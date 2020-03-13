Вчера, 12 марта, состоялось внеочередное заседание Государственного Совета Коми, на котором депутаты одобрили поправки в российскую Конституцию.

Это была формальная процедура, связанная с тем, что, согласно закону, не менее двух третей законодательных собраний регионов должны одобрить поправки прежде, чем их вынесут на так называемое «всенародное голосование».

Уже к четвергу обсуждения прошли в 62 из 85 субъектах страны. В их числе большинство регионов Сибири, Поволжья, Северо-Запада и все республики Северного Кавказа. Видимо, из-за своей крайней удаленности немного «припозднились» Камчатка и Ямало-Ненецкий округ – там это будет сделано 13 марта.

Всем «спасибо», все свободны

Документ с поправками, поступивший во все регионы, это 65 страниц текста. Читать, а тем более зачитывать его вслух на сессии депутаты Госсовета, естественно, не стали – зачем попусту тратить время?

Вместо этого перед ними выступил руководитель парламентской фракции партии «Единая Россия» Сергей Усачев и вкратце, своими словами, пересказал, как будет выглядеть обновленная Конституция. И как от этого всем станет хорошо.

Дальнейшее можно было бы свести к простой фразе: «Давно пора!» Но некоторые депутаты этим не ограничились, а решили «углубить» тему.

Так, народный избранник Леонид Вокуев сказал, что принятая 27 лет назад Конституция уже неактуальна и поэтому «нуждается в обновлении». «Я думаю, в будущем надо будет и нам принимать поправки в Конституцию Коми», – добавил Л. Вокуев.

В свою очередь руководитель фракции «Справедливая Россия» Татьяна Саладина заявила, что, оказывается, в основе многих поправок лежат предложения, которые ранее выдвигала партия «справедливороссов».

Попытки устроить для приличия хоть какие-то дебаты предпринял лишь «мятежный» депутат от КПРФ Олег Михайлов, но он оказался в «подавляющем» меньшинстве.

Забавно, но с первого раза проголосовать за поправки не удалось – двое «госсоветовцев» не сумели вовремя нажать кнопки. Со второй попытки у них получилось. Итог голосования: 22 депутата – «за», двое – «против» и двое «воздержались».

«Историческая миссия»

«Эти поправки необходимы, своевременны и обеспечат развитие нашего государства. Кроме того, важной инициативой я считаю и защиту суверенитета страны, где речь идет о недопустимости отчуждения территорий страны», – заявила на брифинге председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

По словам спикера, она и ее коллеги, поддержавшие обновление Конституции, выполнили «историческую миссию».

Виктор СЕМЕНОВ.