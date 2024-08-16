Республиканский театр оперы и балета готовит сразу шесть премьер. О планах 67-го сезона на встрече с коллективом 13 августа рассказал директор театра Алексей Садовский.

В зале присутствовала большая часть из 250 сотрудников театра. «Я даже не подозревал, что у нас такой большой коллектив», – искренне удивился директор, который, напомним, приступил к своим обязанностям в мае этого года.

Дирижеры на улице не валяются

Сезон открывается 4 сентября оперой «Аида», которая доселе не ставилась на сыктывкарской сцене. Впрочем, и сейчас это будет не полноценный спектакль, а всего лишь «полуконцертное исполнение». То есть никаких декораций, либретто сильно сократят, останутся лишь главные сольные партии. Кто в итоге выйдет на сцену в день премьеры, пока не афишируется. «Посмотрим, что получится», – без особого энтузиазма объявил директор.

Помимо «Аиды», по словам А. Садовского, театр будет готовить еще шесть премьер. Причем четыре из них – балетные. 31 октября, 1 и 2 ноября зрители увидят обновленную оперу «Евгений Онегин». 29-30 ноября – мюзикл «Мертвые души». 21-22 декабря – балеты «Кармен-сюита», «Болеро» и «Альборада» с авторской хореографией главного балетмейстера театра Андрея Меркурьева.

Главная проблема театра на сегодня – отсутствие главного дирижера. Как заявил директор на собрании, выбирать нового руководителя оркестра будут на специальном параде.

– Мне достался театр, в котором нет главного дирижера и нет очередного дирижера. Уговаривать тех, кто был, мы не стали. Дирижеры, которые покинули нас, возможно, нашли какое-то лучшее место для своего таланта, – отметил А. Садовский.

У Чичикова – «глюки», артист сломал ногу

Как стало известно «Трибуне», на прошлой неделе приступила к своей работе в качестве режиссера Дария да Консейсао, выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова и режиссерской мастерской Никиты Михалкова. Она приглашена конкретно на постановку мюзикла «Мертвые души», но будет задействована также на других проектах.

Напомним, что этот мюзикл уже шел на сцене нашего театра в 2011 году. Тогда его ставил режиссер из Питера Владимир Акулов. Спектакль назывался «Мертвые души. Гоголюцинации Чичикова» и имел определенный успех у публики. Партию Чичикова исполнял молодой артист Ефим Завальный, который почти сразу после этого уехал в Питер.

Папа Дарии из Мозамбика, а мать русская. Они познакомились, когда отец учился в Военно-медицинской академии им. Кирова в Ленинграде. В творческой копилке Дарии четыре документальных фильма, которые она сняла как режиссер и продюсер. О спектакле Акулова она наслышана, знает и о несчастном случае, который произошел тогда в театре на одной из репетиций спектакля. Один из артистов упал с плохо закрепленной конструкции и сломал ногу. Какой же Гоголь без мистики!

В этом году юбилей писателя – 250 лет со дня рождения. Спектакли по его произведениям ставятся повсеместно. Интересно, кто на этот раз будет петь Чичикова? И кто будет дирижером? Одни вопросы…

Кстати

Задача оказалась не «по зубам»

Строительство снова откладывается

Проект нового театра оперы и балета Коми оказался невыполнимым для подрядчика. Об этом заявила министр культуры Коми Гульнара Идрисова на недавней встрече с прессой.

Организация «Автодор» смогла только провести изыскания на площадке и разработать эскиз. Проектирование оказалось для ее специалистов сложной задачей из-за отсутствия опыта.

–Подрядчик нарушил все сроки по разработке проекта, поэтому было принято решение о расторжении контракта. Региональные власти будут искать нового подрядчика, – сообщила г-жа Идрисова.

Лиля ВОВК.