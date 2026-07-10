Не верь, не бойся, не молчи! Чтобы не потерять в зарплате, следует помнить,что работодатели – это не рабовладельцы

Редакция «Трибуны» продолжает получать тревожные сигналы из районов Республики Коми. Учителя из Усть-Цильмы, врачи из Ижмы, инженеры из Ухты – все рассказывают одну и ту же историю. Работодатель приносит бумагу, ласково уговаривает: «Подпиши 0,5 ставки, нагрузка и зарплата останутся прежними, это просто отчетность». А через месяц в расчетном листке – ровно половина привычной суммы. И вернуть эти деньги практически невозможно.

Проблема эта не нова, но в 2026-м она приняла угрожающие масштабы. Финансовое положение республики остается крайне напряженным. Еще в конце 2025 года дефицит бюджета Коми составил 26,2 миллиарда рублей, а государственный долг вырос до 39,4 миллиарда. В бюджете на 2026 год заложен дефицит в 15,1 миллиарда.

Денег катастрофически не хватает, поэтому работодатели – и государственные, и частные – продолжают искать любые способы сэкономить. Самый грязный из них – заставить работника добровольно урезать себе зарплату под видом «оптимизации».



Верхушка айсберга



Вот лишь несколько эпизодов, которые попали в сводки прокуратуры и Следственного комитета в 2026 году.

В Ухте сотрудники ООО «Нижнеомринская нефть» в январе-феврале не досчитались 4,2 миллиона рублей зарплаты – деньги не получили 20 человек. В Воркуте 201 работник ООО «СеверПутьСтрой» остался без 6 миллионов рублей за февраль. В Печоре хлебомакаронный комбинат задолжал 80-ти сотрудникам 4 миллиона рублей. В Сыктывкаре кадровое агентство «Северный ресурс» не выплатило своим работникам более 4,4 миллиона. Лесоперерабатывающее предприятие в Усть-Вымском районе задолжало более 60 миллионов рублей. А в Усинске предприятие-банкрот задолжало более 10 миллионов – и только после вмешательства прокуратуры людям вернули деньги.

Но это лишь верхушка айсберга – те случаи, по которым уже были проверки, иски и даже уголовные дела.

На этом фоне все чаще под видом «оптимизации» работодатели предлагают сотрудникам перейти на неполную ставку. Мол, подпишите – и ничего не изменится. Но после подписания дополнительного соглашения зарплата становится меньше, и оспорить это почти невозможно.

Что делать, если вам принесли такое уведомление? Как не попасть в ловушку и сохранить свой заработок? С этими вопросами мы обратились к помощнику одного из депутатов Государственного Совета Коми – юристу Денису Куликову.



Этап № 1: уведомление



Все начинается не с приказа, а с вежливого (или настойчивого) «уведомления об изменении условий трудового договора». Вам его приносят на подпись. Чаще всего мы, люди занятые, машинально ставим галочку «ознакомлен». Вот здесь и кроется главная ловушка! Если вы распишетесь в том, что просто прочитали бумажку, в суде это могут трактовать как ваше молчаливое согласие. Мол, видел, не возражал.

Что делать? Просто не ставьте свою подпись! Возьмите ручку и на том же листе, рядом со своей фамилией, выведите от руки (именно от руки, а не на компьютере) железобетонную фразу: «С предлагаемыми изменениями НЕ СОГЛАСЕН, на снижение ставки НЕ СОГЛАСЕН». Поставьте дату. Это – ваш щит.

Если начальник давит и требует подписать «прямо сейчас», не поддавайтесь панике. В Трудовом кодексе нет понятия «срочно». Если вас выгоняют из кабинета, отправляйте уведомление о своем несогласии заказным письмом с описью вложения. Это стоит копейки, но гарантирует, что у работодателя на руках есть доказательство вашей принципиальности.



Этап № 2: допсоглашение



Через день-два вам приносят второй документ – дополнительное соглашение к трудовому договору. Здесь черным по белому уже прописана цифра «0,5» или «0,25» и новый, уменьшенный оклад. На этом этапе включается психология. Вас начинают убеждать: «Ну подпиши, это же просто бумажка, потом мы все пересчитаем и вернем как было». Стоит ли говорить, что эти обещания забываются сразу после того, как вы выходите из кабинета?

Запомните правило: устное обещание в нашей стране ничего не стоит. Как только ваша подпись стоит в соглашении, снижение зарплаты становится законным. Оспорить это потом – значит, ввязаться в многомесячную тяжбу с крошечными шансами на успех, потому что вы сами засвидетельствовали свое согласие. На этом документе вы пишете отказ еще жестче: «Отказываюсь от подписания, так как не согласен на снижение размера ставки и оплаты труда». Подпись. Дата.



Если вас запугивают



Часто работодатели переходят к тяжелой артиллерии: «Не подпишешь – уволим по статье» или «Найдем тех, кто подпишет». Это называется принуждение к труду под угрозой. За это, между прочим, может наступить даже уголовная ответственность. Вам не нужно оправдываться или объяснять, почему вы не хотите терять деньги. Ваша позиция уже зафиксирована письменно.

И не вздумайте поддаваться на провокации и писать заявление «по собственному желанию». Если вас увольняют за отказ от снижения ставки – это незаконно. Суды встают на сторону работника в 90% таких случаев. Ваша задача – сохранить все бумаги, даже черновики с вашими пометками. Они станут вашими козырями в суде.



Куда бежать?



Допустим, вы опоздали или подписались, поверив начальнику на слово, и потеряли в зарплате. Не отчаивайтесь, у вас есть три мощных оружия:

Государственная инспекция труда. Подаете жалобу онлайн. Это самый быстрый способ. Инспекторы придут с проверкой, оштрафуют руководство и выдадут предписание вернуть все как было. Прокуратура. Пишете заявление о нарушении ваших конституционных прав на справедливую оплату труда. Прокурорская проверка – это серьезный рычаг давления на любого начальника. Суд. Это крайняя мера, но очень действенная. Кстати, иски о восстановлении трудовых прав госпошлиной не облагаются. У вас есть ровно три месяца с момента, как вы получили первую урезанную зарплату, чтобы подать иск.

Три «нельзя» Не верьте устным обещаниям. Если начальник говорит «потом вернем», просите письменное обязательство с печатью. Если он отказывается его давать, значит, он врет. Не подписывайте документы вслепую. Особенно если там стоят чужие печати или листы скреплены скрепкой, а не сшиты. Читайте каждую строчку. Не молчите. Подпись «для галочки» – это добровольное согласие. Ваше молчание – ваш враг.

Пока вы не поставили подпись под дополнительным соглашением, работодатель не имеет права снижать вашу ставку. Закон полностью на вашей стороне. Если вам предлагают «полставки» – не бойтесь говорить «нет».

Помните: ваша зарплата – это не подарок начальника, она положена вам за ваш труд. И никто не имеет права под любым предлогом отбирать у вас половину дохода.



Нина АНАНИНА.