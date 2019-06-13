Предложение об отмене стройки на Шиесе собрало уже более 45 тысяч голосов.



На сайте «Российской общественной инициативы» появилось предложение о запрете строительства полигона отходов на станции Шиес. Голосование за рассмотрение инициативы закончится 27 сентября 2019 года. Уже отдали свои голоса более 45 тысяч человек. Чтобы решение рассмотрели на федеральном уровне, необходимо собрать 100 тысяч подписей. Есть и те, кто проголосовал против рассмотрения инициативы, но таких голосов абсолютное меньшинство. Показатели обновляются в реальном времени.

«Российская общественная инициатива» – это интернет-ресурс для размещения общественных инициатив граждан России. Проект создан в соответствии с указом президента и направлен на развитие и укрепление гражданского общества.

Инициаторы предложения уверены, что запрет строительства мусорного полигона сохранит местную природную среду и не даст загрязняться рекам, озерам, болотам и лесам.