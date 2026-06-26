Многие статистические данные от нас сегодня закрыты, например, данные по убыли населения в Республике Коми. Но и в официальных отчетах тоже можно найти что-то информативное. Сегодня проанализируем доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми Александра Рассохина за 2025 год.





Методом дробления



По данным Уполномоченного, в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) зафиксирована положительная динамика общего количества предприятий – прирост составил 432 единицы. Однако этот рост носит формальный характер и сопровождается сокращением численности работников на 2124 человека. В то же время число индивидуальных предпринимателей выросло на 732 человека (до 18733), и почти весь этот прирост – микропредприятия (722 единицы) без штата или с минимальным количеством сотрудников. Количество юридических лиц, напротив, сократилось на 300 единиц.

В шести муниципалитетах республики – Вуктыле, Усинске, Воркуте, Ижемском, Сысольском и Удорском районах – общее количество субъектов МСП сократилось на 150 единиц. Омбудсмен А. Рассохин констатирует: бизнес в регионе не расширяется, а дробится или переходит в формат индивидуального предпринимательства и самозанятости как способ оптимизации издержек.



Миллиардные долги



На 1 мая 2025 года общая задолженность индивидуальных предпринимателей по кредитам составила 5,3 млрд рублей. При этом объем просроченной задолженности за год вырос более чем в два раза – с 5,1% до 11,28%. Каждый десятый рубль, взятый бизнесом в кредит, уже не возвращается.

С 1 января 2026 года плательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) с доходами 60 млн рублей стали плательщиками НДС. При этом с 2026 года в республике отменены пониженные ставки УСН (4% на доходы и 10% на «доходы минус расходы»), действовавшие в 2025 году.

Что это означает на практике? Предприниматели, которые годами работали на упрощенке, теперь осваивают сложную систему НДС, нанимают дополнительных бухгалтеров, сдают новые декларации.

Переход из юридического лица в индивидуальное предпринимательство и сокращение штатов – это ответная реакция бизнеса на невозможность нести текущие операционные расходы.



«Рискованный ресурс»



Опрос 388 предпринимателей, проведенный Уполномоченным, показал шокирующий результат: 63,4% из них не пользуются мерами финансовой поддержки. Почему? 49% говорят, что предложения не соответствуют профилю их бизнеса, 26% просто не знают о существующих мерах поддержки, 21% сталкиваются с невыполнимыми условиями. Государственная поддержка существует, но она недоступна, непонятна и неэффективна. Бизнес воспринимает бюджетные деньги как «рискованный ресурс», а не как реальное подспорье.

Прокуратура республики в 2025 году выявила 1 469 нарушений законодательства о государственном и муниципальном контроле.

44% опрошенных, столкнувшихся с административными барьерами, указали именно на эту проблему. Текущий контроль и надзор беспокоит почти треть бизнесменов.



Мрачная картина



В отдаленных районах республики бизнес сталкивается с отсутствием качественного интернета. Это не просто неудобство – это препятствие для работы контрольно-кассовой техники, систем «Честный знак» и «Меркурий». Предприниматели рискуют получить административные штрафы не из-за своих ошибок, а из-за технической отсталости территорий.

Высокие тарифы на железнодорожные перевозки делают местную продукцию неконкурентоспособной. Стоимость «леса на корню» растет, рынки сбыта сужаются, а затраты на логистику и ГСМ продолжают увеличиваться.

Опрос Уполномоченного рисует безрадостную картину: 47,9% предпринимателей зафиксировали снижение финансовых показателей, 17,8% находятся в кризисе, 46,6% отказываются от планов развития, 13,4% готовятся к ликвидации бизнеса, 19,1% планируют сокращать персонал или зарплаты. Главные трудности: высокие налоги (61%), рост тарифов (57%), снижение покупательского спроса (51%).



Борьба за выживание



Республика Коми теряет квалифицированные кадры. Сокращение более чем двух тысяч рабочих мест за год ведет к росту скрытой безработицы и оттоку населения. Молодежь уезжает, не видя перспектив на малой родине. Формальный рост числа субъектов МСП маскирует реальное падение занятости в частном секторе. Сохранение текущей нагрузки при новых налоговых правилах приводит к дальнейшему сокращению доли юридических лиц.

Властям республики пора признать: бизнес в Коми не развивается – он выживает. И если не принять срочных мер по снижению налоговой нагрузки, упрощению доступа к поддержке и развитию инфраструктуры, завтрашний день может не наступить для тысяч предпринимателей.

Николай УДОРАТИН, депутат Госсовета РК.