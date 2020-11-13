Глубокий омут безденежья/ Как новому главе Коми не вляпаться в историю в качестве «второго Гапликова»?

Глава Коми Владимир Уйба не раз озвучивал (во время предвыборной кампании и после нее) тезис о том, что для комплексного инфраструктурного развития региона в ближайшие пять лет требуется изыскать в виде дополнительных инвестиций порядка 200 миллиардов рублей.

Об этой «сладкой» цифре напомнили главе региона депутаты Госсовета от КПРФ на ноябрьской встрече в парламенте. Нет никаких сомнений в том, что и дальше они не дадут забыть о ней. И что делать? Особенно, когда поступления в бюджет катастрофически тают и при этом нет даже намека на какой-то финансовый просвет…

Отважимся сказать, что деньги можно изыскать всегда, было бы желание. Приведем две поучительные истории из недавнего прошлого.

«Ежик» в Желтом доме

В конце 90-х в Сыктывкар по делам приезжал губернатор Ненецкого автономного округа Владимир Бутов. Как рассказывал первый глава Коми Юрий Спиридонов, поначалу он принял высокого гостя, появившегося в Желтом доме, за охранника: крепко сбитый мужичок, стрижка типа «ежик», лицо простое…

Владимир Яковлевич действительно был из «простых» – до губернаторства работал печником и ремонтировал снегоходы. И уж совсем «народным» он стал после того, как получил условные судимости за мелкое воровство деталей к «буранам» и браконьерство на Печоре. В последнем случае ему просто не повезло – найдите в Нарьян-Маре среди мужиков, где каждый первый рыбак, хоть одного не браконьера? В середине 90-х, уже будучи бизнесменом средней руки, Бутов неожиданно выиграл губернаторские выборы.

Хлебная Харьяга

Теперь о главном. В качестве «народного губернатора» Владимир Бутов первым делом начал «качать» тему справедливого распределения налогов от добычи нефти. В результате многолетней борьбы ему удалось добиться фантастического результата. Ненецкая нефтяная компания (100 процентов акций принадлежит администрации НАО) получила 10 процентов в Харьягинском месторождении. Соглашение о разделе продукции вступило в силу в январе 1999 года. Заметим, что деньги в бюджет нашего соседа стали идти только за тот факт, что нефтяники работают на территории округа.

В зависимости от мировой конъюнктуры на энергоносители доходы от ННК сильно варьируются – в тучные годы приближались к девяти миллиардам рублей, а сейчас в два раза меньше. При этом заметим, что бюджет НАО на этот год сверстан из суммы чуть больше 16 миллиардов рублей.

На Владимира Бутова давили и кремлевские чиновники, и нефтяники, но от этого он становился только сильнее. А все потому, что, еще раз подчеркнем, он был «народным губернатором» и пользовался поддержкой у простых людей и большинства депутатов ненецкого Заксобрания.

Конечно, в истории ННК были непростые времена, когда ее руководители получали сроки за жульничество, а часть средств исчезала в неизвестном направлении. Но где такого не встретишь?

Коми ноу-хау

Теперь другая история. Экс-глава Коми Юрий Спиридонов, в отличие от ненецкого коллеги практически всю свою трудовую жизнь провел на партийных и государственных должностях. В 90-е годы Спиридонов был вхож в самые высокие московские кабинеты, на равных разговаривал с нефтяными и прочими генералами и маршалами. При любом удобном случае подчеркивал суверенный статус Коми, то есть самостоятельность региона в плане экономического развития. Поэтому и возможностей повысить доходную часть регионального бюджета у него было гораздо больше. Тем паче, что в Коми, в отличие от НАО, бизнес разновекторный – уголь, нефть, газ, лес, бокситы…

Действительно, в Коми тоже появилось ноу-хау по части получения доходов. Только со своей спецификой.

В июне 1992 года президиум Верховного Совета республики внес поправки в программу приватизации, согласно которым директора наделялись правом выкупать по номиналу пять процентов акций предприятий. Еще один бонус – в течение года, ни при каких обстоятельствах, они не могли быть отправлены в отставку.

Подарок судьбы

Возглавлявший в то время Верховный Совет Юрий Спиридонов объяснял принятие весьма спорных поправок в законодательную базу приватизации исключительно желанием сохранить в республике стабильность и порядок. Кто, как не проверенные временем директора, сможет лучше защитить республику от потрясений, неизбежных при переходе к рыночным отношениям?

Сказочно разбогатели с легкой руки Юрия Алексеевича в первую очередь руководители предприятий нефтегазового и лесного комплекса.

Вот кому точно повезло оказаться вовремя в нужном кресле, так это генеральному директору Сыктывкарского ЛПК Анатолию Кононову. Пять процентов акций одного из самых мощных в Европе комбинатов по производству бумажной продукции сделали его в одночасье очень богатым человеком. Получив столь неожиданный подарок судьбы, он еще несколько лет проработал на комбинате, занимая почетную должность председателя совета директоров.

«Фанерный»прецедент

Из директоров предприятий лишь руководитель Жешартского фанерного комбината отказался от своей 5-процентной доли.

Российские законы давали руководителям предприятий определенные льготы при выкупе акций. Можно было приобрести до пяти процентов акций, но их надо было делить со всем инженерно-техническим персоналом. А это уже совершенно другая ситуация и другие деньги.

По пути нашей республики больше не пошел ни один регион. И, несмотря на вопиющее попрание российских законов, директорскую долю акций так никто и не оспорил.

Понты дороже денег

Мораль двух этих историй такова: многое зависит от первых лиц регионов. Экономическими достижениями политического «легковеса» Владимира Бутова до сих пор пользуются жители НАО, а «тяжеловеса» Юрия Спиридонова – лишь узкий круг лиц. Да еще в истории остались понты руководства Коми в виде открытия коммерческого банка в Люксембурге, торгового предприятия в Лондоне и покупки компании по производству дверей в Голландии. Увы, просуществовали все они недолго, принесли одни убытки и закрылись со скандалами.

После развала Советского Союза Коми умудрилась растерять значительную часть своего экономического потенциала. Через «лазейки» при акционировании ушли из-под государственного контроля все ключевые предприятия.

При этом были все законные инструменты не допустить такого развития событий. В том же Татарстане власти сохранили свое участие в дележе доходов, получаемых от деятельности своей ключевой нефтяной компании «Татнефть» (почти треть акций принадлежит структуре, учрежденной Республикой Татарстан).

Поэтому не стоит удивляться тому, что Казань сегодня – это ухоженный и динамично развивающийся город с европейским лоском. А визитная карточка Сыктывкара – убогие деревяшки и полуразрушенная инфраструктура.

Равнение на Собянина!

Кто-то скажет, что сейчас другие времена и подобной региональной вольницы, что была в 90-е, Кремль не допустит. Но это – как сказать. Уже в «нулевые» годы та же Мордовия для своего развития умудрилась набрать столько неподъемных кредитов, что другие регионы просто ахнули: а разве так можно было? Однако никто ведь не объявит Мордовию банкротом. Долги как-то рассосутся (спишутся), а обновленная на заемные средства инфраструктура останется.

Кстати, в «нулевые» годы опыт Мордовии по части привлечения инвестиций обсуждался и в Коми парламенте, но дальше обмена мнениями дело не сдвинулось.

А опыт южан почему вообще никто даже не рассматривает? Там народ вышел на площади, покричал – Москва услышала, деньги выделила. Как говорится, Кавказ рулит…

В качестве примера инициативности можно привести и градоначальника Москвы Сергея Собянина, который в 2019 году самолично установил минимальный размер пенсии в столице в размере 19,5 тысячи рублей! Северяне со своими копеечными льготами тихо курят в сторонке.

Терять уже нечего

Если парламент Коми вместе с главой проявит инициативу и решит на законодательном уровне, что пора вернуться к вопросу перераспределения налогов (это не дело, когда в Москву уходит две трети средств), да еще и обратится за моральной поддержкой к населению, то ситуация, как минимум, хуже не станет. Терять-то нам нечего – в бюджете многомиллиардная дыра!

Однако Владимир Уйба уже заявил, что ставить перед Москвой вопрос о пересмотре распределения налогов – бесперспективно. Такое ощущение, что он просто побаивается окрика из высоких кабинетов. Тем не менее, раз уж взялся за гуж, надо принимать какие-то экстраординарные решения.

Конечно, можно вляпаться в историю «вторым Гапликовым», который исчез из Коми так же неожиданно, как и появился. Но Владимира Викторовича и его команду такая перспектива вряд ли устраивает.

Сергей МОРОХИН.