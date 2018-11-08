Главную награду получил студент Караян

На прошлой неделе в Сыктывкаре прошел XVI Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской.

В конкурсе приняли участие 95 человек от 9 до 21 года из 22-х российских регионов. В программу вошли концерт открытия, два конкурсных тура, семинар для педагогов и концертмейстеров, мастер-классы членов жюри, экскурсии для участников и гала-концерт.

Новшество конкурса, в этом году отметившего 25-летие и получившего грант Президента РФ, — благотворительный концерт участников. Они выступили перед воспитанниками Кочпонского психоневрологического интерната. Организаторы конкурса хотят сделать такие концерты традицией.

На торжественном закрытии конкурса награды вручены 23 лауреатам (в этом году почти все 12 премий конкурса из-за обилия достойных конкурсантов были разделены на несколько человек), 19 дипломантам и почти двум десяткам обладателей спецпризов. Гран-при председатель жюри Ольга Сосновская вручила Геворгу Караяну — 21-летнему студенту РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург).

Ирина ИВАНЕНКО.