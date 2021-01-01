ГОД ПОД ЗНАКОМ КРЫСЫ: несбывшиеся планы и рухнувшие надежды

Вообще-то 20-й год сулил России счастье и процветание. Это обещали нам два знаменитых предсказателя – Владимир Путин и Дмитрий Медведев в программе «Стратегия-2020», принятой 12 лет назад…

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко»

6 апреля 2008 года в столице Коми состоялась «презентация» этой нашумевшей программы. В тот день прошла конференция регионального отделения «Единой России». В зале Республиканской гимназии при главе РК собрался тогда весь бомонд. Предводитель местной ячейки «Едра» Роман Зенищев призвал соратников поддержать «Стратегию-2020». Люди в дорогих пиджаках горячо откликнулись и заявили, что верят в будущее России – оно прекрасно!

И вот это будущее наступило. Роман Зенищев – в тюрьме, страна – в глубоком кризисе, а «Стратегия-2020» – на свалке истории. Хотя планы были хорошие: поднять ВВП на 66% (получилось – на 5,8%), а реальные доходы населения на 70% (тут уж явно погорячились!).

В 2020 году выяснилось, что доходы, наоборот, падают. И теперь у нас другая стратегия – выживания. Причем в самом грубом физиологическом смысле. Денег у большинства хватает только на еду и коммунальные платежи.

Итоги минувшего года – это дикая инфляция, спад экономики, разорение бизнеса и массовая безработица (за 12 месяцев она подскочила на треть – до 4,8 млн). А «естественная» (так ее называют статистики) убыль населения – полмиллиона человек. Хотя войны никакой не было…

Теперь российское правительство говорит уже о планах на «туманный» 2035 год (кто доживет – проверит) и одновременно пытается хоть как-то сдержать цены на сахар и растительное масло. Вот, собственно, и вся нынешняя стратегия – очень скромная.

Бедная ты наша!

Что же касается Коми, то республика уверенно деградирует. Она совсем обезлюдела (осталось 816 тысяч жителей) и окончательно превратилась в сырьевую территорию, которой правят наместники из Москвы. Причем далеко не самые умные. Тех, кто поумнее, обычно ставят на другие, более «хлебные» регионы.

Прошедший год усугубил ситуацию. В Коми в три раза выросла безработица, резко сократились доходы в казну. Бюджет 2021 года принят с рекордным дефицитом – 9,6 млрд рублей. Расходы урезаются по многим статьям – от дорожного строительства до социальной сферы.

Доктора вызывали?

Но главный удар по Коми нанесла пандемия. Первой ее жертвой в апреле 2020 года стал губернатор Сергей Гапликов. Его сместили с должности за вспышку ковида в Эжвинской больнице. Но тогда счет больных шел еще на десятки.

Многие обрадовались: Гапликов был крайне не популярен. А занявший его место Владимир Уйба – хоть и тоже «варяг», зато человек с медицинским образованием. И была надежда, что он сумеет разрулить тяжелую ситуацию с эпидемией. На первых порах большего от него и не требовалось.

Но г-н Уйба не смог – ни на первых порах, ни на вторых. Более того, республика под его руководством вошла в лидеры антирейтинга по числу заболевших (их уже 30 тысяч!) и смертности от ковида на душу населения.

Понятно, что у этого выходца из Минздрава не было политического опыта. И безальтернативные выборы на пост главы РК такого опыта ему не прибавили. Но Уйба, судя по всему, оказался еще и довольно слабым администратором. Кроме того, не нашел общего языка с региональной элитой. А его команда, наспех сколоченная из разношерстных москвичей, вызывает у местных раздражение и насмешки.

Уйба повторил ошибки своего предшественника и уже на старте, всего за несколько месяцев, сумел растратить кредит доверия. Даже одиозному Гапликову для этого потребовалось почти два года.

В имиджевом активе нынешнего губернатора только его дежурные поездки по региону и регулярное зачитывание «ковидных сводок». А в пассиве – разнообразные злые шутки. Например, про «старика Лопырева» и новую достопримечательность Коми – «плато имени доктора Уйбалита».

Нет сомнений, что Владимир Уйба – главный претендент на победу в номинации «Разочарование года». Хотя с другой стороны, это всего лишь разочарование, а не какая-то серьезная беда. Ибо не стоит преувеличивать роль личности, тем более губернаторской, в жизни республики.

«Не взлетим, так поплаваем…»

Год Крысы был тяжелым, зато мы приобрели бесценный опыт автономного выживания. Задраив в изоляции люки, мы теперь можем подолгу не всплывать. И разглядывать власть с помощью перископа, причем уже без всякой надежды. Мы научились жестко экономить, находить лекарства, еду и развлечения в интернете, лечиться без врачей и спасаться в одиночку, вопреки усилиям государства, которое периодически пытается нас достать.

Нынче стратегия у многих из нас простая: залечь на дно, где чувствуем себя в относительной безопасности. Глубже, чем мы лежим, уже некуда.

И пусть дно, которого удалось достичь в минувшем году, станет для нас надежной опорой и в

2021-м! Тут главное, чтобы «сверху» не постучали…

Владимир СУМАРОКОВ.