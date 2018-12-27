Надо готовиться к тому, что с нового года для россиян начнется режим жесткой экономии. Роста зарплат вряд ли приходится ждать, зато увеличится безработица.

Со следующего года пенсии россиян проиндексированы на 7,05% (в Коми прибавка в среднем составит 1 тысячу рублей). Работающих пенсионеров индексация не коснется. Обещанную тысячу старики еще не получили, но цены уже с осени выросли так, что с лихвой «съели» ее наперед.

МРОТ вырастет на мизерные 117 рублей. К примеру, в Сыктывкаре на эти деньги можно четыре раза проехать на автобусе. Впрочем, кто-то и этих ста рублей не увидит: многие работодатели не в силах выплачивать новый МРОТ, поэтому идут на хитрости — выдают «серую» зарплату, переводят сотрудников на неполную ставку и т.д.

Все выше и выше

С 1 января вырастет НДС — налог, который есть в составе цены товаров, тарифов и услуг, увеличится с 18 до 20%.

Первоначально предполагалось, что инфляция составит 4%, но на днях «Российская газета» со ссылкой на Центробанк сообщила, что уже в первой половине 2019-го инфляция разгонится до 6%. Независимые эксперты считают, что и эта цифра сильно занижена.

В 2019-м тарифы на жилищно-коммунальные услуги возрастут не один раз, а дважды — с 1 января (на 1,7%) и с 1 июля (на 2,4%). К этому добавятся траты на капремонт (в Коми плата возрастет сразу в три раза), а также пресловутый «мусорный налог».

Есть что есть?

Еще минувшей осенью, по данным Комистата, в республике подорожали хлеб, фрукты, овощи, сыр, сметана, яйца, крупы, рыба. Недавно руководитель птицефабрики «Зеленецкая» Николай Черный сообщил, что в Коми подорожает курятина, поскольку существенно возросла стоимость кормов для птицы (увеличились цены на зерно). А ведь в рационе большинства жителей региона продукция нашей птицефабрики занимает важное место.

На днях Центробанк опубликовал доклад «О денежно-кредитной политике», в котором дал прогноз роста цен на различные товары в 2019 году. Больше всего подорожают топливо, сигареты, вино и автомобили.

Горючее и табачное сильнее всего ударят по карманам из-за повышения акцизов на эту продукцию (+4,6% в цене). Спиртное подорожает на 0,9%, а машины — на 0,2%.

В ЦБ признают, что на потребительской инфляции негативно скажется рост налога на добавленную стоимость и топливного акциза. Однако если НДС повысят не для всех товаров, то подорожавший бензин рикошетом пролетит по любым ценникам. Дополнительные расходы на транспортировку производители заложат в конечную стоимость, а значит, подорожает абсолютно все.

Горькие пилюли

Можно бросить курить, обойтись без нового айфона и автомобиля, ходить в старом пальто и стоптанных ботинках. Но как жить без необходимых лекарств?

Импортные препараты возрастут в цене на 10-15%, ожидается и подорожание отечественных лекарств, ведь большая их часть изготовлена из импортного сырья.

Кроме того, в марте 2019 года планируется внедрение электронной маркировки лекарственных препаратов, за которую потребителям тоже придется платить. Дополнительные расходы заложат в стоимость медикаментов.

Возрастут и транспортные расходы. И если, к примеру, в Ухте проезд подорожал недавно, то часть городских автобусных маршрутов в Сыктывкаре переведут на нерегулируемый тариф с нового года. То есть перевозчик сможет сам устанавливать цену за билет. Уже со 2 января на большинстве сыктывкарских маршрутов билеты подорожают на 3 рубля — до 26 рублей.

С грустью приходится вспомнить, что наши сограждане вынуждены нести расходы на «бесплатное» здравоохранение, образование, социальные и бытовые услуги. Людям хочется сходить в кино, на концерт, в парикмахерскую и баню. Но и там расценки становятся выше…

Уже четыре года подряд, начиная с «победного» 2014-го, продолжается падение жизненного уровня большинства россиян. В 2019-м наши реальные доходы вновь сократятся, причем существенно.

А в остальном все хорошо. Новый год наступает! И наступает на самое больное место — потребительский кошелек.

Нина ВЕТЛУГИНА.