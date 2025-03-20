Глава заплатит штраф (Криминал от 21 марта)

Руководитель одного из сельских поселений Усть-Куломского района охотился незаконно.

Он вместе с приятелем, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил охоту на животное крупной особи, причинив ущерб государственному охотничьему фонду. В рамках рассмотрения уголовного дела в суде фигуранты возместили его в полном объеме, в связи с чем судом принято решение о применении к ним штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.

Оформил кредит на спящую мать

Подросток оформил через мобильное приложение кредит и перевел деньги мошенникам.

41-летняя воркутинка обратилась в полицию с заявлением о дистанционном мошенничестве. Ее сыну позвонил мнимый сотрудник Центробанка и убедил, что мошенники взломали Госуслуги его матери. Аферисты уговорили юношу взять телефон родительницы и, чтобы предотвратить беду, оформить на ее имя кредит и перевести полученные средства, а также имеющиеся накопления на «защищенный счет».

Подросток выполнил все указания. Общая сумма ущерба составила 265 тысяч рублей, из которых 105 тысяч – личные сбережения мамы. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Мошенничество».

Деньги за смерть брата

Сестра потребовала с убийцы компенсацию морального вреда, оценив ее в 7 миллионов рублей.

Ответчик и ее брат дружили с детства. Но однажды между ними завязалась ссора, и ответчик, будучи пьяным, несколько раз ударил друга охотничьим ножом. Брат истца скончался на месте. Убийцу приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сестра погибшего обратилась в суд с иском о взыскании компенсации. С братом, по ее словам, у них были теплые отношения: погибший поддерживал ее материально, делал подарки племянникам. Суд удовлетворил иск частично, обязав ответчика выплатить 850 тысяч рублей.

Вечеринка окончилась дракой

Избитая во время новогоднего корпоратива воркутинка почти год восстанавливала здоровье.

Молодой человек, избивший коллегу, осужден по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», а в рамках гражданского судопроизводства с него взысканы компенсация морального вреда и расходы на приобретение лекарств в общей сложности более 100 тысяч рублей.

Охотник нашел… ружье

Мужчина укоротил у него ствол и отдал односельчанину.

51-летний житель Сыктывдинского района нашел в лесу ружье 20 калибра, переделал его и отдал в пользование своему земляку. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело. По закону, гражданин должен был добровольно сдать незаконно хранящееся у него оружие и боеприпасы в отдел полиции или Росгвардию.