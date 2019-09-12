Главный «мусорщик» рассылает грозные письма

«Трибуна» уже писала о том, что региональный оператор, несмотря на свою «мусорную» монополию в Коми, испытывает серьезные финансовые проблемы. И, возможно, от безысходности ищет все новые денежные источники.

Оператор рассылает стандартные послания веером по всем юридическим адресам, куда только возможно. Делается это, очевидно, автоматически. Так, недавно председатель ТСЖ по улице Ленина, 41 в Ухте Людмила Стаценко получила грозное письмо, подписанное начальником управления по обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» Д. Кондратенковым, в котором ей, как руководителю товарищества собственников жилья, предлагалось в срочном порядке оплатить счет за вывоз мусора. На том основании, что с 1 ноября прошлого года вывозом мусора занимается именно региональный оператор и на него возложена обязанность собирать за это деньги. Причем до того момента, пока между ТСЖ и регоператором не заключен договор об оказании услуг, плата будет взиматься по нормативу. А он равен трем кубическим метрам в месяц с «квадратного метра», занимаемого ТСЖ.

Кроме того, господин Кондратенков уведомил Л. Стаценко о том, что договор нужно заключить в течение трех дней с момента получения извещения, в противном случае ей, как юридическому лицу, грозят сумасшедшие штрафные санкции — от 250 до 350 тысяч рублей.

Вполне вероятно, что начальник управления просто не глядя подписывает бумажки, которые ему подсовывают подчиненные, но это не делает ему чести. А если бы он хотя бы поинтересовался тем, что из себя представляет офис ТСЖ на улице Ленина, 41, то понял бы, что имеет дело с виртуальным помещением. Площадь его равна нулю, а ноль, умноженный хоть на тысячу, все равно дает ноль. Даже если управление, возглавляемое Д. Кондратенковым, выставит счета за все прошедшие 11 месяцев. Кстати, ТСЖ, которым руководит Людмила Стаценко, зарегистрировано в феврале, а счета начальник управления требует оплатить с ноября прошлого года…

Забавно, но точно такое же письмо на днях получили председатели еще некоторых ТСЖ в Ухте. То ли подчиненные Д. Кондратенкова не знают адресов всех товариществ собственников жилья, то ли растягивают удовольствие, принося на подпись уведомления малыми порциями. Для сведения господина управляющего смеем сообщить, что таких ТСЖ, которые имеют офисы, причем большие и готовые платить по счетам по каким-то заоблачным нормативам, в Ухте нет. Так что надежды Д. Кондратенкова на то, что сборы с ТСЖ за непроизводимые ими отходы поправят финансовое положение регионального управления, вряд ли сбудутся.

Владимир ИВАНОВ,

член Координационного совета управдомов Ухты.