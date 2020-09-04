Глубинка все стерпит? В Мутном Материке контроль за строительством поручили вести учителю

Жители Мутного Материка уже вторую пятилетку с грустью наблюдают за тем, как на их глазах разрушается здание недостроенного детского сада.



Между тем в официальных СМИ регулярно появляется информация о том, что строительство нового детсада на 80 мест в Мутном Материке продолжается. Старожилы понимают это как рапорт местного начальства вышестоящим руководителям, а также информацию для успокоения жителей села.

Строительство детского сада началось еще в 2015 году. Здание возводилось из современных материалов и по современным технологиям. Фундамент опирался на металлические ввинчиваемые сваи, стены монтировались из СИП-панелей. Изнутри они обшивались гипсокартонными материалами, снаружи их обшили профлистом. По разным причинам сроки сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно отодвигались, в результате он не введен в строй и спустя пять лет, а выделенные средства, похоже, истрачены.

На сегодняшний день картина удручающая: стены начали деформироваться из-за того, как считают специалисты, что сваи были ввинчены не на одинаковую глубину. Поскольку здание не отапливалось, за несколько лет из-за конденсата гипсокартоновое покрытие сгнило. К тому же прошел слух, что эти плиты являются токсичными.

В настоящее время на объект пришел другой подрядчик — он будет заканчивать начатое строительство. Известно, что раньше строительство финансировалось из бюджета, теперь это будут делать нефтяники «ЛУКОЙЛ-Коми». Новое строительство началось с разборки прогнивших стен: рабочие сняли внутреннюю обшивку, полностью разобрали уличную. Нынче садик стоит «голый» — без «нижней» и верхней одежды. Бригада ждет новый стройматериал, который должен поступить в сентябре.

Вопиющие факты

В причинах такого вот «ударного» строительства еще предстоит разобраться специалистам. Но и сейчас, на взгляд простого жителя села, не все в порядке на объекте. Вызывает удивление тот факт, что заказчиком Управление образования города Усинска назначило директора школы села, который подписывает акты выполненных работ. А ведь он никакого отношения к детскому саду не имеет, да и в строительных делах вряд ли разбирается, у него не то образование.

Возникает много вопросов. Первый: куда смотрит городская и сельская власть? Разве в администрации Усинска нет соответствующего отдела?

Почему так происходит? Может, потому, что глубинка все стерпит? Создается впечатление, что у сидящих в кабинетах чиновников главная задача — освоить выделенные средства, причем без анализа, изучения всех проблем. Поэтому «за бортом» часто остаются вопросы типа: где расположить объект, есть ли возможность водоснабжения и отвода нечистот, да и нужен ли данный объект на этом месте вообще?

За примером далеко ходить не надо. Несколько лет назад построили у нас в селе двухквартирный жилой дом, но он не востребован: жить некому. В селе навалом пустующих индивидуальных домов, причем их количество с каждым годом увеличивается.

Еще один вопиющий факт — построенная новая амбулатория. Пока строили, условия жизни в селе изменились, теперь вот умные головы думают о том, как дополнительно увеличить здание по площади и открыть там маленькую больницу (стационар). Причем выяснилось, что место для строительства выбрали неудачно, оно даже заглянувшему в нашу глубинку и.о. главы республики очень не понравилось.

В старину крестьянский мужик, чтобы построить себе дом, сперва выбирал место строительства, затем в лесу искал подходящий лес для строительства. Дома строились тогда на века, с учетом всех обстоятельств и с планировкой на будущее. Вот бы нынче таких мужиков! Вопрос только в том — где их взять?

Анатолий КАНЕВ,

село Мутный Материк, Усинский район.