Глава МЧС потребовал наказать виновных

Глава МЧС России заставил местных чиновников заняться проблемами Воркуты.

Авария на теплотрассе в воркутинском поселке Воргашор, в результате которой было разморожено около сорока квартир, была ликвидирована в кратчайшие сроки. По крайней мере так утверждали власти города. В электронных СМИ сообщалось, что ничего страшного не произошло, последствия устраняются. И уже к Рождеству во всех квартирах будет тепло. Однако работы затянулись, и о ликвидации аварии было доложено только утром 10 января.

В тот же день в далекой Москве глава МЧС Владимир Пучков при проведении селекторного совещания представил Воркуту как классический пример безответственности должностных лиц на местах. И поручил своим подчиненным разобраться в произошедшем и наказать виновных.

Сейчас, как сообщается на сайте Воркуты, в поселке Воргашор продолжается работа штаба и специалистов по устранению последствий коммунальной аварии. «Поиском виновных в заморозке части квартир поселка Воргашор уже занимаются надзорные органы – прокуратура и жилищная инспекция, — сообщил руководитель администрации Игорь Гурьев. — Наша же задача сейчас провести окончательную регулировку тепловых систем в отдельно взятых домах, устранить свищи, развоздушить отдельные стояки, провести мероприятия по теплоизоляции, восстановить двери в квартиры, вскрытые в присутствии участковых инспекторов».

Штаб в Воргашоре работает круглосуточно. Помимо мэра в поселке работает начальник республиканского управления МЧС Александр Князев. Отправился туда и заместитель руководителя ГКУ РК «Центр обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми» Александр Лучшев — для координации работ коммунальных систем города. Постоянно проводится обход всех жилых и нежилых квартир для выявления проблемных случаев, за каждым домом закреплены дежурные бойцы МЧС РК.

А на следующей неделе в Воркуту отправится рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Коми Константина Лазарева.

Анатолий ПОЛЬКИН.