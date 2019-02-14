Глава Минприроды Коми: «Мы отслеживаем ситуацию»

Строительство мусорного полигона на границе с Коми продолжает будоражить общественность. В первую очередь северян интересуют экологические последствия этой стройки. Сегодня на вопросы «Трибуны» отвечает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман ПОЛШВЕДКИН.



— Роман Викторович, как вы знаете, в начале месяца в Архангельской области и Республике Коми прошла серия митингов. У нас до сих пор идет декада протестов. Основные вопросы, которые очень волнуют людей, касаются строительства полигона московских отходов на станции Шиес…

— Да, мы отслеживаем эту ситуацию, но исключительно протестными методами вопрос точно не решить. Сегодня, как вы знаете, в стране проходит реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ее необходимость назрела, экологическая обстановка требует незамедлительного принятия системных мер в этой сфере. Прежняя система обращения с отходами устарела, инфраструктура, построенная еще в советские времена, не рассчитана на тот объем мусора, который производят люди сегодня. К тому же изменился и состав мусора — значительно возросла доля пластика и полиэтилена, которые разлагаются столетиями. Создание цивилизованной и эффективной системы обращения с ТКО, переработка отходов, уменьшение количества свалок и улучшение экологии, экономики и качества жизни людей – вот глобальная цель реформы.

Строящийся объект тоже в системе тех преобразований, которые происходят в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Поэтому, прежде чем делать выводы, надо посмотреть те проектные решения, которые заложены в строительство.

Известно, что надзорные службы Архангельской области — прокуратура, Росприроднадзор, Ростехнадзор — провели ряд проверок. По выявленным нарушениям компания, которая занимается строительством объекта, понесет ответственность, предусмотренную законодательством России.

— Наши жители очень обеспокоены экологической обстановкой, которая может сложиться из-за нарушений при строительстве объекта. Как вы считаете, такие опасения обоснованны?

— Все опасения могут подтвердиться или быть опровергнуты той проектной документацией, которая разработана на объект. Соответственно, проект обязательно должен пройти экологическую экспертизу. И только потом можно будет делать выводы о том воздействии на окружающую среду, которое нанесет этот объект.

Сегодня к этому вопросу подключились и ученые. В Коми научном центре создана рабочая группа, которая как раз не протестными методами действует, а в своих выводах исходит исключительно из фактов и исследования окружающей среды вокруг строящегося объекта.

— Один из важных принципов реализации таких проектов — открытость, но, как известно, открытой и доступной документации по объекту практически нет. Обращались ли вы к коллегам из Архангельской области с просьбой предоставить информацию?

— Согласен на счет открытости. С коллегами из Архангельской области мы постоянно ведем диалог, еженедельно обмениваемся информацией о текущей обстановке. Сегодня, по информации Росприроднадзора по Архангельской области, проведены изыскания, и мы запросили результаты этих изысканий как раз для того, чтобы оценить состояние природной окружающей среды и ее возможную уязвимость.

— Какие шаги, на ваш взгляд, можно и нужно предпринять Республике Коми, чтобы вернуть проект экотехнопарка «Шиес» в плоскость законности, открытости и экологической безопасности?

— Первое — надо быть максимально открытым в части предоставления доступа к изысканиям и самому проекту строящегося объекта. Судить об объекте и его экологической безопасности, равно как и негативному влиянию на окружающую среду, можно только после изучения документов по изысканиям и соответствующего проекта строительства и тех мер обеспечения экологической безопасности, которые там прописаны.

Во-вторых, обязательно должны быть проведены общественные слушания, в которых должны участвовать и представители Республики Коми как от власти, так и от общественности.

И, в-третьих, необходимо наладить и формализовать общественный контроль, результаты работы которого обязательно должны поступать в надзорные органы для принятия мер реагирования.