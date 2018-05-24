Глава ушла, а депутаты совсем распустились

Корткеросское поселение «Керес» снова обезглавлено. 10 мая, не проработав и года, ушла в отставку руководитель поселения Светлана Малышева. А 25 мая будет распущен и Совет депутатов поселения.

— Из десяти депутатов половина досрочно отказалась от депутатского мандата. Из-за отсутствия необходимого кворума на последнем заседании будет принято решение о самороспуске Совета, — поясняет депутат Василий Сазонович. — Нынешний депутатский корпус избирали на 6 лет, но и двух лет не проработали. В сентябре жителям поселения «Керес» предстоит избрать новый депутатский состав. И только после этого они изберут главу поселения.

«Остров невезения»

Пока же обязанности руководителя поселения исполняет бывший участковый, старший лейтенант в отставке Владимир Перепаденко.

— Меня уговорили поработать до сентября. Но свою кандидатуру на пост главы я выставлять не намерен, — говорит Владимир Алексеевич. — Как только я заступил, меня сразу завалили жалобами на отсутствие переправы через реку Вычегда. Во время распутицы население осталось без связи с «большой землей». В центр сельчане добираются, делая крюк более 100 км через Усть-Куломский район. Часть пути — по разбитой дороге. Рейсовый автобус не курсирует. Мост сняли еще до ледохода, и он будет установлен, когда река войдет в свои берега. К тому же после развода обслуживающая организация его плохо прикрепила, и он уплыл с места дислокации. Нет возможности организовать и лодочный перевоз. Надежда остается только на паромную переправу. МУП «Успех» активно работает для того, чтобы открыть паромную переправу к празднику Святой Троицы.

— Живем как в забытом Богом краю, на «острове невезения». Второй месяц уже не можем выехать. Ни дороги, ни связи нормальной, не говоря уже про интернет. Только остается вспоминать старые добрые времена, когда в поселении работали совхоз и лесопункт и с дорогой до центра не было никаких проблем, — подытожила Светлана Малышева.

Наталья КОЛОДИНОВА.