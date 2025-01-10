Российское правительство подготовило постановление, согласно которому эффективность работы глав субъектов РФ будет оцениваться по новому критерию – суммарному коэффициенту рождаемости (СКР) в регионе.

Надо удовлетворять!

Раньше в числе негласных критериев, по которым администрация президента (АП) оценивала губернаторов, были протестная активность населения и социальная напряженность. Но с протестами давно покончено, а такие показатели, как недовольство местными властями, оцениваются чиновниками АП на основании закрытых опросов.

В обновленном списке 21 критерий, в том числе продолжительность жизни, уровень бедности, качество образования, темпы роста инвестиций, состояние общественного транспорта, экологическая обстановка и т.д. Есть и довольно любопытные показатели: «условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности». А также «удовлетворенность граждан условиями для занятия физкультурой и спортом». Если граждане удовлетворены физической культурой, то и губернатор получит «плюсик» в свое досье.

Впервые в числе этих критериев оказался СКР – статистический показатель, используемый для измерения среднего количества детей, которых женщина родит за свою жизнь. Причем не любая женщина, а именно фертильная (способная к деторождению) – в возрасте от 15 до 50 лет.

Считается просто: берем 1000 женщин этой группы, делим на количество рожденных детей и получаем суммарный коэффициент. Увы, он совсем не радует: рождаемость в России снижается уже 9 лет. А ведь для того, чтобы воспитать «гармоничную личность», надо эту личность, как минимум, родить. Женщины, конечно, стараются, но результат пока слабый. И это несмотря на неуклонную заботу «партии и правительства».

Очень маленький

Нынешний СКР в России – 1,4. По итогам минувшего года, как ожидается, будет еще меньше – 1,3. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его «катастрофическим». То есть до неприличия маленьким. Тогда как для простого «воспроизводства» (сохранения численности населения) нужен коэффициент 2,1.

Только за первое полугодие 2024-го рождаемость в России упала на 3%, в то же время смертность возросла на 4%. Число умерших (921 тысяча) в полтора раза превысило число родившихся (599 тысяч). И это лишь за 6 месяцев (за второе полугодие точных цифр пока нет).

Пик рождаемости был в 2014 году – почти два миллиона младенцев. С 2016-го началось движение вниз. Даже в год Кролика (2023-й) россияне размножались из рук вон плохо. И сегодня страна оказалась на дне демографической ямы. Хуже было только в «лихие» 90-е (СКР тогда составлял 1,2).

При этом на различные меры поддержки (льготы, пособия, маткапитал) семей государство ежегодно тратит порядка 1,5 трлн рублей. Получается, что материальные стимулы для деторождения недостаточно эффективны. Как шутят романтики, не в деньгах – счастье. Но в чем же тогда?

Не гляди на Сомали

Если б все дело было только в деньгах, то богатые страны демонстрировали бы высокую рождаемость. Однако нигде в Европе СКР не превышает 2,0, а в США этот показатель за последний год упал до 1,5. Зато лидирует нищая Африка: Нигер – 6,8, Сомали – 6,1, Конго и Мали – 5,8. Почти во всех бедных государствах южнее пустыни Сахара наблюдается беби-бум. Но он не приводит к демографическому взрыву. Потому что там огромная смертность, в том числе детская.

В развитых странах Азии (Тайвань, Сингапур, Южная Корея) СКР ниже единицы. А стереотип, будто китайцы размножаются в геометрической прогрессии, давно устарел. В Китае СКР всего 1,1.

Таким образом на фоне развитых государств, если брать рождаемость, Россия выглядит крепким середнячком. Зато показатель смертности у нас на уровне стран «третьего мира». Такой вот удивительный парадокс…

Усилия биологического сообщества (и люди, и животные) направлено на поддержание популяции. Высокая смертность компенсируется высокой рождаемостью. И наоборот, чем ниже смертность, тем и детей рождается меньше.

Уровень смертности, продолжительность жизни в свою очередь зависят от социально-экономических условий, развития медицины, доходов населения и многих других факторов.

Не родятся дети в интернете

Но люди все-таки не животные, и вульгарной социобиологией тут не отделаешься. Возьмем, к примеру, информационную революцию, которая началась 30 лет назад. По мнению ряда исследователей, этот феномен способен менять ролевые модели поведения человека в обществе и сильно влияет на демографические процессы.

Сегодняшняя молодежь с головой ушла в «мировую паутину». Парням и девушкам лень ходить на свидания, они флиртуют с помощью гаджетов. И живым прелестям «старого доброго» секса предпочитают виртуальный. А ведь дистанционные контакты потомства не дают – нужны, как минимум, половые.

Молодые люди могут сутками «зависать» на игровых интернет-площадках, да и саму жизнь воспринимают как некую игру. Они поздно взрослеют, плохо адаптируются к социуму и не горят желанием создавать его ячейку – крепкую, здоровую семью.

На уровень рождаемости влияют и прочие факторы, в том числе гендерные. Еще в позапрошлом веке началась эмансипация – до сих пор расхлебываем. В наше время «слабый» пол успешно конкурирует с «сильным». И многие женщины-эмансипе нацелены на карьеру, роль обычных домохозяек их не устраивает.

В общем, сложно все в этом «мире бушующем». Тут даже матерые российские губернаторы бессильны. Но поскольку Москва назначила их ответственными за СКР, придется как-то выкручиваться.

Что ж ты, милая, не фертильная?

И первое, что пришло в голову региональным чиновникам – это учинить строгий контроль за женским контингентом. С целью узнать: не увиливают ли они от деторождения?

Работницам многих бюджетных организаций и крупных предприятий вручают «Анкеты по оценке репродуктивного здоровья женщин». Их заставляют отвечать на бестактные, а вернее, неприличные вопросы: «В каком возрасте вы начали половую жизнь?»; «Как часто идут и идут ли месячные?»; «Жалуетесь ли вы на болезненное мочеиспускание?» и т.д.

Мочеиспускание – процесс сугубо интимный, он защищен статьей Конституции о неприкосновенности частной жизни. А все «болезненное», согласно Закону о здравоохранении, относится к врачебной тайне. Тем не менее, анкеты не анонимные – женщины должны указать свои ФИО, дату рождения и другие сведения, относящиеся к персональным данным. А потом сдать бумажки в отдел кадров (?!), где эти «дамские тайны», наверное, с удовольствием прочитают.

Даже после скандалов, разразившихся в Московском и в Воронежском университетах (у студенток выпытывали про их половую жизнь), власти оправдывались: мол, мы же радеем за женское здоровье, а эти анкеты – вовсе не «обязаловка».

Тем не менее, массовое и отнюдь не добровольное «анкетирование» продолжается. Это очень некрасиво и глупо. А главное, противозаконно.

Аисты не помогут

В борьбе за деторождение любые средства хороши, кроме противозачаточных. На законодательном уровне, при всем уважении к Госдуме, пока невозможно запретить импотенцию, климакс, а также снизить предельный срок беременности хотя бы до трех месяцев. Административные меры тоже неэффективны. Можно, конечно, уволить вахтерш во всех женских общежитиях или регулярно отключать свет в городах, однако на демографию это повлияет не больше, чем увеличение популяции аистов.

Тем более трудно представить, как могут улучшить СКР главы российских субъектов. Даже самые молодые из них путем самоличных усилий не сумеют охватить весь фертильный контингент своего региона. Да и что они могут предложить большинству женщин, кроме уже существующих ныне «мер социальной поддержки»?

Кстати, многодетных губернаторов в России немного, и в семьях некоторых из них СКР – 1,0, а то и вообще 0. Показатель хуже общероссийского и почти на уровне «бездетного» государства Ватикан. К примеру, у 55-летнего руководителя Коми Ростислава Гольдштейна, если верить официальной информации, всего один ребенок. То есть его собственный вклад в демографию весьма скромен, и личным примером увлечь ему вряд ли удастся.

Пик рождаемости в Коми пришелся на 2012 год – 12800 младенцев. И всего за несколько лет новорожденных стало вдвое меньше: в 2023-м – 6315. Итоговых цифр за 2024-й еще нет, но за восемь месяцев минувшего года – 4005 детей. Зато смертность продолжает расти пугающими темпами.

Постскриптум __________________________________________________________

Рвутся «семейные скрепы»

Женщины реже рожают, но чаще разводятся

Итоги 2024-го, объявленного в России Годом семьи, крайне неутешительны. Мало того, что установлен антирекорд рождаемости, так наша страна еще и стала лидером по числу разводов (третье место в мире).

Из 10 заключенных в России браков сегодня распадаются 8 (еще недавно соотношение было «50 на 50»). Соцопросы показывают, что «кризис семьи» связан в первую очередь с материальными проблемами супружеских пар, с их неуверенностью в завтрашнем дне.

Владимир СУМАРОКОВ.