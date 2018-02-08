Главврач госпиталя решил создать памятник медицинским работникам

Эта идея пришла главному врачу Республиканского госпиталя ветеранов Борису Захарову еще полтора года назад.

— В Коми немало памятников защитникам Родины, но ни одного — военным медикам. А ведь медсестры нашего Сыктывкарского медучилища были на фронтах Великой Отечественной, помогали раненым в Афганистане, Чечне и других «горячих точках», — говорит Борис Эрвандович.

Захаров поделился задумкой с главным художником города Анатолием Неверовым, которому идея понравилась. Был даже организован конкурс на проект памятника.

Будущий памятник задуман в виде скульптурной композиции: фронтовая медсестра выводит из боя раненого бойца. Ростовые фигуры как бы выходят из белого камня, преодолевая время и пространство.

После этого встал вопрос о камне для монумента. Помог руководитель местных геологов: он предоставил и камень, и кран для погрузки, и автомобиль для транспортировки. Проект по заказу Захарова был создан в мастерской В. Рачковского, его одобрил главный архитектор города Владимир Рунг. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин дал согласие на возведение памятника на территории Сыктывкарского медучилища. Была сделана и смета. Удивительно, но денег с Захарова никто не потребовал. Люди, к которым он обращался, сделали все перечисленное бесплатно!

Сбор средств

А вот на создание самого памятника, то есть на камнетесные и все сопутствующие работы, потребуются немалые деньги — около трех миллионов рублей. Поэтому доктор Захаров решил обратиться к жителям республики с просьбой о сборе средств. Он понимает, что время сейчас трудное, лишних денег у людей немного, но все же надеется, что пожертвования будут.

А чтобы ни у кого не возникло мысли, что средства могут расходоваться на что-то другое, счет открыт на «Коми республиканскую ассоциацию врачей».

Юридический адрес: 167001, РК, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 41. ИНН 1101470597; КПП 110101001; ОГРН 1031100000689; номер счета: 40703810928000000235; банк получателя: Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк, БИК 048702640; К/счет 30101810400000000640.

Почетный гражданин

Борис Эрвандович Захаров известен не только как опытный доктор. Он занимается общественной работой, участвует во многих благотворительных проектах.

В Коми Захаров приехал в 1972 году после окончания Северо-Осетинского государственного мединститута. Практиковать начал в качестве заведующего участковой больницей села Глотово Удорского района, потом был переведен в Сыктывкар, до 1987 года руководил Республиканским кожно-венерологическим диспансером. Создал медико-санитарную часть треста «Комистрой», преобразованную в годы перестройки в госпиталь для ветеранов войн и участников боевых действий, которым руководит уже 31 год.

Борис Захаров является одним из инициаторов создания Сыктывкарской и Воркутинской епархии, был в числе авторов проекта строительства Свято-Стефановского собора в Сыктывкаре, возведенного в 1994 году. Удостоен благодарностей Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также Верховного Главнокомандующего ВС РФ В. Путина в 2002 году. В 2017 году ему присвоено звание «Почетный гражданин Сыктывкара».