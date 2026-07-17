Поселок Ираель в Сосногорском районе Республики Коми когда-то гремел на всю республику. В лихие 90-е здесь кипела жизнь: две школы, детские сады, мощные леспромхозы, в которых трудились сотни человек, и внушительная пожарная часть Северной железной дороги. Население превышало две тысячи человек.

Сегодня картина иная: закрыта последняя школа, число жителей едва переваливает за три сотни, а молодые люди уезжают кто в Сосногорск, а кто и вовсе за пределы региона. Помочь этой территории и соседнего поселка Малая Пера вызвался индивидуальный предприниматель, который взял на себя неподъемную ношу по ремонту дорог, строительству мостов и содержанию инфраструктуры.

Однако вместо признания и помощи местный бизнесмен, кормилец более трех десятков семей, столкнулся с ситуацией, которая вскрывает глубокие язвы правоприменительной системы. Его предприятие – фактически последний оплот экономической активности в регионе – сегодня поставлено на колени.



Люди трудились без выходных



Осенью 2023 года индивидуальный предприниматель заключил контракт с ООО «НордГарант» (город Котлас, Архангельская область) на строительство защитного сооружения, призванного предотвратить попадание нефтепродуктов в реку Айюва в случае аварии на магистрали «Уса-Ухта». Заказчиком работ выступал топливный гигант – АО «Транснефть-Север».

В глухом лесу работа закипела. С декабря 2023-го по август 2024 года силами предпринимателя был возведен вахтовый городок с жильем, баней и столовой. На стройке задействовали около 40 человек и более 30 единиц техники. Люди трудились по 10-12 часов без праздников и выходных, вкладывая силы в государственно значимый объект. И это при том, что от «НордГаранта» не поступило ни копейки аванса – все тяготы финансирования легли на плечи местного производителя.

Финал стройки был триумфальным. 10 октября 2024 года приемочная комиссия в составе двух десятков специалистов «Транснефти» во главе с директором «Норд-Гаранта» подписала акт формы КС-14. Объект признан полностью готовым к эксплуатации. Деньги – десятки миллионов рублей – ушли на счет подрядчика в полном объеме.



Ловушка захлопнулась



Казалось бы, вот она – история успеха. Но вместо того чтобы рассчитаться с реальным исполнителем, директор «НордГаранта» инициировал судебные тяжбы, заявляя о якобы плохом качестве работ. Хотя еще вчера он лично подписал документ об их безупречности.

Арбитражный суд Архангельской области разобрался в ситуации и вынес вердикт: взыскать с ООО «НордГарант» в пользу предпринимателя более 45 миллионов рублей. Однако решение суда было проигнорировано. По имеющимся данным, компания оперативно вывела активы и денежные средства, доведя себя до состояния, близкого к банкротству. При этом в официальном реестре банкротов она не значится – значит, речь, вероятно, идет о намеренном уклонении от исполнения судебного акта, а не о реальной неплатежеспособности.

За неимением иных рычагов давления предприниматель обратился в правоохранительные органы Сосногорска с заявлением о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На его основе было возбуждено уголовное дело «в отношении неустановленных лиц».



Тайны следствия



Прошел год. И здесь начинается самое странное. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, у ООО «НордГарант» всего один учредитель, один руководитель и один распорядитель финансов – и это один и тот же человек. Однако следственные органы более года вели дело «в отношении неустановленных лиц». Задаешься вопросом: кого же искали все это время?

Когда социальная напряженность в поселке Ираель достигла пика, следователем Сосногорского района вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Прокуратура города поддержала это решение. Примечателен и стиль общения: на просьбы о помощи от местного предпринимателя, который, по сути, кормит целый поселок, один из руководителей отдела полиции ответил по телефону, что они «не коллекторская служба» и выбивать деньги не собираются.

Но главное противоречие кроется в цифрах и географии. В материалах самого следствия фигурировала информация о том, что выручка ООО «НордГарант» в 2024 году составила 2,3 миллиарда рублей. Однако официальная бухгалтерская отчетность показывает сумму около 270 миллионов. Как бы то ни было, компания – не безликая «однодневка». Она зарегистрирована еще в 2014 году, имеет статус малого предприятия (всего 14 человек в штате), но при этом заключает контракты с «Транснефтью» и «Газпромом» на сотни миллионов. Именно такая структура (малая численность, большие обороты, единственный бенефициар) позволяет легко выводить средства и уходить от ответов.

Компания получила огромные деньги, не заплатила субподрядчику ни рубля, вывела активы – но, по мнению надзорных органов Сосногорска, в этом нет состава преступления.

Получается удивительная картина: архангельская компания, зарегистрированная за сотни километров от Коми, обманывает предпринимателя из сосногорской глубинки, а местная полиция и прокуратура прекращают дело.



Цена бездействия



Последствия такого подхода выходят далеко за рамки одного судебного спора. Из-за действий руководителя «НордГаранта» бюджетная система недосчиталась нескольких миллионов рублей налоговых отчислений, которые мог бы уплатить местный производитель. В условиях острого дефицита бюджетов эти деньги могли бы пойти на ремонт школ, больниц и детских садов, которые сегодня нуждаются в поддержке государства.

Особую остроту ситуации придает контекст: Указом главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна 2026 год объявлен Годом села — с акцентом на развитие сельских территорий и повышение качества жизни в деревнях. Однако именно здесь декларации расходятся с реальностью. Бездействие чиновников и нежелание вникать в экономические споры убивают последнюю надежду на возрождение умирающих поселков. Единственный крупный работодатель в Ираеле остается без защиты и без денег – в тот самый год, когда власть обещает селу особое внимание.



Кого защищаем?



Парадоксально, но этот предприниматель, которого власти отказываются защищать, неоднократно доказывал свою социальную ответственность. Он регулярно помогает участникам специальной военной операции, за что имеет благодарность от командования 1140 Гвардейского полка, в том числе передал на передовую собственный автомобиль.

Однако, оставшись без 45 миллионов, он лишается возможности увеличивать зарплаты своему коллективу из 30 человек, создавать новые рабочие места и реализовывать проекты в родном поселке. Без работы остаются местные жители, а это прямой путь к окончательному вымиранию населенных пунктов.

Возникает закономерный вопрос: если закон не защищает тех, кто создает рабочие места и платит налоги в своем селе, а вместо этого берет сторону иногородней компании, то кого же на самом деле оберегают правоохранительные органы в Сосногорском районе?



Закон суров, но не для всех



Все-таки мы живем в парадоксальное время. Путь до сумы и тюрьмы сегодня значительно сократился. Нынче и сроки тяжелые, и этапы суровые. С одной стороны, государство завинчивает гайки, ужесточает законы и правоприменительную практику. Мелкого воришку могут посадить за пачку масла, а беспечного болтуна – за одно неосторожное слово.

Но с другой стороны, де-факто легализуются новые способы обмана. А иначе трудно объяснить такую циничную схему: можно выиграть тендер, получить деньги от заказчика, вывести средства со счетов, а затем не заплатить субподрядчику за уже выполненные работы. Причем не заплатить – даже по решению суда. И тебе ничего за это не будет!

Простому горемыке-должнику такое «счастье» даже не снилось. Стоит задолжать за коммуналку или по алиментам, как тут же прибегут судебные приставы – имущество арестуют, душу из должника вытрясут.

Но если должник не рядовой, а «особый», то и отношение к нему иное. И тогда правоохранители говорят: «Это просто бизнес, разбирайтесь сами!»



Нина АНАНИНА.