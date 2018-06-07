Глазастый «пылесос» поможет незрячим людям

Студент четвертого курса Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Михаил Сухогузов придумал робота-поводыря.

Его зовут «Либерти»

Как рассказал «Трибуне» Михаил, идея появилась не случайно. С 2015 года в Сыктывкарском колледже сервиса и связи реализуется государственная программа «Доступное образование» для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушением зрения. В колледже используется навигационная система «Парус», предназначенная для информирования слабовидящих о своем местонахождении в виде звукового сообщения. По словам Михаила, очевидный недостаток этой системы — она не способна определить препятствия на пути.

«Либерти» — так автор назвал свое изобретение — более «развитый» робот.

— «Либерти» в переводе с итальянского означает «свобода». Робот-поводырь обеспечит свободу передвижения людям с нарушением зрения, — рассказывает Михаил Сухогузов.

Внешне робот «Либерти» похож на пылесос. Конструкция состоит из трех частей: движущаяся платформа на колесной базе, пульт для пользователя и так называемые «станции» — комбинации wi-fi-обменника и QR code.

Программируемый контроллер Arduino отвечает за внутренний функционал системы. С помощью плат расширения (Arduino shield) осуществляется управление двигателями, сервоприводами, wi-fi-модулем. Последний обеспечит обмен информацией между станциями и «Либерти».

Ориентация и автоматическая остановка робота, по задумке конструктора, должна осуществляться с помощью встроенных в него датчиков.

Куда собак не пускают

— Михаил, ваш робот-поводырь рассчитан на то, чтобы использовать его в помещениях?

— Да. Робот разрабатывался для образовательного учреждения, — отвечает он. — Но его можно использовать и в других социально значимых организациях, куда слабовидящего не пустят с собакой-поводырем. К примеру, в больнице или поликлинике. Робот может помочь и детям-

аутистам, у которых есть проблемы с ориентацией в пространстве.

— Разумеется, при проектировании робота мы отталкивались от уже существующих аналогов, — продолжает Михаил. — Компанией NSK создан робот-поводырь для слепых людей. Глазами этого робота является трехмерный датчик от игрового контроллера Microsoft Kinect. С помощью датчика робот может ориентироваться в окружающем пространстве, распознавать лестницы и другие препятствия.

Robovie R3 создан японской компанией Vstone, выполняет аналогичные функции, но не ориентирован на людей с нарушением зрения — робот для пожилых людей. Робот помогает при покупках в магазине. Но стоимость робота довольно высокая — 40 тысяч долларов. А наш «сыктывкарский» робот в разы выгоднее существующих аналогов — 10500 рублей.

Пока «Либерти» только идея. Но это изобретение уже высоко оценили на Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18». Михаил Сухогузов занял там третье место.

Екатерина МАКАРОВА.

Для справки. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 42 миллиона слепых и слабовидящих, из них 19 миллионов — дети. Число абсолютно слепых россиян с каждым годом увеличивается и на сегодняшний день составляет 280 тысяч человек. Причем ежегодно наблюдается увеличение этого показателя, прирост составляет 3-6% в год.