый зампред – Игорь Булатов – московский коммерсант, широко известный как герой светского скандала и муж фотомодели Виктории Лопыревой (о чем «Трибуна» подробно рассказывала).

Плюс пять «простых» заместителей председателя правительства:

— Дмитрий Самоваров (по внутренней политике);

— Лариса Карачева (по социальным вопросам);

— Ирина Бахтина, ранее работавшая в иностранной фирме, торгующей бытовой химией и бакалеей.

Чтобы хоть как-то разбавить варягов местными кадрами, Уйба отдал им два портфеля:

— Галина Габушева – зампред и министр нацполитики;

— Галина Рубцова – зампред и министр финансов (единственный человек, который имеет опыт финансовой работы в правительстве Коми).

Бравый генерал

Еще одну ключевую должность – руководителя администрации главы республики – получил москвич Игорь Божков. Личность тоже весьма колоритная.

Г-н Божков многие годы работал в полиции, дослужился до генерал-майора, был начальником УВД на Московском метрополитене. А до этого служил в Департаменте экономической безопасности МВД.

Из органов генерала Божкова уволили в 2016 году, аккурат в разгар скандального «кофейного дела». Как сообщали СМИ, его имя фигурировало в деле о взятке группе оперативных сотрудников от предпринимателя Николая Куделко, который занимался кофейным бизнесом.

По данным «Росбалта», Игоря Божкова даже допрашивали в рамках этого дела, но свое участие в коррупционной схеме он отверг. В 2019 г. экс-полицейский неожиданно возглавил… Институт теоретической и экспериментальной физики (ИТЭФ). И вот теперь он почему-то оказался в Коми…

Господа министры

Игорь Кузьмичев – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Борис Александров – исполняющий обязанности министра здравоохранения;

Виталий Савилов – министр физической культуры и спорта;

Наталья Якимова – министр образования, науки и молодежной политики;

Сергей Емельянов – министр культуры, туризма и архивного дела;

Алексей Осташов – министр юстиции;

Роман Полшведкин – и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Ольга Бабина – и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка;

Эльмира Ахмеева – и.о. министра экономического развития и промышленности;

Александр Сажин – и.о. председателя Комитета РК имущественных и земельных отношений;

Роман Шашев – и.о. руководителя Службы РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля);

Александр Бурцев – председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Марина Андреева – и.о. начальника Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия.

Анна Тюрнина – и.о. председателя Комитета Республики Коми по тарифам;

Наталья Вытегорова – и. о. министра труда, занятости и социальной защиты.