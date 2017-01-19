Голдин готов возглавить мэрию

Владимир Голдин заявил о готовности стать мэром Сыктывкара.
Исполняющий обязанности руководителя администрации столицы Коми Владимир Голдин на брифинге 17 января заявил, что намерен баллотироваться в мэры. Он будет подавать документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности. По данным «КомиОнлайна», ранее Голдин не планировал подавать документы и занимать кресло мэра на постоянной основе и был очень удивлен, что управлять Сыктывкаром ему придется до середины марта 2017 года.
Сейчас же он выразился, что «готов взять ответственность за город на себя». По его словам, помимо программы, с которой он выдвинется на пост, у него есть реальный опыт управления городом, и депутаты Совета это учтут при принятии решения.
Как сообщалось ранее, выставить свою кандидатуру на конкурс по выбору сити-менеджера Сыктывкара собирается руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин.