Глава заглянул в «подсознание» чиновников, которые не хотят вылезать из «скорлупы»

Вчера, 19 апреля, состоялся ежегодный доклад главы региона, с которым он традиционно выступает в Госсовете РК на весенней сессии с участием большого количества приглашенных (глав муниципалитетов, руководителей крупных предприятий, научной элиты и представителей общественности).

В целом Сергей Гапликов провел на трибуне почти полтора часа. Главным отличием этого доклада от предыдущих стали его явная социальная направленность. Слушали его напряженно-сосредоточенно. Собравшиеся явно чего-то ждали от губернатора. И он ждал от них, даже делал специальные паузы, чтобы услышать реакцию зала. Аплодисменты прозвучали два раза. Когда глава объявил о том, что продолжительность жизни в Коми достигла 71 года, и когда он доложил о новой лаве, запущенной на интинской шахте.

Чья хата с краю?

Началось все с довольно грозной преамбулы. «Сегодня мы двигаемся вперед вместе с нашей страной, создаем в регионе обстановку, в которой люди способны реализовать свои мечты, амбиции, творческий потенциал… Но еще не каждый на своем участке ответственности добивается результата, а подчас занимается имитацией деятельности», — заявил С. Гапликов. При этих словах добрая половина зала замерла в своих креслах, тем более что далее глава республики уточнил: «Это касается государственных и муниципальных служащих, а также представителей депутатского корпуса».

— Страх, которым поражены некоторые наши коллеги в различных органах власти, – это не холодный пот и паника или опасение за свою жизнь, вынуждающее спасаться бегством. Это более глубинные процессы в их подсознании, парализующие их волю и не позволяющие взять на себя ответственность за конечный результат, — продолжил докладчик. — Поэтому они не хотят вылезать из уютной «скорлупы», не желают расставаться с так называемой зоной комфорта, с которой они за долгие годы практически срослись и в прямом смысле отгородились от внешнего мира. Они сами не хотят приложить усилия, чтобы победить в себе эту пагубную черту «моя хата с краю». И как мне, главе республики, прикажете на них реагировать?

Далее С. Гапликов позволил себе немного пофилософствовать: «Никому не дано предугадать перипетии и повороты даже собственной судьбы. Жизнь — непредсказуемая штука. Это не хорошо и не плохо. Так устроен мир! Мы же не спорим с законом всемирного тяготения. Но позвольте заметить: кедры вырастают крепкими при сильных морозах, алмазы образуются только под сильным давлением, а в бриллианты они превращаются при качественной огранке».

С. Гапликов посоветовал забыть о собственных страхах и личных интересах: «Мы все должны перевернуть свое сознание, и тогда все остальное, как цепная реакция, будет в позитиве».

Вышли из «зоны»

В основной части доклада, конечно, пошли цифры. Причем действительно позитивные. Так, в 2017-м правительству Коми удалось не просто остановить рост государственного долга, но и снизить его объем на 3,3 млрд рублей. «Республика выведена из критической красной зоны долговой нагрузки регионов», — объявил Сергей Гапликов. Впервые за семь последних лет республиканский бюджет исполнен со значительным профицитом. Более того, в результате напряженной работы по выполнению плана оздоровления региональных финансов и работе с крупнейшими налогоплательщиками удалось за год обеспечить рост собственных доходов республики на 11 млрд рублей. «Это — исторический рекорд, который вряд ли получится повторить в ближайшее время», — сказал губернатор.

Общий объем средств, поступивших из федерального бюджета (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), составил 6,2 млрд рублей, что на 600 млн рублей, (или на 11%) больше, чем в 2016 г. Средства федерального бюджета были привлечены по 46 направлениям в объеме 1,4 млрд рублей.

Даешь 80 плюс!

Республика добилась значительного увеличения продолжительности жизни населения в республике — 71 год, пятнадцать лет назад было 62 года, в 2016-м — 69 лет. Этого показателя удалось достичь, по словам главы РК, благодаря «масштабной пропаганде здорового образа жизни, модернизации здравоохранения, внедрению высокотехнологичных методов диагностики и расширению экстренной медицинской помощи, включая санитарную авиацию». Задача к концу следующего десятилетия – войти в «клуб» стран по продолжительности жизни населения «80 плюс».

Основной заботой правительства является кардинальное снижение показателей младенческой смертности. Благодаря совершенствованию системы оказания перинатальной помощи и развитию медицинских технологий выхаживания новорожденных удалось добиться небывалого за пять предыдущих лет снижения младенческой смертности — на 21%. Еще 285 малышей появилось на свет благодаря методу ЭКО.

Глава признал, что материально-техническая база учреждений охраны материнства и детства требует существенного обновления, поэтому сейчас прорабатывается вопрос строительства нового перинатального и реабилитационного центров в городе Сыктывкаре. Кроме того, ведется работа по корректировке проектно-сметной документации на строительство республиканской инфекционной больницы. Объект включен в федеральную инвестиционную программу, и уже в этом году мы получим 200 млн рублей на начало строительства. Такая же сумма заложена и в республиканском бюджете.

Человеческий капитал

Именно этот «капитал» является главным вектором развития региона. Переходя на вопросы образования, глава подчеркнул, что ключевая задача в этой сфере – уход от второй смены и поэтапное введение новых ученических мест. К 2020 году в Коми планируют построить 8 новых школ: в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и Вуктыльском районах и в Сыктывкаре. Школы в микрорайоне «Орбита» и поселке Красный Затон должны быть сданы в строй до конца этого года, иначе кое-кому придется напомнить о персональной ответственности, пригрозил С. Гапликов.

В Коми сохранена уникальная для России практика — бесплатное питание для всех учащихся начальных классов. За эту инициативу глава поблагодарил депутата Госдумы РФ от Коми Ольгу Савастьянову. Она добилась этого, еще будучи депутатом Госсовета.

Далее С. Гапликов начал говорить о Годе добрых дел и Годе волонтерства, о строительстве дорог, Соколовке и 61-й тысяче вакансий… Было видно, что в президиуме, где сидят первые лица Госсовета, докладчика слушают… по-разному. Первый зам. председателя Александр Макаренко, например, слушал, не прекращая при этом листать новости в своем смартфоне. В свои гаджеты регулярно заглядывали спикер Надежда Дорофеева и вице-спикер Валентина Жиделева. Последняя, к слову, время от времени еще и тихонько толкала локтем своего коллегу Владимира Косова, тот несколько раз «отключался» от внимания программному документу. (Впрочем, кто решится бросить камень в эскулапа? Владимир Алексеевич приехал на сессию прямо из операционной онкоцентра. И, кстати, все, что касалось здравоохранения, слушал очень внимательно.)

В заключение своего доклада С. Гапликов сообщил, что бюджет региона, несмотря на положительные изменения, в 2018-м останется дефицитным. Это связано с тем, что весьма серьезные суммы потребуются на увеличение зарплат бюджетников и на реализацию программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

А для эффектной «точки» докладчик использовал цитату из Питирима Сорокина: «Лучше потерпеть неудачу, выполняя большую и амбициозную задачу, чем плавать на мелководье».

Виктор СЕМЕНОВ.